شركات غذائية تطلب مديري أفرع بالقاهرة وطنطا والمنصورة

دعاء حسنى أعلنت شركة لاكتاليس التى تضم عدة علامات تجارية، ومنها بريزيدون، ولاكتيل وطعمة ونستله، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكترونى، عن حاجتها لمدير فرع للعمل بطنطا وآخر لفرع المنصورة، وتقتصر الوظيفة على الذكور، والشروط المطلوب توافرها حصول المتقدمين على مؤهل عال، وخبرة 5 سنوات، ولا يشترط السن

دعاء حسنى



أعلنت شركة لاكتاليس التى تضم عدة علامات تجارية، ومنها بريزيدون، ولاكتيل وطعمة ونستله، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكترونى، عن حاجتها لمدير فرع للعمل بطنطا وآخر لفرع المنصورة، وتقتصر الوظيفة على الذكور، والشروط المطلوب توافرها حصول المتقدمين على مؤهل عال، وخبرة 5 سنوات، ولا يشترط السن ولا إجادة للغة الإنجليزية أو العربية، مقابل راتب قابل للتفاوض لدوام كامل.

فيما أعلنت شركة سدرا للصناعات الغذائية عن حاجتها لـ5 من مديري الفروع للعمل بمصر الجديدة، بخبرة بين 3 و5 سنوات، على أن تتراوح السن بين 25 و30 سنة، ويشترط إجادة برامج الحاسب الآلى، وتوفر الشركة سكنًا تابعًا لها، وبدل انتقالات والتأمين الصحى والاجتماعى.