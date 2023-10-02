شركات عقارية تعمل على إنشاء مشروعاتها دون مكاتب استشارات لتقليل التكلفة

يعمل مكتب «إيه سى بي» للاستشارات الهندسية على إجراء عمليات تقييم لأسعار الوحدات التى يتم بيعها ضمن المشروعات التى تنفذها، ومقارنتها بأسعار الخامات التى تدخل فى صناعة العقارات بشكل دوري، لتفادى أى خسائر مستقبلية.

ووجه الدكتور محمد عبد الغنى رئيس مجلس إدارة مكتب» إيه سى بي» للاستشارات الهندسية، الشكر للحكومة على حزمة التسهيلات التى قدمتها لصالح قطاع العقارات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف «عبد الغني» – فى تصريحات لـ«المال» – لكن علينا أن نحمل الدولة أيضا المسئولية عن ما آل إليه وضع السوق العقارية، وما تتعرض له شركات التطوير خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن الأزمات المتلاحقة التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى وفى القلب منه صناعة العقارات، جاءت نتيجة لأسباب خارجية منها فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، علاوة على أسباب داخلية خاصة بقرارات الحكومة المتعلقة بعملية تعويم الجنيه.

وأكد أنه من الطبيعى أن تعمل الحكومة على تقديم حزمة من التسهيلات خاصة لصناعة العقارات، والتى تأثرت بشكل بالغ خلال المرحلة الماضية، وهو ما ظهر بشكل واضح بعد تعثر العديد من الشركات العقارية.

وطالب الحكومة بالنظر فى المطالب الخاصة بتخفيض الجمارك على المواد الواردة والمكلمة لصناعة العقارات.

كما طالب بتقديم تسهيلات أخرى لصالح الشركات العقارية، خاصة العاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة، لأن حالة تعثر الشركات سينقل صورة غير جيدة عن الدولة المصرية، خاصة أمام المستثمرين الأجانب.

ولفت «عبد الغني» إلى أن الفترة الأخيرة شهدت قيام العديد من الشركات بتنفيذ مشروعاتها الجديدة، دون وجود مكتب استشارات، مضيفًا كما أن عددا آخر لجأ للتعامل مع مقاولين أقل خبرة وأقل تكلفة.

واعتبر أن إقدام الشركات العقارية على هذه الخطوات جاء بدافع تقليل التكاليف والتى ارتفعت بشكل غير طبيعي، لكن من المؤكد أن هذه الخطوات سيكون لها تأثيرات على جودة المنتج العقارى المقدم سواء للعميل المحلى أو الأجنبي.

وأكد أنه وعلى الرغم من الأزمات المتلاحقة التى يتعرض لها المطورون العقاريون، إلا أن الشواهد والأرقام تؤكد ارتفاعا ملحوظا فى حجم الأعمال التى يتم تنفيذها.

وتابع :» كما أن الأرقام تؤكد على وجود زيادة فى الطلب على الوحدات العقارية، مشيرا إلى أن مكتبه يعمل كل أسبوعين على عملية إعادة تقييم المشروعات وإجراء مقارنة بين الأسعار التى يتم البيع بها، مع الارتفاع المستمر فى أسعار الخامات، لتفادى أى خسائر بالمشروعات».