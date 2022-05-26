شركات عقارية تطرح عروض متنوعة خلال معرض «نكست موف»

انطلق معرض نكست موف العقاري خلال الساعات القليلة الماضية، وشاركت عدة كيانات عقارية بمشروعاتها المتنوعة في المعرض، من خلال طرح عروض مختلفة تتنوع ما بين خصومات وإطالة مدد السداد وأسعاراً تنافسيا، لجذب عدد كبير من العملاء، وتحقيق مبيعاتها المستهدفة.

“كابيتال لينك” تشارك بـ5 مشروعات و تستهدف 150 مليون جنيه مبيعات

وتشارك شركة كابيتال لينك للتطوير العقاري بـ 5 مشروعات خلال فعاليات معرض “نكست موف” والذي ينطلق خلال الفترة من 26 وحتى 28 مايو الجاري، كما تستهدف الشركة تحقيق 150 مليون جنيه مبيعات خلال فعاليات المعرض.

قال علي جابر، رئيس القطاع التجاري لشركة كابيتال لينك للتطوير العقاري، إنه سيتم المشاركة بمشروعات “كارديا” و”لافال” و”سولانو” و”دورادو” و” ڤيرونا” خلال فعاليات المعرض، حيث تقدم الشركة حزمة مشروعات متنوعة للعملاء الزائرين لجناح الشركة في المعرض.

وأضاف أنه سيتم استكمال طرح المرحلة الأولى من مشروع “كارديا” خلال فعاليات المعرض، وهو أحد المشروعات التي أطلقتها الشركة مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع سكني متكامل يقع بمنطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 25 فدانًا، وبمبيعات مستهدفة 3 مليارات جنيه.

كما سيتم طرح المرحلة الأخيرة من مشروعات “ڤيرونا” و”سولانو” خلال فعاليات المعرض، وتقدم الشركة أسعارًا مميزة خلال المعرض على المشروعات التجارية بالإضافة إلى طرح أسعار افتتاح تنافسية بمشروع “كارديا” وهي أسعار وعروض لا تتكرر وتتميز بأنها فرصة استثمارية يستفيد منها العميل، وفق جابر.

وأكد أن المعرض سيشهد إقبالًا قويًا هذا العام لتزامنه مع بداية موسم الصيف، والثقة التي تتمتع بها شركة انفورما المنظمة للمعرض، وكذلك تضمن المعرض لعدد من الشركات القوية التي تطرح محفظة مشروعات متنوعة خلال المعرض، وكذلك التنظيم المميز للمعرض سنويا.

وقال إن المعارض العقارية فرصة للتواصل المباشر مع العملاء، والتعرف على تحركات السوق ودراسة المشروعات التي تلقى إقبالا من العملاء، والتعرف على حجم المنافسة بالسوق وتوجهاتها، وقياس إقبال العملاء على مشروعات الشركة ورأيهم بها، وكلها عناصر تتوافر في المعارض العقارية القوية.

وأشار إلى أن السوق العقاري يشهد استقرارًا في الأداء خلال الفترة الراهنة، ومن المتوقع مع استقرار أسعار مواد البناء أن يشهد السوق استقرارًا ونشاطًا خلال الفترة المقبلة، كما أن العقار يظل ملاذًا آمنًا للاستثمار مهما كان حجم التحديات التي يشهدها.

آكام تقدم تسهيلات للسداد تصل لـ 10 بمشروع سيناريو و SCENE 7 خلال أيام المعرض فقط

و كشف إدريس محمد – العضو المنتدب لشركة آكام للتطوير العقارى عن الانتهاء من نحو 75% من أعمال الإنشاءات بمشروع سيناريو العاصمة الادارية الجديدة والاقتراب من تسليم وحدات المرحلة الأولى بالكامل ، وفقا للجدول الزمنى الموضوع من قبل الشركة والمتفق عليها مع العملاء

كما سيتم بدء تسليم المرحلة الثانية بنهاية العام الجارى ، بالإضافة إلى تجاوز معدلات إنشاء مشروع SCENE7 لنحو 45% حتى الآن، وفق إدريس محمد..

وأشار محمد إلى تقديم عروض وتسهيلات للسداد تصل إلى ١٠ سنوات على وحدات محدودة ومميزة جدا بمشروع سيناريو والمرحلة الرابعة لمشروع SCENE 7 خلال أيام المعرض فقط

وأوضح أن مشروع سيناريو والمقام على مساحة ٤٠ فدان بمنطقة R7 يضم ١٦٠٠ وحدة بمساحات متنوعة تتراوح بين 157 وحتى 451 مترا مربعا بالإضافة إلى مول تجارى خاص بالمشروع ، تم تجاوز نسبة مبيعاته ٨٠ % ولم يتبقى الا عدد من الوحدات المتميزة جدا بالمشروع .

وأوضح محمد أن الفترة المقبلة وبعد النجاحات الكبيرة التى حققتها الشركة بمشروعيها سيناريو و SCENE7 تستعد الان لتحقيق نجاح جديد برؤية متكاملة للسعادة سيكون مفاجأة للسوق المصرى بكل المقاييس

ولفت إلى أن الشركة عكفت شهور فى إجراء ابحاث ودراسات لهذا المشروع ليكون متفردا فى كل خدماته وامتيازاته الخاصة التى سيقدمها للعملاء لكى يكون الاختيار الأمثل لهم وسط العديد من المشروعات المنافسة فى المنطقة التى سيكون بها مشروعهم الجديد.

أما عن توقعاته لحركات المبيعات والقطاع بعد الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع أسعار مواد البناء وتحرك سعر الصرف وارتفاع الفائدة البنكية، أكد إدريس محمد أن الوضع الاقتصادى الحالى هو نتيجة طبيعية لازمات اقتصادية عالمية ولم تتاثر به مصر بمفردها بل هى أزمة عالمية تأثر بها كل دول العالم ولكن يظل الوضع فى مصر والتنبؤ بما سيحدث خلال الفترة المقبلة للقطاع العقارى أمر صعب لان الشعب وطبيعته مختلفة عن أى دولة أخرى

وأوضح أن القطاع العقارى يظل دائما وعلى مر أزمات عديدة هو الملاذ الأمن للاستثمار فى مصر ويظل الطلب مرتفعا على الوحدات العقارية بمختلف انواعها لأننا فى السوق لديه طلب حقيقى على العقار وهو السبب الذى يرجح كافة استقرار حركة المبيعات وعدم تأثرها بشكل كبير بالظروف الاقتصادية الحالية

وتابع: “أما بالنسبة لتأثير الوضع على الشركات فكل شركة عقارية لديها خبرة وتعمل بالسوق فمن الطبيعى أن تقوم فى دراستها لتنفيذ أى مشروع بعمل دراسة تحوطية للأزمات التى من الممكن أن تتعرض لها خلال تنفيذ المشروع مما يقلل من حجم الخسائر ويجعل الشركة قادرة على امتصاص اى تحديات قد تعوق تنفيذ المشروع”.

وأوضح أن الشركات صاحبة الرؤية والدراسة الكافية والتى تراعى احتياجات العملاء ولديها تنوع فى مساحات وحداتها هى الأكثر قدرة على تجاوز الزيادات السعرية الأخيرة

وأشار إلى أن الشركة فى الفترة الأخيرة لم ترفع أسعارها للوحدات بزيادة موحدة ولكن اختلفت نسب الزيادة حسب طبيعة الوحدة والمشروع وتراوحت من ٥ إلى ١٠ % وهناك وحدات داخل مشروعى الشركة بالعاصمة لم ترفع أسعارها وحتى الآن لم تقرر الشركة اى زيادة سعرية جديدة فى أسعار وحداتها .

ريل مارك تروج لمشروعات المعادي للتنمية و الإسكندرية

وأعلنت شركة ” ريل مارك للتسويق العقاري ” إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام ، عن مشاركتها بمعرض “نكست موف 2022 – Next move2022 ” والمقرر إقامته فى الفترة من 26 الى 28 مايو الجاري .

وتروج شركة ” ريل مارك ” خلال المعرض لمشروعات متنوعة لصالح الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير منها مشروعات شركة المعادي للتنمية والتعمير وشركة الأسكندرية للإستثمارات والتنمية العمرانية .

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية شركة ” ريل مارك ” الخاصة باتباع آساليب تسويقية متنوعة للترويج لمشروعات الشركات الشقيقة لها والتى تتبع القابضة للتشييد والتعمير وكذلك شركات القطاع الخاص حيث تقدم الشركة استشارات عقارية تسويقية وبيعية على أعلى مستوي

وتتبنى ” ريل مارك ” العديد من الآليات التسويقية منها التواجد بالمعارض العقارية الكبري والتى تتيح لها التواصل مباشرة مع العملاء والتعرف على احتياجتهم .

من جانبه قال أحمد متولي ، رئيس القطاع التجاري بشركة ” ريل مارك للتسويق العقاري ” ، أن الشركة تطرح مجموعة من المشروعات المميزة بمساحات متنوعة تلبى احتياجات الشريحة الكبري من العملاء

مشيراً الى حرص ” ريل مارك ” على الدراسات المستمرة للتعرف على احتياجات العملاء وتقديم استشارات متكاملة لشركاتها التابعة تتيح لها بناء خطط استثمارية توسعية تناسب اتجاهات السوق .

واشار الى ان شركة ” ريل مارك ” تقدم عروض خاصة ومميزة للعملاء على مشروعات شركتى المعادي للتنمية والتعمير والإسكندرية للإستثمارات والتنمية العمرانية خلال معرض ” نكست موف 2022 – Next move2022″ .

وأوضح ان شركة الإسكندرية للإستثمارات والتنمية العمرانية تروج خلال المعرض لمشروع “أريبا ” بالساحل الشمالى فى الكيلو 90 بطريق الإسكندرية – مطروح .

ويقع ” أريبا “على مساحة 19 الف متر مربع وتتميز جميع وحدات المشروع بإطلالة مباشرة على البحر ، و يضم 340 وحدة بمساحات متنوعة مقسمة الى 20 فيلا بمساحات تبدأ من 195 متر ، 224 شاليه بمساحات من 100 الى 121 متر ،96 شقة بمساحات من 84 الى 118 متر بالاضافة الى خدمات من شاطىء خاص ولاجون وحمامات سباحة وشلالات مياه ومنطقة تجارية تشمل مطاعم وكافيهات .

وتابع ” كما تطرح شركة المعادي للتنمية والتعمير خلال المعرض مشروعها كومباوند ” المعادي فيو ” بمدينة الشروق والذى سيتم تسليم المرحلة الثانية منه قريباً بعد أن تم الإنتهاء مؤخراً من تسليم المرحلة الاولي .

ويقع ” المعادي فيو ” على مساحة إجمالية 136 فدان، وتم تخطيط المشروع على ستة جزر متصلة لضمان إطلالة جميع الوحدات على المساحات الخضراء التي تبلغ نسبتها 50% من مساحة المشروع.

كما تروج ريل مارك لمشروع ” سيبيل ” بمدينة المنصورة الجديدة وهو أول توسعات شركة المعادي للتنمية والتعمير بمدن الجيل الرابع تماشياً مع سياسات الدولة بخلق مجتمعات عمرانية جديدة، ويقع المشروع على مساحة ٥٨ فدان بإطلالة مباشرة بطول 500 متر على كورنيش مدينة المنصورة الجديدة.