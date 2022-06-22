شركات عقارية تتسابق لإطلاق مشروعات متكاملة فى الساحل الشمالى

◗❙ «سيتى إيدج» تنوى طرح مراحل بيعية بالأحياء المختلفة فى «العلمين الجديدة»

شهدت منطقة الساحل الشمالى خلال الأيام القليلة الماضية زخمًا لافتًا من شركات التطوير العقارى، فى التسابق للكشف عن مشروعات ساحلية جديدة، بما ينذر بموسم صيف ساخن جدًا فى المشروعات الجديدة، فى تلك المنطقة التى تشهد اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت أكثر من شركة عن قرب بدء الإنشاءات وطرح المبيعات فى مشروعات سواء بالساحل الجديد، منها “أكام الراجحى” للتطوير العقارى أو مدار للتطوير، بخلاف كيانات أخرى واصلت إطلاق مشروعات فى الشريط الساحلى قبل مدينة العملين الجديدة.

بداية، وقعت شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى اتفاقية شراكة جديدة مع “كاونسل ماسترز” لتقوم الأخيرة بتأجير وإدارة وتسويق مشروعها التجارى نورث سكوير مول، والذى يقع فى قلب مدينة العلمين الجديدة، ويغطى مساحة إجمالية قدرها 164000 متر مربع، ومن المقرر تشغيله بشكل مبدئى فى صيف 2022.

ويعد «نورث سكوير» أول مركز ترفيهى فى مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي، يشمل مساحة وحدات إيجارية 86 ألف متر، ويضم مواقع تجارية وثقافية ومطاعم، وموقف سيارات يسع 3200 مركبة، وفندقًا يحتوى على 22 غرفة جاهزة لموسم الصيف الحالي، إضافة إلى 46 غرفة ستكون جاهزة بحلول صيف 2023، إلى جانب شاطئ 6000 متر، ليقدم نورث سكوير تجربة شاملة لرواد العلمين الجديدة والساحل الشمالى بأكمله.

وقال محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج إنه من المقرر أن تستضيف مدينة العلمين الجديدة نحو أكثر من 2 مليون ساكن بحلول عام 2030، ومن المتوقع أيضًا أن تبدأ المدينة تسليم وحدات سكنية هذا العام، وهذه الخطوة تتماشى مع خطة الدولة نحو إضافة قيمة وإحراز تقدم فى أعمال البناء فى مدن الجيل الرابع فى جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تحقيق أقصى استفادة من المواقع المتميزة، إلى جانب العناصر التى تؤهل كل منها، لتصبح وجهة سياحية واستثمارية.

وتابع أن أهمية المشروع تأتى كونه أول مركز بمدينة العلمين يقدم تجربة متكاملة عالية الجودة للوافدين عليها؛ إذ تجمع بين الأنشطة الرياضية والترفيهية، والخدمات الفندقية ومحلات التسوق فى مكان واحد، ما يدعم خطة الدولة الراهنة فى جعل مدينة العلمين وجهة سياحية ومزار متميز.

وأشار إلى أن الشركة تنوى إطلاق مزيد من الوحدات السكنية فى مشروعاتها بالساحل الشمالى، سواء فى الحى اللاتينى أو فيلات مزارين، فى إطار الطلب المتزايد عليها من العملاء، وذلك خلال الصيف الحالى.

«القمزى» للاستثمار

فيما علمت «المال» أن شركة القمزى للاستثمار العقارى حددت الأول من شهر يوليو المقبل لطرح مشروعها السكنى فى الساحل الشمالي، مستهدفة مبيعات فى المشروع تقدر بـ11 مليار جنيه.

وأكد المصدر أن الشركة ستبدأ منتصف سبتمبر المقبل وبعد انتهاء موسم الصيف، عملية الإنشاءات، بعد أن انتهت من كل التراخيص والموافقات المتعلقة ببدء المشروع الجديد.

وحول نوع الوحدات التى ستقدمها «القمزى للاستثمار العقارى» فى مشروعها الجديد بالساحل الشمالى، قالت المصادر لـ«المال» إن إجمالى المساحة التى حصلت عليها بلغ 856 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم تقديم «بيوت ساحلية» بمواصفات وجودة عالمية.

وأشارت إلى أن هناك دراسات تعمل عليها الشركة لتقديم خدمات تضمن استمرار وجود العملاء فى هذه الوحدات لفترات تصل إلى 6 أشهر داخل التجمع العمرانى الجديد، حتى لا يلجأ أصحاب الوحدات لاستخدامه فى فترات الصيف فقط، وهو ما يترتب عليه هجرها لفترات كبيرة.

ولفت المصدر إلى أن الشركة ستعلن عن بدء عملية الطرح وعرض “الماكيت” الخاص بمشروع الساحل الشمالي، وكذلك تسميته يوم 24 من الشهر الحالي.

يذكر أن شركة القمزى للتطوير العقارى، أعلنت بداية أبريل من العام الحالى طرح مشروع سياحى على مساحة 204 أفدنة فى الساحل الشمالى، باستثمارات تبلغ نحو 11 مليار جنيه، خلال النصف الثانى من العام، كما تخطط الشركة لطرح مشروع سكنى فى حى مصر الجديدة، وذلك فى إطار خطتها التوسعية بالسوق العقارية خلال الفترة المقبلة.

وتأسست مجموعة القمزى الإماراتية عام 1997، وتخصصت فى قطاع المقاولات، وفى 2010 قررت التوسع بالسوق المصرية، وبالفعل طورت عدة مشروعات تتنوع ما بين «السكنى» و«الخدمى» بمناطق الدقى والمهندسين ومصر الجديدة، وأعلنت منذ فترة استهدافها استثمار نحو 22 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة.

«أكام – الراجحى»

وفى خطوة تؤكد مدى قوة وأداء الاقتصاد المصرى وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، أطلق تحالف شركة أكام للتطوير العقارى ومجموعة الراجحى السعودية، لاعبًا جديدًا فى السوق يحمل اسم شركة أكام الراجحى للتطوير العقارى.

وقال المهندس عبد الوهاب صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحى السعودي، إن هذه الشراكة الجديدة تهدف إلى توسيع استثمارات المجموعة فى مصر، فى ضوء الفرص التى تتمتع بها السوق المصرية، خاصة قطاع العقارات الذى يشهد طفرة هائلة فى المشروعات الضخمة كالعاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الذكية التى يتم تنفيذها فى مختلف بقاع مصر.

وتابع أن النظرة الإيجابية دعمها التطور الكبير فى البنية التحتية، التى جعلت من مصر نقطة جذب لكل الاستثمارات بمختلف جنسياتها، وهو ما جعلهم يتخذون قرارهم باقتحام سوق العقارات وإنشاء كيان جديد تحت اسم أكام الراجحي.

وقال المهندس عصام منصور، رئيس مجلس إدارة شركة أكام للتطوير العقاري، إن شركة أكام تعتمد فى استراتيجيتها على دراسة متأنية لواقع ومستجدات السوق، ومن ثم تصميم وتنفيذ مشروعات متفردة تلبى وتتفهم احتياجات العملاء من منزل المستقبل.

وأضاف أن الاستراتيجية تقوم أيضًا على تحديد المشكلات ووضع حلول لها قبل التخطيط لأى مشروع، وهذه هى كلمة السر وراء تحقيق هذا النجاح، كما نعتمد أيضًا على تقديم منتج عقارى لم تعهده السوق من قبل يواكب النقلة الجديدة والنهضة العمرانية.

وأكد إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة أكام، الرئيس التنفيذى لشركة أكام الراجحى، أن شركة أكام منذ دخولها السوق المصرية تخاطب عملاءها برؤية متفردة ومختلفة، وهذا ما جعلها فى وقت قصير جدًا واحدة من أكثر الشركات تميزًا من حيث تقديم مشروعات مبتكرة، مشيرا إلى أن باكورة التحالف الجديد سيكون مشروعا متكاملا فى منطقة الساحل الشمالى.

«لافيتا العقارية»

وأطلقت شركة لافيتا العقارية مشروعها الجديد بالساحل الشمالي، وهو «لافيتا الساحل الشمالى» على مساحة 15 ألف متر مربع، وهو مشروع سكنى سياحى متكامل الخدمات، يحقق للعملاء جودة حياة واستغلال أمثل خلال فترة الإقامة به.

قال عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة لافيتا العقارية، إن المشروع يقع فى الكيلو 66 بالساحل الشمالي، ويضم 350 وحدة بمساحات متنوعة تتراوح من 50 إلى 105 مترات، وحرصت الشركة على التنفيذ بأعلى معدلات الجودة فى المشروع، وذلك للحفاظ على ثقة عملائها وسمعتها بالسوق.

وأضاف أن الشركة قامت بتنفيذ جزء كبير من المشروع، إذ قررت تنفيذ الوحدات قبل تسويقها، وهو ما يعكس ملاءة مالية قوية، ويعزز الثقة من العملاء فى الشركة والمشروع، موضحًا أنه من المخطط بدء تسليم الوحدات للعملاء خلال صيف 2023.

وأكد أن منطقة الساحل الشمالى شهدت طفرة عمرانية قوية خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لحجم التنفيذ القوى بمدينة العلمين الجديدة وخطة الدولة لتطوير الطرق المؤدية للساحل الشمالي، وهو ما رفع من القيمة الاستثمارية للمنطقة وجذب مزيد من العملاء إليها، مشيدًا بخطة الدولة لتشغيل تلك المنطقة طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط.

وأوضح رامى عبد العزيز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة لافيتا العقارية، أن المشروع يضم خدمات متنوعة لعملاء المشروع، أبرزها مول تجارى وحمامات سباحة ولاند سكيب، وتقدم الشركة أنظمة سداد متنوعة للعملاء لفترات تمتد حتى 5 سنوات مع سداد %25 من قيمة الوحدة مقدم، ويتم تسليم الوحدة كاملة التشطيب.

وأشار إلى أن الشركة تقدم عرضًا مميزًا لعملائها يتيح إمكانية تأجير الوحدة وتحقيق عائد منها يستخدمه العميل فى سداد قيمة القسط، ما يحقق للعميل عائدًا استثماريًا على وحدته، وهو ما يعد ابتكارًا فى إفادة العميل وتحقيق أعلى عائد على الاستثمار فى وحدته، مؤكدًا أن الشركة تنظر للعميل باعتباره شريكًا لها فى استثماراتها ومشروعاتها.

وأضاف أن الشركة تقدم لعملائها أنظمة سداد متنوعة تتناسب مع قدراتهم الشرائية، وحصلت الشركة على كل الموافقات والتراخيص اللازمة للتنفيذ، حيث إن إتمام الإجراءات القانونية والحفاظ على حقوق العملاء فى وحدتهم من الأهداف الرئيسية التى تركز عليها الشركة فى المشروع.

وكشف عن أبرز ملامح الخطة التوسعية للشركة خلال الفترة المقبلة، والتى تستهدف تنفيذ مشروع سكنى جديد بمدينة القاهرة الجديدة، وآخر سياحى مطل على البحر فى الساحل الشمالي، وذلك لتنويع المحفظة الاستثمارية للشركة وخدمة مزيد من العملاء.

«مدار للتطوير»

وأطلقت «مدار للتطوير» أحدث مشروعاتها الجديدة «أزهى نورث» بالساحل الشمالي، والذى يعد من أهم وأكبر المشروعات العقارية والسياحية بالساحل، ويسعى لتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمار العقارى والسياحي، ويأتى هذا المشروع بعد النجاح الذى حققته شركة مدار فى مشروع أزهى الذى أصبح من أهم وأشهر المنتجعات بمنطقة العين السخنة.

وكشف جاسر بهجت، رئيس شركة مدار، أن المشروع الجديد يقام على مساحة 250 فدانًا، بما يعادل مليون متر مربع، ويقع بمنطقة خليج رأس الحكمة فى واحدة من أجمل المناطق بالساحل الشمالي، باستثمارات مبدئية حوالى 16 مليار جنيه.

وأضاف «بهجت» أن المنتجع يقع فى الكيلو 212 طريق الإسكندرية مطروح بمنطقة خليج رأس الحكمة ويبعد 73 كيلومترًا عن مرسى مطروح، وهو قريب من شبكة الطرق الجديدة التى تختصر الوقت للوصول إلى هذا الجزء المميز من الساحل خاصة طريق الضبعة.

وأشار إلى أن مشروع «أزهى نورث» يتمتع بمسطحات مائية وأماكن مفتوحة وخضراء تصل لحوالى %86 من المساحة الإجمالية للمشروع، كما أنه يرتفع عن سطح البحر بمسافة تصل فى عدة مناطق بالمشروع لأكثر من 35 مترا فوق مستوى سطح البحر.

وكشف «بهجت» أن الشركة بدأت الاستعداد لتدشين المشروع باختيار أكبر المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة العالمية ومنها شركتا WATG وكريستال لاجون ومجموعة من أفضل المهندسين والمصممين المحليين والدوليين فى كل التخصصات لتقديم منتجع غير مسبوق فى الساحل من جميع النواحى يليق بمستوى العملاء المستهدفين.

وأعلن «بهجت» أن منتجع أزهى نورث يتميز بالعديد من الخدمات، ومنها شقق وفيلات فندقية وفندق 5 نجوم الواجهة البحرية وشاطئ يمتد لحوالى 650 مترا من المياه النقية وأمواج خليجية، إضافة إلى نادٍ رياضى يضم ملاعب (كرة القدم – تنس – ملاعب بادل تنس – ملاعب متعددة الأغراض)، مشيرًا إلى أن المنتجع يضم مكانا متميزا للتسوق والترفيه ومجمعا تجاريا على مساحة 40 ألف متر مربع.

وأفاد المهندس أحمد إيهاب، رئيس القطاع الفنى بشركة مدار للتطوير، أن وحدات أزهى نورث جميعها تلبى احتياجات العملاء المختلفة بمساحات متنوعة، ويضم المنتجع ڤيلات مستقلة وفيلات مزدوجة وشاليهات بمساحات مختلفة تلبى جميع متطلبات وأذواق عملاء مدار.

وأضاف محمد توفيق، رئيس القطاع التجارى بشركة مدار للتطوير، أن عملية الترويج وطرح الوحدات للعملاء بالمشروع الجديد سوف تبدأ فورًا، معتمدين على السيرة المهنية القوية لشركة مدار ومشروعها السابق بالسخنة، وأيضًا المزايا العديدة للمشروع الجديد.

وأشار إلى أن عمليات التسويق تستهدف العملاء من مصر والأسواق الخارجية، لما يتمتع به الساحل من مكانة سياحية دولية، وكذلك مكانة شركة مدار على خريطة التطوير العقارى والسياحى بمصر والمنطقة.

تحالف دار الخبرة

أما تحالف دار الخبرة العقارية Red Collaboration فقد نظم مؤخرًا معرضًا بمشاركة 40 شركة تطوير عقارى من كبرى شركات الاستثمار العقارى فى مصر، والتى لهم سابقة أعمال كبيرة فى السوق المصرية، مع التركيز على عرض فرص الاستثمار فى الساحل الشمالى والعين السخنة.

يأتى معرض تحالف دار الخبرة العقارية Red Collaboration كنافذة تُفتح على المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، خاصة فى العين السخنة والساحل الشمالى، وقدمت الشركات العقارية المشاركة فى المعرض نماذج حية لفرص استثمارية متنوعة من «وحدات إدارية وسكنية وتجارية وطبية، وصيدليات ومطاعم، ومولات»، وغيرها من الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتتميز معروضات الشركات بعوائد استثمارية عالية، ونسب خصم غير مسبوقة على الوحدات التجارية المتاحة وأنظمة سداد على سنوات تلبى احتياجات الراغبين فى الاستثمار العقارى وفق جميع إمكانياتها.

وقال خالد بهيج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة دار الخبرة للاستثمار العقاري- ريد، إن السوق العقارية المصرية بها فرص استثمارية واعدة، خاصة فى مناطق الساحل الشمالى والعين السخنة، متوقعًا أن يحقق القطاع العقارى معدلات بيعية كبيرة خلال صيف 2022.

وأضاف «بهيج» أن المعرض يلقى الضوء على فرص الاستثمار التى تشهدها مصر حاليًا، فى ظل مشروعات الدولة العملاقة، ومشاركة القطاع الخاص وشركات التطوير العقارى فى تلك النقلة العمرانية الكبيرة التى تشارك بها فى مشروعات بالعاصمة الإدارية والمدن الساحلية والمدن الجديدة، لتوفير أفضل فرص للاستثمار خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بمشروعها القومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يتوافر بها من أفضل فرص للاستثمار فى المحال التجارية والوحدات الطبية والإدارية التى تقدم أفضل عائد استثماري.

وأشار محمد بناني، العضو المنتدب لشركة دار الخبرة ريد، إلى أن الشركات العقارية دائمًا ما تفكر خارج الصندوق، رغم أزمات الركود التضخمى نتيجة الأزمة العالمية.

وأكد أن المعارض العقارية وسيلة حقيقية للتواصل بين العميل والشركة، وهذا يصب فى النهاية لمصلحة القطاع العقارى يشكل عام، مشيرًا إلى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية فى تنظيم المعارض العقارية، لضمان إضافة أنواع مبتكرة من العروض، فى ظل زيادة عدد المشروعات العقارية فى السوق المصرية.

◗❙«مدار» تتسلح بالابتكار وتطلق «أزهى نورث» على مساحة 250 فداناً باستثمارات 16 مليار جنيه

◗❙«القمزى» تقترب من اختراق المنطقة بتقديم بيوت ساحلية