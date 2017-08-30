شركات صينية تكثف مشاورات الاستثمار بالعاصمة الإدارية والعين السخنة

هاجر عمران: كشف سونج أى قوه، السفير الصينى لدى مصر، عن إجراء بعض شركات بلاده مشاورات مكثفة خلال الفترة الحالية مع شركاء مصريين، لتنفيذ مشروعات جديدة بالعين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف، خلال المؤتمر الذى عقده أمس الثلاثاء، بمناسبة الاجتماع الـتاسع لقادة دول البريكس، للحوار بين دول الأسو

هاجر عمران:

كشف سونج أى قوه، السفير الصينى لدى مصر، عن إجراء بعض شركات بلاده مشاورات مكثفة خلال الفترة الحالية مع شركاء مصريين، لتنفيذ مشروعات جديدة بالعين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف، خلال المؤتمر الذى عقده أمس الثلاثاء، بمناسبة الاجتماع الـتاسع لقادة دول البريكس، للحوار بين دول الأسواق الناشئة والدول النامية، الذى سيحضره الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى خلال أيام، أن المشروعات الجديدة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية ومنها بناء المشاريع والمشاركة فى المرافق العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت «المال» فى فبراير الماضى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ألغت اتفاق النوايا الذى وقعته العام الماضى مع الشركة الصينية «CSCEC» لتنفيذ حى الوزارات، واجتمع مجلس إدارة العاصمة الجديدة بكامل هيئته حينها لبحث تطورات إنشاء الحى ولكن وزيرة الاستثمار أعلنت منذ أسابيع عن عودة المفاوضات لحصولها على مشروع متكامل بالعاصمة.

وأضاف السفير : «سيقوم الجانب الصينى ببناء حديقة صناعية فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه مع تطور العمل ستعلن الشركات الصينية عن مشروعات أخرى»، مشيرا إلى أن أعمال العاصمة الإدارية ليست مخصصة للشئون الإدارية فقط، ولكن لإنشاء مناطق جديدة أخرى بالمنطقة، وهو ما تعتبره الشركات الصينية فرصا للاستثمار.

ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع تشى بينج، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصينى، أمس مذكرة تفاهم بين الوزارة والبنك، تستهدف تعزيز التعاون فى مجال تمويل المشروعات القومية والتنموية فى إطار تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، إلى جانب التحضير لزيارة عبد الفتاح السيسى، المرتقبة إلى الصين أوائل سبتمبر المقبل.

وقال السفير إن التعاون فى المنطقة الصينية بخليج السويس هو تعاون نموذجى للعلاقات المشتركة بين الصين ومصر، مؤكدا الانتهاء من بناء البنية التحتية للمرحلة الأولى من التوسعات على مساحة 2 كم مربع.

وأضاف: «قبل أيام أقيم حفل التوقيع لمشروع السكك الحديدية الذى يربط مدينة العاشر من رمضان بوسط القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة»، مؤكدا أن التعاون الاقتصادى بين البلدين يسير بشكل جيد، لافتا إلى توقيع اتفاق تبادل العملات مع مصر الفترة الماضية، وهو ما يوفر ضمانًا ماليًا لتنفيذ بعض المشروعات مع الحكومة المصرية.

وقدر السفير حجم الاستثمارات الصينية فى مصر بـ6.8 مليار دولار، حسب إحصائيات العام الماضى، معظمها دخل السوق خلال الـ6 سنوات الماضية.

وأكد أن العلاقات الاستثمارية تتطور بشكل مستمر رغم وجود بعض العوائق، وتابع:« يسرنا أن نرى بعض الإجراءات التى تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، ومنها صدور قانون الاستثمار الجديد»، مشددا على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية فى تحقيق التنمية الوطنية، وهو أحد دروس التجربة الصينية فى التنمية.

وفى إطار متصل، قال السفير الصينى إن شركات كبرى من بلاده ستستمع إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى سيلقيها فى مدينة شيامن خلال زيارته القريبة إلى الصين، وهو ما يساعد على جذب الاستثمار الأجنبى ضمن جلسة منتدى حوار دول البريكس.

قال السفير الصينى لدى مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيحضر اجتماعًا للمباحثات الثنائية مع نظيره الصينى تشى جين بينج، بالإضافة إلى الفاعليات متعددة الأطراف، مضيفا أن الفترة الحالية تشهد الإعداد لبعض الاتفاقيات التى سيتم توقيعها أثناء الزيارة.

وأضاف أن الاتفاقيات الثنائية ستتركز فى الاقتصاد والتجارة بخلاف بعض الاتفاقيات السياسية أيضا، مشيرا إلى أهمية ارتباط الجانبين بعلاقة شراكة إستراتيجية شاملة، وانخفض حجم التجارة البينية العام الماضى 2016 إلى نحو 10 مليارات دولار، مقابل 12.8 ملياراً خلال عام 2015، بسبب قيود الاستيراد التى فرضتها مصر.

جدير بالذكر أن دول «مجموعة البريكس» تشمل 5 دول أساسية، هى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بخلاف 9 دول أخرى ليست دائمة، من بينها مصر، وتأسست المجموعة عام 2006، وستنعقد قمة دول البريكس فى مدينة شيامن الصينية خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر المقبل ستركز على تعميق علاقات الشراكة ورسم خطى التعاون خلال العقد القادم وتعزيز الحوكمة والتبادل الثقافى.