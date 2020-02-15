شركات صناعة السيارات الكهربية في الصين تسجل هبوطا حادا في مبيعات يناير

عزت الشركات هذا التراجع في مبيعاتها إلى قلة أيام العمل في يناير بسبب عطلات العام الصيني الجديد

سجلت مبيعات السيارات الكهربية في الصين تراجعا حادا في يناير الماضي، حيث أعلنت شركات “بي واي دي” و”بي إيه آي سي” و”نيو” الصينية لصناعة السيارات الكهربية عن انخفاض في مبيعاتها في الشهر المنصرم، وفقا لما نشره موقع “إليكتريف دوت كوم”.

وعزت الشركات هذا التراجع في مبيعاتها إلى قلة أيام العمل في يناير بسبب عطلات العام الصيني الجديد، وكذا تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وفي يناير بلغت مبيعات “بي واي دي” من السيارات الكهربية 7.133 وحدة ( سيارات كهربية وآخرى هجين)، بانخفاض نسبته 75%، قياسا بمبيعات الشركة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبتراجع نسبته 46% قياسا بـ ديسمبر 2019.

وجاء التراجح في فئة سيارات التجارة الإليكترونية كبيرا جدا، حيث هبطت مبيعاتها بنسبة 83%، مقارنة بنظيرتها في يناير 2019، وبانخفاض نسبته 95% مقارنة بشهر ديسمبر السابق من العام ذاته.

وبالمثل سجلت “بي إيه آي سي”، التابعة لمجموعة “بي إيه آي سي” الصينية، أيضا انخفاضا في المبيعات في يناير من العام 2020- بنسبة 56%، قياسا بـ يناير من العام 2019، وبنسبة 95%، مقارنة بـ ديسمبر من العام الماضي، إلى 2006 وحدة.

وبالنسبة للعام الماضي بأكمله، باعت الشركة 150 ألف و601 وحدة، وهو ما يمثل هبوطا بنسبة 4.7%، مقارنة بالعام 2018، ومع ذلك فإنه ومن بين شركات صناعة السيارات الصينية، تظل “بي جيه إي في” هي الأكثر نجاحا بين جميع مصنعي السيارات الكهربية.

في غضون ذلك سجلت “نيو” شركة صناعة السيارات الكهربية المتعثرة بالفعل هبوطا في مبيعاتها في يناير الفائت، بنسبة 11.5% إلى 1598 وحدة- من بينها 1439 وحدة من طراز “إي إس6” و105 وحدة من طراز “إي إس8”.