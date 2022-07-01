شركات صناعة الرقائق تقود هبوط الأسهم الأوروبية

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال جلسة تداولات اليوم الجمعة، إذ قادت أسهم شركات أشباه الموصلات التراجع بعد توقعات فاترة من شركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق، فيما يتأمل المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو لبناء توقعاتهم حول وتيرة رفع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجعت أسهم كل من شركة (إيه. إس. إم. إل) الهولندية لمُعدات أشباه الموصلات، وشركة إس.تي ميكروإلكترونكس الفرنسية الإيطالية لصناعة الرقائق، وشركة إنفنيون الألمانية لصناعة الرقائق، بنسب تتراوح بين 3.1% و4.1% بعد أن أعلنت شركة ميكرون توقعات أضعف بكثير من المتوقع لأعمالها.

وانخفض المؤشر “ستوكس 600″ للأسهم الأوروبية بنسبة 0.8% بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، بعد يوم من تسجيله أسوأ أداء فصلي منذ الهبوط الكبير بسبب جائحة كورونا في أوائل عام 2020، وسار على خُطى جلسة قاتمة لـ”وول ستريت” التي تراجعت بسبب بيانات فاقمت المخاوف بشأن الركود.

وانخفض مؤشرا قطاع التعدين وشركات النفط والغاز بنحو 0.3% لكل منهما مع انخفاض أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف حيال الطلب.

ومن المقرر صدور التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو لمنطقة اليورو في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، ومن المحتمل أن يتسارع التضخم إلى مستوى قياسي يبلغ 8.4% من 8.1% في مايو الماضي.

وارتفع سهم شركة سوديكسو 2.3% بعد إعلان المجموعة الفرنسية لخدمات توريد الوجبات والأغذية تحقيق إيرادات جيدة في الربع الثالث، مشيرة إلى النمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية.

التضخم في منطقة اليورو يقفز لأعلى مستوى على الإطلاق

سجل معدل التضخم أعلى مستوى له على الإطلاق في منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” في يونيو المنصرم، مسجلًا 8.6% من 8.1% في مايو.

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي آخر في يونيو، ما يشكل تحديًا لوجهة نظر البنك المركزي الأوروبي بأن الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة، بدءًا من يوليو، ستكون كافية لكبح نمو الأسعار المرتفع.

وتسارع التضخم في الدول التسع عشرة التي تشترك في منطقة اليورو إلى 8.6% في يونيو، من 8.1% في مايو، متجاوزًا التوقعات عند 8.4% مع استمرار نمو الأسعار.

وارتفعت الأسعار بشكل حاد في جميع أنحاء أوروبا خلال العام الماضي، في البداية بسبب مشاكل سلسلة التوريد بعد الوباء، ثم الحرب الروسية في أوكرانيا، مما يشير إلى أن حقبة جديدة من النمو السريع للأسعار تجتاح الآن عقدًا من التضخم شديد الانخفاض.

وأصبح التضخم الرئيسي الآن 4 أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وارتفع أيضًا مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي إلى 3.7% منخفضًا عن قراءة شهر مايو الذي سجل حينها 3.8%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس شهري ارتفاعًا بـ0.2%، وهو أقل مما ارتفع به في الشهر السابق 0.5%.