شركات شحن وتفريغ تخلى أراضيها بميناء الإسكندرية قبل انتهاء فترة الانتفاع

- بسبب ضعف المتداول من البضائع وارتفاع قيمة الإيجار- اتجاه للاستغناء عن الرخص بعد ارتفاع أسعار تجديدها بموجب القرارات الوزارية الأخيرةالسيد فؤادعلمت «المال» أن عدة شركات بدأت فى التنازل عن أراضى كانت مخصصة لتخزين البضائع بميناء الإسكندرية تم استئجارها من قبل الهيئة خلال الفترة الما

– بسبب ضعف المتداول من البضائع وارتفاع قيمة الإيجار

– اتجاه للاستغناء عن الرخص بعد ارتفاع أسعار تجديدها بموجب القرارات الوزارية الأخيرة

السيد فؤاد

علمت «المال» أن عدة شركات بدأت فى التنازل عن أراضى كانت مخصصة لتخزين البضائع بميناء الإسكندرية تم استئجارها من قبل الهيئة خلال الفترة الماضية، وقال اللواء هانى مكى، مدير شركة يونى جرين للشحن والتفريغ، إن هناك العديد من الشركات ألغت انتفاعها بأراض تم استئجارها من هيئة الميناء، بسبب ضعف الربحية التى يمكن أن تحققها تلك الشركات.

وأرجع «مكى» الاستغناء عن تلك الأراضى إلى ارتفاع أسعارها مقارنة بالبضائع التى يتم استقبالها مؤخرا، فى الوقت الذى تراجعت فيه الواردات بصورة غير مسبوقة بسبب القرارات الوزارية المنظمة، وبالتالى لم يعد ما يدعو لإيجار تلك المساحات.

وتابع مكى أن شركته كانت لديها مخزن على مساحة 9 آلاف متر و5 آلاف متر، وثان على 5 آلاف متر، وكانت من أغلى الساحات التى تم إيجارها بالميناء، حيث كانت تسدد 100 جنيه عن المتر شهرياً، بجانب تأجير 9300 متر مربع بميناء الدخيلة بسعر وصل إلى 100 جنيه للمتر شهريا لمدة 3 سنوات، وهو الأعلى إيجارية فى تاريخ هيئة الميناء بل بجميع هيئات الموانئ بمصر، ولكن الشركة تخلت عن تلك الأراضى.

وأوضح «مكى» أن الشركة تكلفت غرامات تأمينية ورسوم إضافية بعد التخلى عن تلك الأراضى، إلا أنها وبالرغم من ذلك فإن الخسائر أقل بكثير عند الاستمرار فى ايجار تلك المساحات.

من جانبه، أشار أحمد شوقى، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن قرار 488 لسنة 2015 والقرار 800 لسنة 2016 ساهما فى رفع رسوم مقابل الانتفاع بالأراضى ومختلف الخدمات بنسبة تصل إلى %300 مما دفع الشركات للتخلى عن الأراضى المتعاقد عليها.

وأضاف أن القراران ساهما أيضا فى اتجاه الشركات للبحث عن أراض مجاورة لهيئة الميناء والتوسع بالتخزين خارج الميناء، وهو ما يزيد من تكلفة شحن وتفريغ البضائع، إلا أنه لا يوازى ارتفاع تكلفة استئجار أراض داخل الميناء، وفقا للقرارات الوزارية الأخيرة.

وتوقع شوقى أن تشهد الفترة المقبلة عزوفا عن أراضى الهيئة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الاتجاه العام هو الحد من الواردات، والأمر الذى يؤدى لتراجع حجم أعمال الشركات العاملة بميناء الإسكندرية والدخيلة.

وقامت هيئة ميناء الإسكندرية بإلغاء مزايدة لإيجار 3 آلاف متر مربع لمدة استغلال 3 سنوات كانت قد طرحتها فى أبريل من العام الماضى على شركات تداول الحاويات والبضائع العامة، و12 ألف متر مربع تم إلغاؤها خلال يناير الحالى بسبب تقدم شركة واحدة للمزايدة.

وفى سياق متصل، أشار المهندس مروان السماك، رئيس الشركة الهندسية للحاويات، أن القرارات الوزارية لم تؤد فقط للعزوف عن أراضى الهيئة، بل أصبح هناك استغناء عن رخص تم الحصول عليها، بعد مضاعفة رسوم تجديد تلك الرخص.

ولفت إلى أن شركات الملاحة كانت تقوم باستصدار العديد من الرخص لتكون جاهزة لأى أعمال تتطلب منها، فى وقت تنفيذ ما يعرف النقل من الباب للباب، أما الوقت الراهن ومع انخفاض حجم المتداول من البضائع، خاصة البضائع العامة، فأصبحت الشركات تعتمد على الرخصة الأساسية فقط تعمل وفقًا لها.

وأعلنت الشركة العربية للشحن والتفريغ «إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى» عن أن قيمة الزيادة السنوية برسوم الخدمات المؤداة ومقابلات الانتفاع جراء تطبيق القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016، خلال العام المالى الماضى، والتى بلغت 11.8 مليون جنيه.

وقال أحمد حربى، عضو مجلس إدارة الشركة، إن القرار 800 والخاص برسوم مزاولة النشاط ومقابلات الانتفاع بالموانئ، أقر مزاولة كل نشاط برخصة مستقلة مع وضع حد أدنى للرسوم الواجب سدادها ما يحمّل الشركة رسوما عن أنشطة قد لا تمارسها على العكس من القرارات السابقة التى أتاحت ممارسة النشاط برخصة موحدة.

وأضاف أن مجلس إدارة الشركة، يعمل حاليا على حصر الأنشطة ذات الجدوى للإبقاء عليها والاستغناء عن باقى الرخص بدلا من تحمل الرسوم المقررة من هيئة الميناء وفقا للقرار، مع الاتجاه للاستغناء عن عدة رخص على رأسها الشحن والتفريغ على المخطاف الخارجى، والشحن والتفريغ لبضائع الصب السائل.