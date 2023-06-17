شركات شحن: صادرات إيران من النفط الخام عند ذروة 5 أعوام

شهدت صادرات إيران وإنتاجها من النفط الخام صعودا لمستويات قياسية جديدة خلال العام الجاري، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل، وهو ما أضاف للإمدادات العالمية في وقت تقلص فيه دول أخرى إنتاجها، حسبما ذكرت شركات استشارية وبيانات شحن ومصدر مطلع.

وتعد صادرات إيران من النفط محدودة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 من اتفاق نووي موقع عام 2015 وأعاد فرض عقوبات عليها بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية وعوائدها لدى الحكومة الإيرانية.

وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت الصادرات خلال ولاية الرئيس جو بايدن الذي خلف ترامب في الرئاسة. وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران لتفصيل خطوات من شأنها الحد من البرنامج النووي.

وأظهرت بيانات كبلر، وهي شركة مزودة لبيانات تدفق شحنات النفط، أن صادرات النفط الخام الإيرانية تجاوزت 1.5 مليون برميل يوميا في مايو أيار وهو أعلى مستوى شهري منذ 2018. وبلغت الصادرات 2.5 مليون برميل يوميا في 2018 قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وقالت إيران في مايو إنها رفعت إنتاجها من النفط الخام إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا. ويعادل ذلك حوالي ثلاثة بالمئة من الإمدادات العالمية وسيكون أعلى معدل إنتاج منذ 2018 وفقا لأرقام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقال مصدر مطلع لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إن إنتاج إيران لا يزال عند نفس المستوى.