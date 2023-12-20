شركات سيارات: 30 - 40% نسب الربحية في أسعار الصيانات وقطع الغيار

كشف أحد وكلاء السيارات عن زيادة نسب ربحية الشركات المحلية ومراكز الصيانة المعتمدة في عمليات الإصلاحات والصيانات وبيع قطع الغيار لتتراوح بين 30 إلى 40%.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات في أسعار الصيانات وقطع العيار بسبب زيادة التكلفة الناتجة عن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية.

وأشار إلى أن شركات السيارات ومراكز الصيانة المعتمدة واجهت خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة في إجراءات استيراد أجزاء قطع الغيار نتجية صعوبة تدبير العملة الأجنبية وإيداعها فى البنوك؛ مما أثر على نشاط الكيانات المحلية في جلب تأخر وصول الشحنات من الخارج، فضلا عن ذلك نقص الكميات المعروضة من العديد الأجزاء والمكونات المستخدمة في عمليات الصيانات والإصلاحات لعدد كبير من المركبات.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات بمختلف فئاتها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 18.5% لتسجل 441 مليونًا و985 ألف دولار، مقابل 542 مليونًا و736 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.