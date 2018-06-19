شركات سيارات تترقب استراتيجية القطاع للبت في خطط التجميع المحلي

· طارق عبد اللطيف: فورد لم تتراجع عن خطتها لكنها تترقب وضوح الرؤية لمستقبل القطاع · المصرية العالمية: التنفيذ مستمر بمشروع تجميع كيا.. ورينو بانتظار الاستراتيجية · رمضان ابو حتة: لا بد من حوافز…

· طارق عبد اللطيف: فورد لم تتراجع عن خطتها لكنها تترقب وضوح الرؤية لمستقبل القطاع





· المصرية العالمية: التنفيذ مستمر بمشروع تجميع كيا.. ورينو بانتظار الاستراتيجية





· رمضان ابو حتة: لا بد من حوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات العالمية

أحمد شوقي

لا تزال عدة شركات عالمية تترقب صدور استراتيجية النهوض بالصناعة بغرض البت في قرارات التجميع المحلي لطرازاتها بدلًا من الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية وربما تقوم بالتوريد إلى الأسواق المجاورة عبر استغلال الاتفاقات التجارية الموقعة بين مصر وغيرها من الدول والتكتلات الاقتصادية المختلفة.

ومن بين هذه الشركات بعض العلامات التجارية الرائدة في صناعة السيارات العالمية ومن بينها: فورد، ورينو.

** ترقب



ويقول طارق عبد اللطيف المدير الإقليمي لشركة عبد اللطيف جميل (أوتو جميل) إن الشركة لا تزال تترقب صدور النسخة النهائية من قانون استراتيجية النهوض بصناعة السيارات للوقوف على الملامح النهائية للقواعد المنظمة للاستثمار بالقطاع؛ خاصة ما يتعلق منها بهيكل النظام الضريبي والنظام الجمركي.

وأشار إلى أن الشركة لم تتراجع عن خطة التجميع حتى الآن؛ لكنها تسعى لأن يكون قراراها النهائي قائمًا على رؤية واضحة لمستقبل القطاع؛ رغم القرارات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمتعلقة بمراجعة نسب المكونات المحلية.

يذكر أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق كان قد أصدر خلال ابريل 2018 قراراً لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها؛ من خلال النص على ألا تقل نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات عن 46%، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار؛ مع إتاحة فترة انتقالية لمدة عام؛ يمكن خلالها للشركات القائمة حاليًا بتوفيق اوضاعها مع القواعد الجديدة.



** خطى ثابتة في التنفيذ





من جهة أخرى قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية العالمية للسيارات وكيل كيا ورينو إن الشركة تسير بخطى ثابتة على طريق تنفيذ مشروعها للتجميع المحلي لسيارات كيا؛ فيما يتعلق بالتصنيع وتدبير نسبة المكون المحلي للسيارات وما يتعلق بها من تعاقدات وتعهدات بين الشركة والموردين المحليين.

لكنه أشار إلى أن رينو العالمية لا زالت تترقب صدور استراتيجية النهوض بصناعة السيارات من أجل البت في قرارها المتعلق بالتجميع المحلي لطرازاتها؛ عقب قيامها بعدة زيارات ميدانية للمصانع المصرية لبحث مدى ملاءمة خطوط التجميع الحالية لإنتاج سيارات رينو.

ولفت إلى أن الوكيل المحلي لرينو يمتلك من الخبرات والكفاءات التي تمكنه من تدبير احتياجات مشروع تجميع رينو المتعلقة بالمكونات المحلية والتعاقدات مع المصانع المغذية للسيارات للوصول للنسبة المحددة قانونًا.

وأشار إلى أن عدة شركات عالمية أخرى تنتظر صدور الاستراتيجية ايضًا لحسم موقفها من التجميع المحلي.



** شرطا التصنيع





ويقول رمضان أبو حتة مدير قطاع الشركات بشركة أبو حتة للسيارات- موزع لعدة علامات تجارية- إن جذب الشركات العالمية للتصنيع في مصر يتطلب حوافز ومزايا لا بد من منحها لهذه الشركات لضمان إقبالها على ضخ استثماراتها محليًا خاصة ما يتعلق بذلك من تخفيضات جمركية وتوفير الأراضي وتسهيل الحصول على التراخيص وإنهاء الإجراءات بحيث لا تتعرض هذه الشركات لعراقيل بيروقراطية.

واستطرد أبو حتة أن استراتيجية الصناعة لا بد أن تتضمن مثل هذه الحوافز والمزايا بالإضافة لتحديد الموقف النهائي للدولة من المسائل المتعلقة بالنظامين الضريبي والجمركي لمعالجة مظاهر الخلل فيهما وضمان عدالة المنافسة بين السيارات المختلفة عبر نظام جمركي موحد ومعالجة المشكلات المتعلقة بالأسعار الاسترشادية خاصة أنه يتم اعتماد فواتير الوكلاء لتقييم الرسوم الجمركية على الطرازات المستوردة من غير طريق الوكيل مثل السيارات الخليجية والتي قد يحصل مستوردوها على تخفيضات قد تقلل تكلفة الاستيراد مقارنة بالأرقام المثبتة في فواتير الوكيل الرسمي للعلامة التجارية.