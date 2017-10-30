شركات سيارات تتخلص من 15 طرازا قبل استلام دفعات 2018

شريف عيسى



رغم الزيادات الكبيرة فى اسعار السيارات، واستعادة السوق لظاهرتى الأوفر برايس “البيع أعلى من السعر الرسمى”، وقوائم الإنتظار، إلا ان عدد من تجار السيارات أعلنوا عن خصومات على بعض الطرازات بالتزامن مع اقتراب انتهاء العام الجارى، وترقب استلام دفعات 2018، بداية الأسبوع المقبل على اقصى تقدير.



وفى جولة أجرتها “المال” بعدد من صالات العرض التابعة لتجار السيارات، رصد وجود خصومات على 15 طرازات بقيمة تتراوح ما بين 4 إلى 50 ألف جنيهاً، عن السعر الرسمى المعلن لدى الوكيل الرسمى لكل علامة تجارية.



وأعلن عدد من تجار وشركات السيارات عن خصومات على بعض الطرازات والموديلات لعام 2017، فى محاولة لتصريف المخزون المتوافر لديهم، قبيل بدء تسلم موديلات 2018، والتى من المرتقب تواجدها بصالات العرض بداية من الأسبوع المقبل.



وتوقع مصدر بارز بالنيل الهندسية، وكلاء فيات وألفا روميو وجيب، ان يستمر بيع موديلات 2017، بالتوازى مع موديلات 2018 حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، مع استمرار مقاطعة العميل لصالات العرض والإقبال على شراء سيارة جديدة، رغم الخصومات والحملات التسويقية التى يتم الإعلان عنها بين الحين والأخر لجذب العميل.



وأكد المصدر على وجود طلب حقيقى على السيارات الجديدة، إلا أن الطلب مازال مؤجلاً، مدفوعاً بالزيادات الكبيرة التى طالت كافة أنواع السيارات، سواء المجمعة محلياً، أو المستوردة بالكامل، عقب قرارات تحرير اسعار الصرف.

ويوضح الجدول الأتى الطرازات الأكثر عرضة لخصومات لدى تجار السيارات:



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