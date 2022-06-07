شركات سكر تقر حوافز بقيمة 400 جنيه للطن لمزارعى البنجر بالموسم الجديد

علمت «المال» أن عددا من شركات إنتاج بنجر السكر الحكومية تعتزم زيادة قيمة حوافز شراء المحصول «مرتفع الجودة والحلاوة» من المزارعين للموسم المقبل 2022/ 2023، المزمع انطلاقه أغسطس المقبل، إلى 400 جنيه للطن، بدلا من 200 إلى 300 فى الموسم الماضى.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة قريبا عن أسعار استلام البنجر من المزارعين خلال الموسم الجديد.

وبلغ السعر الرسمى لشراء طن البنجر من المزارعين الموسم الماضى نحو 500 جنيه، فضلا عن العلاوة الاستثنائية بقيمة 75 جنيها، بالإضافة إلى ما بين 200 إلى 300 جنيه حوافز من الشركات، ليتراوح إجمالى سعر الطن مرتفع الحلاوة «الأعلى جودة» إلى ما بين 700 إلى 800 جنيه.

وتستهدف الشركات من قرارها تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من محصول بنجر السكر، لا سيما بعد اعتزام أغلبهم التوجه بشكل أكبر والتوسع فى زراعة الذرة والأرز بعد ارتفاع أسعارهما.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات لجريدة «المال»، أن «الفيوم للسكر» من ضمن الشركات التى قررت زيادة قيمة حوافز شراء محصول البنجر الذى تتسلمه من المزارعين فى الموسم المقبل «أغسطس – نوفمبر 2022» للأصناف التى تصل نسبة الحلاوة بها إلى 23.5 %.

وأضافت المصادر أن قيمة الحوافز التى تقدمها الشركات تتمثل فى صور دعم التقاوى لجميع عروات الزراعة، والمبيدات، والتسوية بالليزر، والزراعة الآلية، وتوفير المخصبات والمبيدات بالآجل .

وكانت شركة الفيوم قد اتفقت مؤخرا مع البنك الزراعى لتقديم سلف وقروض ميسرة للمزارعين قدرها 10000 جنيه للفدان، بفائدة %5 متناقصة.

وأكد الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أن موسم زراعة البنجر ينطلق فى أغسطس ونوفمبر المقبل، ويتم الحصاد فى مايو من العام التالى.

وتوقع العش، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تتم زراعة 600 ألف فدان من البنجر الموسم المقبل، وهى المساحة نفسها فى الموسم الجارى.

يذكر أن احتياجات مصر من السكر -طبقا لبيانات حكومية- تصل إلى 3.2 مليون طن سنويا، ينتج منها محليا 2.5 مليون طن، ويتم استيراد 700 ألف طن.