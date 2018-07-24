شركات ساهم فيها «عبدالناصر» من ماله.. إلى أين انتهت؟

- نهاية مؤسفة لـ"مصر لصناعة الألبان".. "القومية للأسمنت" تحتضر.. "كيما" تقاومفي الجزء الأول من كتاب "سنوات وأيام مع جمال عبدالناصر"، يسرد سامي شرف، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، خلال فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في الصفحة 81، تفاصيل ممتلكات "الزعيم"، يوم وفاته في 28 سبتمبر 1970، ال

– نهاية مؤسفة لـ”مصر لصناعة الألبان”.. “القومية للأسمنت” تحتضر.. “كيما” تقاوم



في الجزء الأول من كتاب “سنوات وأيام مع جمال عبدالناصر”، يسرد سامي شرف، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، خلال فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في الصفحة 81، تفاصيل ممتلكات “الزعيم”، يوم وفاته في 28 سبتمبر 1970، التي لم تتجاوز 3 آلاف و 718 جنيها، وبضعة قروش، في حساب لدى بنك مصر، بالإضافة إلى عدة أسهم رمزية في بعض شركات الدولة، عبارة عن 200 سهم في شركة كيما، و5 أسهم في شركة مصر للألبان، و100 سهم في الشركة القومية للأسمنت، وأسهم أخرى في بنك الاتحاد التجاري، وشركة النصر لصناعة الأقلام.



وتستعرض “المال” في تلك السطور ما آل إليه مصير 3 شركات منها:



– مصر لصناعة الألبان “كوب لبن لكل مواطن”



تأسست شركة مصر لصناعة الألبان عام 1956 تلبيةً لشعار رفعه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو “كوب لبن لكل مواطن”، وظلت الشركة متربعة على عرش صناعة الألبان في أفريقيا والشرق الأوسط حتى سبعينات القرن الماضي، وامتدت مصانعها فى القاهرة والإسكندرية ( مصنع سيكلام، الاول في مصر، الذي يعود إلى العهد الملكي وضمته الشركة ضمن إجراءات التأمبم فيما بعد )، وفي دمياط والمنصورة وطنطا والإسماعيلية وكوم أمبو وسخا، بالإضافة لمركز التدريب الوطنى بالإسكندرية، وكان المركز الوحيد من نوعه فى الشرق الأوسط.

تولت مصانع الشركة الوفاء بكامل الاحتياجات العسكرية والمدنية من مختلف صناعات الألبان ،وكان لها نحو 60 مركزا لتجميع الألبان من الفلاحين على مستوى الجمهورية، عبر أسطول عريض من السيارات الحديثة التي كانت تعمل على بسطرة وتعقيم الألبان أثناء عملية النقل الى المصانع، ولا ينسى المسنين المصريين زجاجات الحليب الشهيرة التي كان يتم بيعها طازجة كل صباح.

بدأت رحلة الانهيار اوئل تسعينيات القرن الماضي، حين تعرضت مصر لأزمة مالية خانقة، أدت إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي ، الذي اشترط التخلص من شركات عامة، وبيعها، ولم يكتمل الاتفاق مع الصندوق ، غير أن وتيرة الانهيار تسارعت عام 1996 حين توقف مصنع طنطا، واعلنت الحكومة فتح باب المعاش المبكر للعاملين، وبيع المصنع وأرضه الى هيئة الأبنية التعليمية، وتكرر الأمر بعدها بعامين في مصنعي الاسماعيلي وسخا.

في أكتوبر 1998 تم بيع مصنع سيكلام لشركة المنصور للتأجير التمويلي لصاحبها يوسف منصور بمبلغ 20 مليون جنيه، ولم يتبق سوى مصانع القاهرة ودمياط والمنصورة، قبل أن يتم الإجهاز على كامل أركان الشركة التي تأسست تحت شعار ناصر ” كوب لبن لكل مواطن”، في صفقة لتسوية ديون لصالح بنكي الأهلي ومصر، لم تكن ديونا على “مصر للالبان”، وانما على شركات أخرى شقيقة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.



– شركة الصناعات الكيماوية “كيما”



صدر قرار تأسيس شركة كيما من مجلس الوزراء في 22 مارس 1956، في محافظة أسوان ، لتعمل في إنتاج صناعة الكيماويات والأسمدة، وتم اختيار موقعها لتستفيد من الكهرباء المنتجة من السد العالي ، وافتتحها الرئيس الراحل عبد الناصر عام 1963، في إطار مخطط لإقامة صناعات ثقيلة بجانب الحديد والصلب والألومونيوم، وشمل مخطط الشركة إنشاء مدينة سكنية كاملة للعاملين فيها تضم مدارس لمختلف المراحل التعليمية، وجمعية تعاونية للإسكان أقامت مشروعات لتمليك العاملين بالقاهرة والإسكندرية وأسوان.

عملت الشركة لعقود على تأمين احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة من الدولة بأسعار مناسبة، وظلت مصانع الشركة بلا تجديدات حقيقية حتى اوائل الألفية الحالية، قبل أن تعمل الحكومة على إعداد مشروع لتحديث وتطوير أنظمة العمل بالشركة لتتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي، بعد أن أصبح مصنعها القديم غير قادر على الإنتاج، وطرحت الحكومة عام 2010 مناقصة لاختيار مقاول عالمي يتولى إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا، فازت بها شركة تكنومونت الإيطالية.

تعطل مشروع تطوير الشركة منذ طرح المناقصة قبل 8 اعوام، بسبب غيب التمويل واحداث ثورة 25 يناير 2011، حتى أن المقاول الإيطالي هدد باللجوء للتحكيم كي يحصل على مستحقاته المتأخرة، قبل ان تنجح الحكومة منذ أقل من عامين في التوصل لتسوية معه وسداد 65 مليون دولار تعويضا، مقابل التنازل عن قضية التحكيم.

وتعاني الشركة حاليا من نقص إنتاج الأمونيا في المصانع القديمة، واواخر العام الماضي تمكنت الشركة أخيرا من الحصول على موافقة من البنوك لإتاحة تمويل مشروع إنشاء مصنعها الجديد بتكلفة تتجاوز 11 مليار جنيه، يهدف إلى تأهيل الشركة للعمل بالغاز الطبيعي، وإنتاج حوالي 2757 طن أسمدة متنوعة يوميا.



– الشركة القومية للأسمنت



تأسست عام 1956، في جنوب حلوان، لتوفر احتياجات البلاد من الأسمنت ، وظلت متربعة على عرش الصناعة حتى مع دخول شركات عالمية إلى السوق، لتبقى الشركة الحكومية الوحيدة التي تعمل ي هذا المجال، وبالتزامن مع اشتداد المنافسة بين الشركة والمصانع العالمية في مصر، تراجع أدائها مع نهايات القرن الماضي، وبدأ مسلسل الخسائر عام 2012 حين تم الإعلان عن مشروع التحسين البيئي الذي كان يهدف إلى تطوير أفران الشركة، وفق مخطط يستمر نحو عامين.

تجاوز مشروع تطوير الشركة المخطط الزمني المعد له، وظل مستمرا حتى عام 2016 ، ما رفع التكاليف لما يتجاوز مليار جنيه، بدلا من 450 مليونا وفق المخطط الأصلي، ما حملها خسائر فادحة ، ومع ارتفاع أسعار الغاز واسعار الصرف في السنوات الأربع الأخيرة، اضطر المسئولين عن الشركة لوقف العمل بمصنعين تابعين، في محاولة للحد من الخسائر، التي تراكمت في آخر 4 سنوات لتتجاوز 1,5 مليار جنيه، حسب بيان لوزارة قطاع الاعمال الشهر الماضي، مع ديون مستحقة لجهات حكومية بقيمة 3,7 مليار جنيه.

ووفق وزارة قطاع الأعمال، فقد تآكلت حقوق المساهمين بالشركة إلى مستويات سالبة بلغت سالب 769 مليون جنيه، كما أكدت الوزارة أن مصانع الشركة لا تتوافق مع الشروط البيئة، وتمثل بيئة خطرة على العاملين فيها والمنطقة السكنية المحيطة.