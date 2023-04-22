 شركات ريلاينس إندستريز الهندية تحقق أرباح فصلية أفضل من التوقعات

أعلن تكتل شركات “ريلاينس إندستريز” الذي يعمل في مجالات من النفط إلى الاتصالات، والتي يملكها أغنى أثرياء آسيا، موكيش أمباني، عن أرباح فصلية أفضل من التوقعات، بفضل النمو القوي في جميع المجالات من الطاقة إلى السلع الاستهلاكية.

أرباح “ريلاينس إندستريز”

ارتفع صافي الدخل لأكبر مجموعات الهند من حيث القيمة السوقية بنسبة 19% ليبلغ 193 مليار روبية (2.4 مليار دولار) في الفصل المنتهي في 31 مارس، مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، وفقاً لإفصاح للبورصة أمس الجمعة، ما يفوق الأرباح التي توقعها استبيان “بلومبرج” للمحللين بأن يكون متوسط الأرباح 164.93 مليار روبية.

زادت إيرادات “ريلاينس”، ومقرها في مومباي، 3.8% ليبلغ 2.2 تريليون روبية، بينما ارتفعت التكاليف الإجمالية 1.6% لتصل إلى 1.95 تريليون روبية.