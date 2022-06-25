شركات روسية : فنادق مصر وتركيا تشهد نسب إشغال عالية حتى منتصف يوليو

أفادت شركات السياحة الروسية بأن الفنادق المشهورة في تركيا ومصر توقف عملها حتى منتصف يوليو المقبل بسبب عيد الأضحى، حسبما ذكرت وكالة RT.

وقال المكتب الصحفي لشركة “TezTour” السياحية: “يتجاوز الطلب على الراحة في الخارج في الصيف الحالي بشكل كبير، العرض بسبب القيود المفروضة في المجال الجوي. ولا تزال مصر وتركيا تتصدران قائمة الدول الأكثر شعبية بين الزبائن.

وفي كلا البلدين تشهد الفنادق نسبة إشغال عالية من نهاية يونيو الحالي إلى منتصف يوليو المقبل بسبب الاحتفالات بعيد الأضحى خلال هذه الفترة.

ويتم حجز معظم الأماكن فيها من قِبل السوق المحلية، لذلك توقف هذه الفنادق العمل بالنسبة للسياح الأجانب. أما الغرف المتبقية فترتفع أسعارها”.

هذه المعلومات أكدتها أيضًا شركة “Fun&Sun”، قائلة: “يتم البيع إلى تركيا ومصر بنشاط. لا توجد مشكلات في التحميل. بالنظر إلى أن الفترة من 9 إلى 13 يوليو المقبل هي عطلة إسلامية، فإن الأماكن في الفنادق الشعبية تنتهي بسرعة. في هذا الصدد يحتاج كل من يخطط لعطلته لشهر يوليو المقبل إلى الإسراع”.

وأشارت شركة “Tez Tour” إلى أن المواطنين الروس يحجزون بالدرجة الأولى الغرف في فنادق 5 نجوم. وأضافت: “في مصر أكثر من 60% من الحجوزات تقع على فنادق 5 نجوم،

والأغلبية المطلقة من السائحين يختارون الغردقة وشرم الشيخ، في حين يفضل أقل من 5% من زبائن الشركة منتجعات سفاجا وسوما باي ومكادي. وفي تركيا هناك طلب كبير على الجولات مع الإقامة في كيمير وبيليك وألانيا”.

من جانبها أشارت شركة “Anex Tour” إلى أن تركيا تعد رائدة في مبيعات الصيف الحالي، مدققة: “لكن بالرغم من توسع برامج الاستجمام في يونيو الحالي بفضل الرحلات الجوية الإقليمية، فإن عدد الرحلات لا يزال أقلَّ مما كان عليه سابقًا. وتتمتع بأكبر شعبية من حيث حجم النقل، ومن ثم الطلب، منطقة أنطاليا ومنتجعات ألانيا وسيديه وكيمير وبيليك”.