شركات روسية تستعد لطرح قهوة وشاى فى السوق المصرية

يستعد عدد من الشركات الروسية العاملة فى مجال الصناعات الغذائية لطرح كميات من منتجات الشاى والقهوة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

كشف عمرو البلتاجي، مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسية فى مصر، فى تصريحات لـ«المال» أن طرح تلك السلع سيكون عبر وكلاء مصريين بعد تسجيل العلامات التجارية فى الجهات المصرية مثل وزارتى التجارة والصناعة والتموين.

ورفض البلتاجى الإفصاح عن أسماء الكيانات الروسية لحين الانتهاء من الدراسات والإجراءات الخاصة بطرح منتجاتها فى السوق المصرية.

فى سياق متصل، كشف «البلتاجى» عن تعاقد وكيل مصرى مع شركات روسية لاستيراد كميات من زيت الطعام الروسى ماركة «سلابادا»، والذى يعد الأعلى جودة فى موسكو.

ورفض الكشف عن سعر الزيت الروسى الجديد سلابادا، خاصة أن كل سلسلة تجارية تطرحه بسعر مختلف، ولكنه أكد أنه منافس للموجود فى السوق المصرية، سواء المحلى أو المستورد.

وأشار إلى أنه تم التعاقد على كميات تصل إلى 100 ألف لتر من الزيت الروسى فى السوق المصرية عبر عدد من السلاسل التجارية والمحلات الكبرى، وتم البدء فى توريدها نهاية الأسبوع الماضى.

وكشف أنه تم التعاقد على الزيت الجديد بالدولار، مشيرًا إلى أن التعامل بالعملات المحلية غير معلوم توقيته حتى الآن، لكنه سيكون خطوة مهمة وقوية لزيادة التبادل التجارى بين البلدين فى ظل التعاون الاقتصادى الممتاز حاليًا.

وأكد «البلتاجي» أن الشركات الروسية تسعى لتواجد منتجاتها بمصر ونقل التكنولوجيا الصناعية إليها فى المجالات الغذائية.

يذكر أن السوق المصرية استقبلت خلال يناير 2023 كميات ضخمة من زيت عباد الشمس ماركة ألتيرو، وطرح فى سلسلة محلات فتح الله ماركت بسعر 60 جنيهًا لعبوة اللتر.