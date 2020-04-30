شركات خاصة : النصف الثاني من 2020 -2021 سيكون أكثر صعوبة

كشفت مجموعة من شركات القطاع الخاص أن التحدى الحقيقى فى عام 2021 فى حالة استمرار أزمة كورونا تأثر الطلب على السلع ووجود عملاء غير قادرين على الدفع، ولذلك يتم اتخاذ جميع الاحتياطات فى المصانع والشركات والتحدث مع شركات التأمين للحصول على المدفوعات.

وأوضحت الشركات أن إتاحة السيولة ورأس المال العامل من التحديات المتوقعة أيضا فى 2021، مشيرين إلى أن النصف الثانى من 2020 وعام 2021 سيكون أكثر تحديا بالنسبة للمشروعات والذى من الممكن أن يؤدى إلى تعليق بعض المشروعات حال استمرار الأزمة.

فرص

وفي المقابل قال ممثلو القطاع الخاص إنه مع ذلك يمكن أن تكون هناك مشروعات مستقبلية فى قطاع مثل الصحة، كما أن مصر اتخذت خطوات غير مسبوقة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يجعلها تساعد فى زيادة النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم الآثار السلبية لفيروس كورونا.

وزيرة التعاون الدولي تدعو لاجتماع مهم

جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة التى عقدتها وزيرة التعاون الدولي عبر الفيديو كونفرانس وجمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن القطاع الخاص فى قطاعات الزراعة والتصنيع والطاقة والخدمات اللوجستية.

وقال بيان لوزارة التعاون الدولي إن المائدة جاءت بناء على دعوة من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، ونظمتها مؤسسة التمويل الدولية بحضور مسئولين بكل من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقى.

التوازن بين عجلة الإنتاج والصحة

وأشاد ممثلو القطاع الخاص بالاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى التسهيل على مصانع القطاع الخاص فى مواصلة عملها حتى أثناء فترة حظر التجوال، بما يساهم فى تحقيق التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج داخل المصانع مع القيام في الوقت ذاته بالإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية العمالة حيث أصبح التعقيم فى المصانع جزءا أساسيا من العمل.

وأشاروا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية، استطاع أن يستمر فى عرض المنتجات الغذائية على الرغم من التحديات في إمداد الأسواق وعمليات التوصيل والتى كان لها تأثير على سلسلة التوريد، بالإضافة إلى تأثر عمليات الشحن إلى الدول.

وناقش الاجتماع، كيفية مساعدة القطاع الخاص فى التغلب على التحديات التى تواجهه نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، والاستعداد للفترة المقبلة من خلال التغلب على التحديات وتحديد الفرص المحتملة.

المشاركون

شارك فى اللقاء كل من مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولى فى مصر، ووليد لبادى، المدير الاقليمى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر، و مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الافريقى فى مصر، و الفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، والدكتورة هايك هرمجارت، المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ومن القطاع الخاص فى مجال الزراعة والأغذية، كل من هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، وكريم بركة، ممثل عن مجموعة صافولا المتخصصة فى قطاعى الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشارك ايضا في الإجتماع ضياء الدين يحيى، الرئيس الإقليمى والعضو المنتدب لمجموعة ماجد الفطيم، وفى مجال التصنيع كل من المهندس أحمد السويدى، رئيس مجموعة السويدى.

كما شارك أيضا ريهام البلتاجى، رئيس الإدارة المالية لمجموعة أوراسكوم كونستراكشون، وفى مجال الطاقة والخدمات اللوجستية، كل من دانيال كالديرون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة الكازار للطاقة، و باسل رشدى، رئيس مجلس إدارة النيل كابيتال القابضة.