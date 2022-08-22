شركات حلول التعليم تتقدم بمقترحاتها لــ«حجازى» لرفع كفاءة المنظومة

اقترح عدد من مسئولى شركات حلول التعليم إعادة النظر فى ملف ميكنة المنظومة التعليمية للتأكد من دمج الشركات المحلية فى أعمال التطوير المرتقبة داخل المدارس الحكومية والخاصة والمديريات والإدارات التعليمية مما ينعكس بالإيجاب على رفع كفاءة المنتج التعليمى.

كان مجلس النواب وافق منذ أيام على إجراء تعديل وزارى يشمل 13 حقيبة شمل تعيين الدكتور رضا حجازى وزيرا للتربية والتعليم خلفًا للدكتور طارق شوقى.

وقال أحمد الليثى، رئيس شعبة التعليم فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام الصناعات، ورئيس شركة «سمارت لتكنولوجيا التعليم» إن الشركات المصرية بحاجة إلى المشاركة فى تطوير المنظومة التعليمية تكنولوجيا، عبر الدخول فى مشروعات تأهيل البنية التحتية وتقديم منصاتها الإلكترونية فى مختلف المؤسسات التعليمية دون الاعتماد على الكيانات الأجنبية فقط.

وأضاف أن الشركات المصرية تمتلك خبرات كافية تمكنها من تنفيذ جميع مشروعات تطوير التعليم الذكى فى مصر بما يتناسب مع مختلف المراحل التعليمية؛ قائلًا: «يجب على متخذى القرار فى الحكومة منح الثقة فى الكيانات المحلية وإسناد مشروعات لها» على غرار ما تشهده من اهتمام كبير فى الأسواق الأخرى ودورها فى الإشراف على أعمال تحديث وتطوير المناهج التعليمية داخل كل دولة على حدة.

وطالب بعقد سلسلة من الاجتماعات بين مسئولى وزارة التربية و التعليم وممثلى شركات الحلول التكنولوجى بهدف تسليط الضوء على المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة داخل القطاع ، كما اقترح أيضا بتشكيل تحالف يضم عدد من الكيانات المحلية بغرض تبادل الخبرات والعمل على تطوير منظومة التعليم فى مصر خلال الفترة المقبلة.

فى سياق متصل، ناشد أحمد يوسف، رئيس شركة «لغة العصر» لخدمات التعليم الذكى، مسئولى لجنة التطوير بوزارة التربية والتعليم ضرورة إتاحة الفرصة للشركات المصرية التى تمتلك سوابق تاريخية فى تقديم خدماتها للمديريات والمؤسسات التعليمية دون الاقتصار على منصة أو شركة بعينها من أجل خلق حالة من المنافسة بين مقدمى الخدمات والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تراجع فى عدد الزيارات على منصات «التعليم عن بعد» بسبب تقديم المناهج والكورسات التعليمية للطلاب بطريقة تقليدية، مع عدم تطوير المحتوى من قبل مسئولى وزارة التعليم، قائلًا: «عدم استمرارية مسئولى وزارة التعليم فى تشجيع الطلاب على استخدام المنصات التعليمية وعدم تطويرها بشكل جيد؛ تسبب فى تراجع مستوى الخدمة التعليمية المقدمة».

وأرجع السبب الرئيسى وراء انتشار خدمات «التعليم عن بعد» فى الدول العربية والأسواق المجاورة إلى اعتماد أكثر من شركة متخصصة فى مجال حلول التعليم داخل المنطقة التعليمية الواحدة «المحافظة – المدينة» مما يزيد التنافس بين الشركات ويصب فى تطوير خدمات المنظومة التعليمية.

وكشف عن استهداف الشركة التوسع خارجيا خلال المرحلة المقبلة فى ظل تراجع معدل إقبال المدارس الخاصة فى مصر على استخدام المنصات التكنولوجية خاصة بعد تفعيل قرار حضور الطلاب بشكل دائم بالمدارس والجامعات، موضحا أن بعض المدارس الخاصة تخلت عن استخدام المنصات التكنولوجية التى كان يتم استخدامها فى العملية التعليمية بهدف تخفيض التكاليف.

على جانب آخر، طالبت مى صلاح، مدير إدارة الخدمات التكنولوجية فى شركة «بلو كلاود للحلول التكنولوجية»، مسئولى وزارة التربية والتعليم بدمج الشركات المصرية فى أعمال تطوير المنظومة التعليمية من أجل تفادى العقبات التى قد تحدث عن سوء أعمال التخطيط أو التشغيل بالمنصات التكنولوجية.

وشددت على أهمية عقد اجتماعات دورية بين مسئولى الجهات الحكومية وشركات حلول التعليم للعمل على ارتقاء المنظومة التعليمية والتأكد من تنفيذ الخطط المتفق عليها وفقًا للمواعيد المحددة سلفا، فضلا عن التأكد من استمرارية جودة النظام التعليم، مضيفة أنه من الضرورى أيضًا حث المعلمين على استخدام الطلاب والمدرسين للمنصات التكنولوجية فى المرحلة التعليمية، بجانب إدخال مواد دراسية جديدة بهدف تحفيز الطلاب على استخدامهم للوسائل التكنولوجية الحديثة والعمل على توطينها خلال الفترة المقبلة.