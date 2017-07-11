شركات تواجه التكاليف بزيادة الأسعار

❏ «دايس» تتوسع فى التصدير وترفع خدمة الصباغة .. و«ريجينا»: لا مفر من الزيادة ❏ «كابو» تعيد تقييم التعاقدات.. و«المتحدة للشحن» تمررها للعملاءأسماء السيد – منى عبدالبارىمع زيادة أسعار المحروقات بنسبة 40 الى %100 لم تجد الشركات مفرا من تمرير هذه

❏ «دايس» تتوسع فى التصدير وترفع خدمة الصباغة .. و«ريجينا»: لا مفر من الزيادة

❏ «كابو» تعيد تقييم التعاقدات.. و«المتحدة للشحن» تمررها للعملاء



أسماء السيد – منى عبدالبارى

مع زيادة أسعار المحروقات بنسبة 40 الى %100 لم تجد الشركات مفرا من تمرير هذه الزيادات إلى عملائها فى محاولة لامتصاص أثر ارتفاع التكاليف وعدم تعرض هوامش أرباحها لضغوط كبيرة عقب القرار.

وأكدت الشركات لـ«المال» أن اللجوء لزيادة الأسعار سيكون خيارا حتميا مع ارتفاع التكاليف بنسب تقترب من الزيادة فى أسعار المحروقات، والتى أجرتها الحكومة نهاية الشهر الماضى للمرة الثانية فى أقل من عام، إذ كانت المرة الأولى عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.

قال فيكتور فخرى، رئيس القطاع المالى بشركة دايس للملابس الجاهزة، إن الشركة ستبقى على أسعار منتجاتها من الملابس الجاهزة، فيما ستتجه لزيادة أسعار خدمة الصباغة التى تقدمها لعملاء آخرين، نظرًا لاعتمادها على الطاقة بشكل أكبر، فيما لم يُفصح عن نسبة الزيادة، مكتفيًا بالقول إنه سيتم تحديدها بدقة عقب الانتهاء من دراسة تجريها الشركة فى هذا الصدد.

وتوزع دايس طاقة المصابغ المملوكة لديها مناصفة بين مصانعها ومصانع عملاء آخرين.

وقال فخرى إن “دايس” لن تمرر الزيادة فى التكاليف الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات لمستهلكيها، بينما ستحاول تعويض ذلك بطرق أخرى كالتوسع فى أسواقها التصديرية وتعزيز تواجدها فى الاتحاد الأوروبى بشكل أكبر.

“سنحاول رفع نسبة مبيعاتنا من الصادرات إلى نحو %85 حتى نهاية العام المالى الحالى مقارنة بنسبة %77 العام الماضي”، بحسب فخرى.

وحققت دايس مبيعات قيمتها 375 مليون جنيه فى 2016، بينما سجلت مبيعاتها بنهاية الربع الأول من العام الحالى 270 مليون جنيه، بلغ نصيب التصدير فيها %80 ، وذلك مقارنة 145 مليونًا مبيعات فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

ونفى فخرى قيام شركته بإعادة النظر فى التعاقدات التى تم إبرامها مع العملاء قبل رفع أسعار المحروقات مع ارتفاع التكاليف، مؤكدا الإبقاء عليها بنفس القيم السابقة.

وقال جمال بركة، مدير شركة ريجينا للصناعات الغذائية، إن شركته ستتجه لزيادة أسعارها بسبب ارتفاع التكلفة عقب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، فيما أشار إلى أن معدل الزيادة سيتم تحديده بدقة عقب انتهاء الدراسة التى يتم إعدادها حاليًّا.

وقال بركة إن ريجينا التى تستحوذ على حصة سوقية بنحو %92 من سوق إنتاج المكرونة فى مصر من خلال 6 خطوط لإنتاج المكرونة، تصدر نحو %30 من إنتاجها، بينما تقوم بتوريد %70 للسوق المحلية.

من جانبه قال مجدى سلامة، مدير علاقات المستثمرين بشركة “الإسماعيلية للدواجن”، إن قرار زيادة أسعار المحروقات الذى تم إقراره مؤخرًا سيؤثر على شركته من حيث رفع التكاليف.

وأضاف، أن التأثير سينحصر من حيث رفع تكلفة النقل، إضافة إلى رفع قيمة أسطوانات الغاز (بوتاجاز) بنسبة %100 والتى تستخدمها الشركات لزوم تربية الدواجن الصغيرة، واستخدام السولار فى المزارع للتدفئة فى الشتاء، ما سيكون له تأثير على نتائج أعمال الشركة بنهاية العام الجارى.

واستبعد قيام شركته برفع أسعار بيع منتجاتها خلال الفترة الراهنة، تخوفًا من ركود المبيعات، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن فى تغير يومى وفقًا لمعدلات العرض والطلب.

فى سياق متصل قال محفوظ فريد، العضو المنتدب بشركة “المنصورة للدواجن”، إن رفع أسعار المحروقات له تأثير طفيف خلال الفترة الراهنه من حيث رفع اسعار النقل.

واستبعد قيام شركته برفع أسعار بيع الدواجن حاليًا، إذ يحكمها العرض والطلب، كما أن السوق المحلية لا تحتمل رفع أسعار مجددًا، إلا أنه توقع أن تتأثر نتائج أعمال الشركة بنهاية العام الجارى.

ووصف وائل عبدالحميد، مدير علاقات المستثمرين بشركة المتحدة للشحن والتفريغ، قرار زيادة المحروقات إنه غير مدروس، نظرًا لتأثيراته السلبية على الكثير من الشركات العاملة والتى تستخدم المحروقات.

وأشار إلى أن شركته تُعد من الشركات المتعثرة ومثل تلك القرارات ستؤثر عليها سلبًا مما يضطرها إلى تمرير تلك الزيادة على العملاء، دون أن يتطرق إلى تحديد نسبة الرفع.

وفى سياق متصل، قال محمود حُزين، المدير عام الإدارة المالية بشركة “كابو”، إن شركات النقل خاطبت شركته لرفع نسبة التعاقدات، إلا أنه لم تُحدد النسبة، كما أن الشركة لم تحدد حتى الفترة الراهنة سُبل تمرير تلك الزيادة.

ويعانى القطاع الخاص فى مصر من ارتفاع التكاليف بنسبة كبيرة مع تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار المحروقات.

وقال تقرير مديرى المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى منذ أيام، إن الظروف التجارية للقطاع الخاص غير النفطى فى مصر واصلت تدهورها خلال شهر يونيو الماضى، وإن كانت بوتيرة أبطأ، مدفوعة بالتراجعات القوية فى الإنتاج والطلبات الجديدة، إذ أدى ضعف العملة المحلية إلى استمرار ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج.

وربط التقرير بين تراجع النشاط التجارى وبين ضعف أوضاع الطلب بحسب ما أكدت %29 من الشركات، إذ انخفضت الطلبات الجديدة بوتيرة قوية، كما استمر تدهور الأوضاع الاقتصادية، وزيادات الأسعار فى التأثير على الطلب المحلى.