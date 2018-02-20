شركات تمويل السيارات تبدأ تخفيض أسعار الفائدة على أنظمة الائتمان

أحمد عوض اتجهت عدد من شركات تمويل السيارات إلى تخفيض أسعار الفائدة بمختلف اﻷنظمة الائتمانية، على خلفية إعلان البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة العائد على الجنيه بنسبة 1 % لتصل إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض، و18.25% على الائتمان. وأكد على حسن، مدير عام شركة المباشر لتمويل السيارات، أ

أحمد عوض



اتجهت عدد من شركات تمويل السيارات إلى تخفيض أسعار الفائدة بمختلف اﻷنظمة الائتمانية، على خلفية إعلان البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة العائد على الجنيه بنسبة 1 % لتصل إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض، و18.25% على الائتمان.

وأكد على حسن، مدير عام شركة المباشر لتمويل السيارات، أن الشركة تخطط لتخفيض أسعار الفائدة على مختلف اﻷنظمة اﻷئتمانية ببرامج تمويل أقساط السيارات مطلع اﻷسبوع المقبل، موضحًا أن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة يعتبر خطوة جيدة بالنسبة للاقتصاد المصري، من خلال إعادة تنشيط حركة التجارة الداخلية وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة من جانب القطاع الخاص.

وتوقع نشاط بيع السيارات بالسوق بنسبة تصل إلى 20%؛ بعد انعكاسات خفض أسعار الفائدة على أنظمة القروضن كما رجح زيادة حجم مبيعات القطاع بنسبة 25% خلال العام الحالى، كاشفًا عن ارتفاع مبيعات “المباشر” بنسبة 70% بمتوسط تمويل 300 عميل شهريًا خلال الشهر الحالى، مقابل 180 فى الآونة الماضية.

وأشار إلى أن شركته تخطط لإطلاق أنظمة متعددة بالنسبة للعملاء الراغبين بشراء السيارات من خلال أنظمة التقسيط المختلفة، تزامنا مع إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمباشر خلال الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن “المباشر” تمول عمليات تقسيط السيارات بمختلف شرائحها “الزيرو والمستعمل”- لمدة تصل إلى 5 سنوات، بفائدة ثابتة 17% سنويا، إذ يقوم المستهلك بدفع 25% كحد أدنى من قيمة السيارة.

ويشار إلى أن عدد من شركات تمويل السيارات قد بدأت تخفيض أسعار الفائدة بمختلف اﻷنظمة اﻷئتمانية، وكان من أبرزها “رواج” لتهبط بأسعار الفائدة إلى 14.55%.