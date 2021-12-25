شركات تكنولوجية تستعد لطرح الروبوت الطباخ فى 2022

يعكف مجموعة من شركات التكنولوجيا حاليا على تطوير روبوتات سيكون بإمكانها طهي وجبات بأكملها، وتقديمها في المطابخ المنزلية والتجارية.

مولى روبوتكس تطرح مطبخ مولي الآلي

وذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى” أن مولى روبوتكس Moley Robotics في طليعة تلك الشركات حيث تتخذ من لندن مقرا لها، ومن المقرر أن تطرح منتجها الذي أطلقت عليه اسم ” Moley Robotic Kitchen” (مطبخ مولي الآلي) فى العام الجديد.

المنتج عبارة عن ذراعين آليين يتم تركيبهما في سقف المطبخ فوق الموقد والفرن، وبإمكانهما طهي 5000 وصفة مختلفة. ما عليك إلا أن تختار الطبق الذي تريده من خلال شاشة تعمل باللمس، وتضع المكونات التي تظهر لك على الشاشة في الأوعية المتصلة بالجهاز، وسوف يقوم الروبوت بكل شيء.

الروبوت بإمكانه إشعال الموقد والفرن

وباستطاعة هذا الروبوت إشعال الموقد والفرن، والتقاط الأواني والملاعق، وتقليب الطعام وخفقه.

استعانت الشركة في تطوير ذلك الروبوت بالطاهي المحترف الشيف تيم أندرسون الذي فاز بمسابقة برنامج MasterChef الذي يعرض على تلفزيون بي بي سي.

يشرح أندرسون طريقة تحضير الأطباق المختلفة، ثم تتم برمجة الروبوت لتقليد حركاته.

يقول أندرسون: “تتم تسجيل حركاتي، ثم تحويلها إلى اليدين والذراعيين الآليين”.

“بعد ذلك، يعمل الفريق الفني المختص على تبسيط تلك الحركات، وتحويلها إلى برنامج بإمكانه تجهيز الطبق ذاته في كل مرة”.

يقول مارك أولينيك، المدير التنفيذي لمشروع مولي، إن النظام يعمل من وراء ساتر زجاجي لتفادي اصطدام الروبوت بالبشر.

“كإجراء إضافي، لدينا أنظمة أمان ردارية لرصد أي ارتطام غير مرغوب فيه بين الروبوت وأي سطح، ووقف العملية على الفور، ومن ثم تقليل مثل تلك المخاطر”.

الشيف الآلي يستطيع أن يساعد في تحضير الوجبات المنزلية

ويضيف أولينيك أن الشيف الآلي يستطيع بالتأكيد أن يساعد في تحضير الوجبات المنزلية. لكن هناك مشكلة كبيرة في الوقت الحالي وهي التكلفة.

سعر “مطبخ مولي الآلي” 150 ألف جنيه استرليني

الحد الأدنى لسعر “مطبخ مولي الآلي” هو 150 ألف جنيه استرليني. وتقوم شركتا ” Kitchen Robotics” الإسرائيلية و ” Dexai Robotics” الأمريكية بتطوير نظم مماثلة هي أيضا باهظة الثمن.

لكن جوليا سيجال، كبيرة المسؤلين الاستراتيجيين بشركة الاستشارات الغذائية الأمريكية ” Culinary Edge” تقول إن أسعار تلك الأنظمة ستنخفض فيما بعد على الأرجح، حيث “يبدأ الكثير من مثل هذه التقنيات بأسعار خارج متناول يد المستخدمين المنزليين، لكن مع انتشارها، تنخفض تكلفتها في نهاية المطاف”.

إحدى سلاسل المطاعم التي تستخدم بالفعل إنسانا آليا لطهي أطباقها هي سلسلة مطاعم البيتزا الفرنسية “Pazzi”.

يمتلك المشروع طالبان يدرسان تصميم الروبوتات قاما بتصميم الروبوت الذي يطهو البيتزا، ثم افتتحا أول فروع السلسة في باريس عام 2019. والآن لديهما فرع ثان في العاصمة الفرنسية، وفرع ثالث في بروكسل.