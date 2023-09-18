شركات تطوير عقاري تتأهب للكشف عن عروض حصرية خلال معرض «سيتى سكيب»

كشف عدة شركات تطوير عقارى عن عروض مغرية تشمل طرح وحدات جديدة بأنظمة سداد مرنة بخلاف الاعلان عن مراحل بنائية فى المشروعات القائمة، وذلك خلال معرض سيتى سكيب مضر المقرر إقامته في الفترة من 20 وحتى 23 سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية.

كابيتال هيلز تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 800 مليون جنيه

بداية أعلنت شركة كابيتال هيلز للتطوير العقاري مشاركتها في معرض سيتي سكيب مصر، ، بحزمة من المشروعات المميزة.

وقال محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال هيلز للتطوير العقاري، إن شركته حرصت على المشاركة في فعاليات المعرض العقاري الأهم بمجموعة من المشروعات المتنوعة وبعروض خاصة للعملاء.

وأضاف أن شركته قررت المشاركة بأربع مشروعات في شرق وغرب القاهرة خلال معرض سيتي سكيب، وهي: Capital Towers، Capital Green – New Zayed ، East Point One، Park Point.

مشروع Capital Towers، عبارة عن 5 أبراج بمدينة السادس من أكتوبر لإنشاء بيزنس هب على محور جمال عبد الناصر بتكلفة استثمارية ٥ مليار جنية.

ومن المقرر الانتهاء من الإنشاءات خلال عامين، وتطرح كابيتال هيلز المرحلة الثالثة من الأبراج خلال فعاليات المعرض.

ويضم المشروع وحدات تجارية وإدارية وطبية بمساحات متنوعة، وتقدم الشركة أنظمة بيع وسداد مرنة، لافتا إلى أن مجمع الأبراج سيصبح صرحا عملاقا في مدينة السادس من أكتوبر، إذ يوفر بيئة استثمارية لأصحاب الأعمال ضمن مجمع متكامل الخدمات.

مشروع «East Point 1 Mall»، متعدد الاستخدامات، على مساحة 2.582 متر مربع بالتجمع الخامس وباستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه.

المشروع عبارة عن أرضي وثلاثة أدوار ويضم وحدات تجارية وإدارية بمساحات مختلفة وبأنظمة سداد مرنة تناسب كافة العملاء وتصل إلى 10 سنوات.

وأكد أن مشروعات شركة كابيتال تمتلك مزايا تنافسية تجعلها قادرة على التواجد بقوة وجذب العملاء، إذ تتميز بمساحات مختلفة وتصميمات عصرية وتلاقي طلبات العملاء.

ومن جانبه قال أحمد صلاح، مدير عام كابيتال هيلز للتطوير العقاري، إن الشركة تمتلك محفظة مشروعات كبيرة ومتنوعة بقيمة استثمارية تتخطى ٣٠ مليار جنيه في مناطق متنوعة شرق وغرب القاهرة.

ولفت إلى أن الشركة تطور عدد من المشروعات الكبرى في التجمع الخامس والعاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد، كما تدرس طرح مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية خلال ايام سيتى سكيب بقيمة 800 مليون جنيه، مضيفا أن الشركة تقدم عروض ومزايا خاصة للعملاء خلال فترة المعرض، بالإضافة إلى أنظمة سداد مرنة وخطط تناسب كافة العملاء.

وأضاف أن كابيتال هيلز تمتلك خطة تسويقية قوية تناسب حجم محفظة مشروعات الشركة الممتدة في مناطق شرق وغرب القاهرة، علاوة على دراسة استراتيجيات جديدة تلائم النشاط التوسعي للشركة خلال الفترة المقبلة.

نواصي للتطوير العقاري تعلن مشاركتها في «سيتي سكيب» مصر 2023

كما أعلنت شركة نواصي للتطوير العقاري مشاركتها في النسخة الـ12 من معرض سيتي سكيب مصر 2023 .

وقال عمرو حسن رئيس القطاع التجاري بالشركة، إن “نواصي” حققت نجاحاً كبيرا بطرح مشروعها الأول ” 3sides shopping mall ” والذي سيكون علامة مميزة في مدينة الشروق، حيث يخدم المشروع حوالي 600 ألف نسمة وتستهدف الشركة تقديم تجربة تسوق فريدة للزائرين من خلال ضم علامات تجارية وترفيهية غير مسبوقة بداخله.

مشيراً إلى أن نسب الانشاءات تخطت 50% من حجم المشروع وبمعدلات سبقت الجداول الزمنية المعدة للتنفيذ.

وذكر أن مشاركة نواصي في معرض سيتي سكيب هي الأولى منذ انطلاقها في السوق العقاري المصري، حيث تعتزم تقديم العديد من العروض الخاصة ونسب خصم مميزة لزوار المعرض على الوحدات التجارية والإدارية بمشروعها الرائد في مدينة الشروق.

وأضاف بأن الشركة جهزت للمشاركة في عدة معارض عقارية خارج مصر تقام في العديد من دول الخليج وفي مقدمتها “قطر والسعودية والامارات”، وهو ما يأتي ضمن خطة الشركة لدعم تصدير العقار ودعم خطة الدولة في هذا المجال.

وشدد رئيس القطاع التجاري بشركة نواصي للتطوير العقاري، على أن تصدير العقار له دور كبير في توفير العملة الصعبة في ظل الظروف الحالية، وهو الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ العديد من الإجراءات لجذب المزيد من العملاء الأجانب لشراء العقارات في مصر، ومن بينها تعديلات قانون الجنسية والسماح بمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار.

وأشار حسن، إلى حرص “نواصي للتطوير” على التعاقد مع كبرى العلامات التجارية في كافة المجالات لتلبية احتياجات العملاء والمترددين على المشروع، وأنها وقعت العديد من العقود مع كبرى العلامات التجارية والتي سيتم الكشف عنها قريباً.

و3sides Mall هو أحدث مشروعات شركة نواصي للتطوير العقاري ويقام على مساحة 60 ألف متر مربع بالشراكة مع شركة حسن علام القابضة ويقع في أميز مناطق مدينة الشروق على طريق السويس مباشرة.

أي كابيتال تشارك بخصومات وعروض حصريه على مشروعها Orla

بينما أعلنت شركة أى كابيتال للتنميه العمرانية عن مشاركتها ف فعاليات معرض سيتى سكيب وذلك فى إطار خطتها التسويقية للوصول لعملاؤها المستهدفين من خلال المعرض الذى يعد إحدقنوات التواصل بين المطور والعميل

أوضح زياد العلبى رئيس القطاع التجارى إنه إيمانا من شركة أى كابيتال بأن المعارض وسيلة تسويق قويه وفرصه لتجمع أكبر عدد من المطوريين وتنوع المنتجات العقاريه تحت سقف واحد وفرصه جيده للعملاء للاستفاده من العروض والخصومات فقد قررت الشركة خوض غمار التجربه والمشاركه فى معرض سيتى سكيب بخصومات وعروض حصريه على مشروعها (Orla) تقدم لأول مره فى المعرض وهى مقدم يبدا من 0% و اقساط حتى 10 سنوات

وقال هارون عبدالغني رئيس قطاع المبيعات أن (Orla )هو مجمع سكنى( كمبوند) بموقع متميز للغايه بالقاهره الجديده يطل مباشرة على الطريق المحورى لطريق السويس وشارع الـ 90 الشمالى وعلى مقربه من مدينتى ومدينة الرحاب ومطار القاهره الدولى والجامعه الأمريكيه والطريق الدائرى الأوسطى وللمشروع مدخلين رئيسين مما يجعله موقع فريد من نوعه

وأشار زياد العلبى الى أن المساحه الإجماليه للمشروع 12 فدان بنسبه بنائية 18% والباقى مساحات خضراء ومعالم مائية.

وقال إن ( Orla ) مشروع متكامل به مبنى متعدد الأنشطة ( تجارى إدارى طبى) على مساحة 6000 متر لخدمة ملاك المشروع وهو يحتوى على عدد من الوحدات السكنيه التى تتراوح مساحاتها ما بين 70 إلى 257 متر و هذا التنوع فى المساحات يخدم فئه عريضه من العملاء .

وأضاف عبدالغني إنه تم إسناد عمل التصميمات الهندسيه والإستشاريه لشركة معمار للخدمات الإستشارية.

وقال العلبي إنه وفقا للجدول الزمنى للمشروع من المقرر التسليم خلال ثلاث سنوات ومن العام الجارى

ريبورتاج مصر تشارك بعروض مميزة ووحدات جديدة بمشروع «مونتي نابوليوني»

وبالمثل تشارك شركة ريبورتاج مصر فى المعرض ضمن خطتها للتواجد ضمن الفعاليات الهامة التي تحقق التواصل المباشر مع عملائها

قال أحمد الطنطاوى، الرئيس التنفيذي لشركة ريبورتاج مصر، إن المشاركة في المعارض العقارية القوية أحد الأدوات التسويقية التي تعتمد عليها الشركة في الوصول لعملائها والتعرف على متطلباتهم في الوحدات التي يريدون شراءها، وللتعرف على حجم التطور في توجهات العملاء، وطبيعة المنتجات العقارية المطلوبة، وهي بيانات تفيد الشركة في مشروعاتها المستقبلية.

وأضاف أن معرض سيتي سكيب إحدى الفعاليات العقارية الهامة التي تضم كبريات الشركات العاملة بمصر، ومن المخطط المشاركة بعروض قوية على مشروعها الرائد “مونتي نابوليوني” خلال فعاليات المعرض، حيث تعد المعارض فرصة للعملاء الباحثين عن عروض لا تتكرر، وفرص استثمارية متميزة.

وأوضح أن مشروع “مونتي نابوليوني” يقع على مساحة 111 فدانا ضمن “مستقبل سيتي”، ويوفر المشروع تاون هاوس مبتكرا كامل التشطيب

بالإضافة إلى شقق بمساحات متميزة بداية من غرفة واحدة إلى 4 غرف بأعلى مستويات التشطيب الفاخر

وارتفعت الشركة بمعدلات الإنشاء بالمشروع لتحافظ على الجداول الزمنية المحددة للتنفيذ والتسليم.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الإنشاء بالمشروع يعزز إقبال العملاء على شراء وحدات به سواء للاستثمار أو للسكن، خاصة في ضوء ارتفاع الاقبال لشراء وحدات في شرق القاهرة عقب الانتقال للعاصمة الإدارية

مشاركة الرياض كاسيل

بينما قال وسيم طه، مدير عام شركة «الرياض كاسيل» للتطوير العقاري، إن معرض «سيتي سكيب 2023» إحدى الفعاليات الهامة التي تتواجد بها الشركة للإعلان عن أبرز التطورات في مشروعاتها، وزيادة قاعدة عملائها، وكذلك التعرف على تطورات السوق وأبرز التوجهات

لافتًا إلى أن المعارض العقارية إحدى الآليات التسويقية التي تفيد في التواصل مع العملاء، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 6 من سبتمبر.

وأوضح أن الشركة تخطط للمشاركة بوحدات مميزة في مشروع «فالوري الثورة»، مشروع سكني فندقي إداري تجاري يقع في أفضل موقع بشارع الثورة الرئيسي مباشرة وبجوار سيتي سنتر ألماظة، ويقع على مساحة 28,800 متر مربع، ويضم وحدات تجارية وإدارية وسكنية فندقية، بالإضافة إلى أنشطة تجارية وترفيهية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد المعرض إقبالًا قويًا من العملاء، وخاصة مع استمرار ثقة الناس في العقار باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار ومخزنًا آمنًا للقيمة، ويعتبر أداة ادخار خلال أوقات التحديات الاقتصادية

كما أن تميز العروض التي تقدمها الشركات العقارية خلال فترة المعرض تجعلها فرصة استثمارية قوية جاذبة للعملاء.

وأضاف أن الشركة تخطط للتواجد في المعرض وتقديم عروض مميزة على مشروع «فالوري الثورة»، وهو ما يفيد العملاء، كما أنه إحدى الآليات التسويقية لتحقيق الخطط البيعية للشركة في المشروع.

DIG للتطوير العقاري تطرح مرحلة جديدة من مشروع 20 TRACK

تستعد شركة DIG للتطوير العقاري لطرح مرحلة جديدة من مشروع 20 TRACK خلال معرض سيتى سكيب مصر، حيث تفاجئ الشركة عملائها بحزمة من العروض القوية بمناسبة المعرض.

وقالت أمنية عوض، رئيس قطاع التسويق بشركة DIG للتطوير العقاري، إن الشركة نجحت في تسويق أكثر من 40 % من وحدات المشروع في وقت قياسي منذ طرحه.

وأضافت أن مشروع Track 20، عبارة عن مشروع متعدد الاستخدامات يضم وحدات تجارية وإدارية وطبية، ويتكون من 5 بدروم ودور أرضي و14 دور متكرر.

ويطل Track 20 مباشرة على الحديقة المركزية والمسجد الكبير والممشى السياحي على مساحة 5.250 متر بتكلفة استثمارية تتخطى 1.5 مليار جنيه.

وأكدت أمنية عوض أنه تم البدء فى الإنشاءات ومن المقرر تسليمه خلال 3 سنوات.

ومن جانبه قال محمد فوزي، رئيس قطاع التطوير، بـ DIG، أن الشركة ستشارك بأحدث مشروعاتها في غرب القاهرة، Z4 جنة زايد، وهو مشروع تجاري طبي، على مساحة 2.500 متر ويخدم منطقة سكنية تضم أكثر من 10.000 نسمة.

لافتا إلى أن المشروع عبارة عن دور أرضي و 3 أدوار متكررة باستثمارات مليار جنيه، ومن المقرر تسليمه بعد 3 سنوات، مشيرا إلى أنه تم إسناد التصميمات لأحد أبرز الاستشاريين الدكتور هشام بهاء لضمان تقديم منتج عقاري مميز بتصميم فريد وعصري.

وتستهدف الشركة تحقيق 500 مليون جنيه مبيعات خلال أيام المعرض.

وأضاف فوزي أن مشاركة DIG في معرض سيتي سكيب يعد ضمن خطط الشركة للمشاركة في المعارض الكبرى محليا ودوليا إيمانا منها بقوة مشروعاتها وقدرتها على المنافسة، مؤكدا ثقة الشركة في معرض سيتي سكيب باعتباره أحد أهم المعارض العقارية محليا ودوليا.

إيدج ستون تشارك بعروض حصرية

أعلنت شركة إيدج ستون القابضه عن المشاركه فى فعاليات معرض سيتى سكيب ٢٠٢٣ وذلك وفقا لخطتها التسويقية للوصول لعملاؤها المستهدفين من خلال المعرض الذى يعد إحدى قنوات التواصل بين المطور والعميل

أوضح المهندس طارق زين نائب رئيس مجلس الإدارة أن إيدج ستون وفرت لعملائها عروض وخصومات على مشروعها مورايا لم تقدم من قبل حيث تقدم الشركه خصم يصل لـ 40% من قيمة الوحده فى حالة الشراء الكاش

ثاني عروض الشركه فى المعرض وهو توفير فرش الوحدة كاملاً لأول 10 وحدات يتم بيعهم داخل المعرض

بينما يشمل العرض الثالث على توفير كل الأجهزه الكهربائيه على ثانى 20 وحدة تباع خلال أيام المعرض

وقال طارق زين إن مورايا هو مشروع سكنى(كمبوند) على مساحة 25 فدان بمنطقة الR8 بالعاصمه الإدارية على مقربه من الحى الدبلوماسي ومحطة المونوريل

ويشتمل المشروع على 1050 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 154 إلى 310 متر يتم تسليمها كاملة التشطيبات وبالتكييفات، وهناك مول تجارى إدارى به كافة البراندات

وتستهدف المجموعة مبيعات تلامس 6 مليار جنيه حتي العام القادم

لافتا الى ان الشركه وضعت نظم سداد مختلفه ومرنه منها مقدم 10% وفترة سداد 6 سنوات و 15 %مقدم و 7 سنوات فترة سداد و 20 %و 8 سنوات فترة سداد