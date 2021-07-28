شركات تطوير عقارى تطرح مراحل بيعية جديدة وعروضًا حصرية بمعرض الأهرام

تعتزم مجموعة من شركات التطوير العقارى طرح مراحل جديدة فى مشروعاتها العقارية خلال معرض الأهرام العقارى 2021؛ وذلك لمواكبة الطفرة العمرانية الحالية بالسوق وجذب مزيد من العملاء.

إم بي جي تشارك بمشروع جديد باستثمارات مليار جنيه

تشارك شركة إم بي جي للتطوير العقاري بمشروع جديد في معرض الأهرام العقاري 2021، والذي يُعقد خلال الفترة من 29 يوليو إلى 1 أغسطس، وتبلغ استثمارات المشروع الجديد مليار جنيه بنشاط تجاري إداري متميز، ويعدّ إضافة جديدة للسوق العقارية ككل ومحفظة مشروعات الشركة.

وتضم محفظة “إم بي جي للتطوير العقاري” مشروعات عقارية متنوعة الأنشطة، بحجم استثمارات يصل إلى 7 مليارات جنيه موزعة بين مشروعين في العاصمة الإدارية الجديدة هما «بوكا» السكني بالعاصمة الإدارية على مساحة 41 فدانًا ويضم 41 مبنى بإجمالي 1700 وحدة سكنية،

ومشروع “جرين ريفر”، أول مركز طبي متكامل باستثمارات مليار جنيه بمنطقة MU-23 بين الحي السكنى R2،R3 مباشرة على محور الأمل.

ومشروعات أخرى طبية وسكنية وتعليمية في منطقة الدلتا؛ منها مشروع سكني بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ومشروع «صن ست» برأس البر بمحافظة دمياط والمركز الطبي العالمي بالمنصورة وElite Medical Tower ومشروع العلا سيتى وGehaan Medical Center في مدينة المنصورة.

في هذا الصدد قال الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة إم بي جي للتطوير العقاري، إن الشركة تستهدف من المشاركة بمعرض الأهرام العقاري طرح أحدث مشروعات الشركة الجديدة لتلبية الطلب على المشروعات ذات النشاط التجاري الإداري.

وأضاف العدل أن الشركة نجحت، خلال الفترة الماضية، في تحقيق مبيعات قياسية بمشروعاتها الجاري إنشاؤها، إذ تم الانتهاء من تسويق 90% من وحدات مشروع «بوكا» بمبيعات مستهدفة لكامل المشروع بقيمة 5 مليارات جنيه.

كما تسير، في الوقت نفسه، بخطى ثابتة نحو سرعة إنشاء المشروعات، وتسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المتفق عليها وفقًا لمعايير الجودة في التصميم والتنفيذ.

لاسيرينا تطرح وحدات بالساحل الشمالي والسخنة ورأس سدر بخصومات 50%

تطرح مجموعة شركات لاسيرينا للاستثمار السياحى والعقاري مجموعة متنوعة من المشروعات الساحلية بعروض مميزة وخصومات كبري تبدأ من 5 حتى 50% خلال مشاركتها بمعرض الأهرام العقاري.

وتنفذ مجموعة شركات لاسيرينا أكبر محفظة من المشروعات الساحلية المتنوعة التى تتناسب مع متطلبات العملاء من حيث الأسعار والمساحات وتنوع الخدمات وتوفير أعلى مستوى من خدمة ما بعد البيع.

وقال محمود عمر، عضو مجلس إدارة مجموعة لاسيرينا، إن الشركة تحرص على تقديم عروض مميزة للعملاء خلال مشاركتها بالمعارض العقارية؛ وذلك لتلبية احتياجات أكبر شريحة من العملاء.

وأكد أن المعارض تعدّ واحدة من الآليات التسويقية التى تحرص الشركة على اتباعها لأهميتها الشديدة فى إتاحة التواصل المباشر مع العملاء والتعرف على احتياجاتهم.

وأوضح أن التعرف على متطلبات العملاء يعد أحد المؤشرات الهامة التى تعتمد عليها الشركة فى وضع دراساتها للخطط التوسعية.

وأشار إلى إن مجموعة شركات لاسيرينا تطرح، خلال معرض الأهرام العقاري، وحدات بمشروعاتها فى العين السخنة والساحل الشمالى ورأس سدر بأنظمة سداد مختلفة تصل إلى 15 سنة لأول مرة بالعين السخنة، و10 سنوات بالساحل الشمالى.

وتطرح مجموعة شركات “لاسيرينا” المرحلة الأخيرة من “لاسيرينا الساحل الشمالى”، ويقع على مساحة 55 فدانًا، ويبلغ حجم استثماراته 1.5 مليار جنيه ويشتمل على مجموعة من الخدمات المميزة التجارية والترفيهية تم تشغيلها بالكامل.

وأطلقت شركات “لاسيرينا” مؤخرًا “Cape Bay”، بالعين السخنة، ومشروع “لافينتو” فى رأس سدر.

فيوتشر هومز تشارك بمشروعها (victory) بعروض وخصومات حصرية

تشارك شركة فيوتشر هومز بمشروعها (victory) فى فعاليات معرض الأهرام العقارى، فى الفترة من 29 يوليو حتى 1 أغسطس والتى تقدم من خلاله عروضًا حصرية لم تُقدَّم من قبل.

أكد المهندس محمد منير، رئيس مجلس الإدارة، أن المشاركة فى المعرض تعتبر إحدى آليات التسويق الناجحة التى وضعتها الشركة، إذ تعتبر المعارض وسيلة تواصل مباشرة مع العملاء، حيث تقدم فيوتشر هومز لعملائها خلال أيام المعرض عرضًا حصريًّا وهو دفع 100 ألف جنيه مقدم، والتقسيط على 100 شهر.

وأوضح منير أن المشروع منفذ على مساحة 9 آلاف متر بالمعراج السفلي، وهو عبارة عن كومباوند سكنى يشتمل على 15 عمارة سكنية بواقع 280 وحدة سكنية.

وقد عملت الشركة على توفير أكثر من نموذج للوحدات السكنية تتراوح المساحات فى النموذج الأول بين 88 حتى 117 مترًا، وتشتمل على غرفتين وحمام وريسيبشن، بينما تتراوح المساحات فى النموذج الثانى بين 124 حتى 157 مترًا، وتحتوى على ثلاثة غرف و2 حمام وريسيبشن.

وأضاف منير أن الشركة وضعت أكثر من نظام للسداد؛ الأول بمقدم 10% و7 سنوات تقسيط، والثانى 20% و8 سنوات تقسيط، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بـ250 مليون جنيه، وتستهدف تحقيق 350 مليون جنيه مبيعات تعاقدية.

وكشف منير عن التعاقد مع مكتب كاريكتير ديزاين المعمارى (مهندس هشام هلال) استشارى هندسي لعمل التصميمات الهندسية للمشروع، كما تم التعاقد مع مكتب حجاج للاستشارات والانشاءات (H c c) دكتورهشام حجاج الاستشارى الإنشائي للإشراف على التنفيذ.

وتم تحديد جدول زمنى لبدء تنفيذ المشروع عقب الحصول على كل التراخيص، يناير المقبل، على أن يتم التنفيذ والتسليم فى غضون 4 سنوات.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن مشروع (victory) منفذ بالشراكة مع شركة النصر للإسكان والتعمير، حيث كانت فيوتشر هومز قد وقّعت بروتوكول تعاون يتضمن دخول شركة النصر بالأرض بنسبة 54%، وفيوتشر هومز كمطور بنسبة 46%.

جدير بالذكر أن شركة فيوتشر هومز تمتلك مشروعين جارى التسويق لهم وهما فيرونا بالهضبه الوسطى والبالغ تكلفته الاستثمارية 260 مليون جنيه، وتستهدف له مبيعات بـ400 مليون جنيه، ومشروع فيوتشر هايتس، بالشراكة مع شركة نيركو بزهراء المعادي، وذلك بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه وقيمة بيعية 16 مليون جنيه.

وأوضح محمد منير أن الشركة مع القطاع العام تحقق مصلحة متبادلة للطرفين، حيث يمتلك القطاع العام محفظة كبيرة من الأراضى، لكنه لا يستطيع القيام بتطويرها منفردًا، لذا دخول القطاع الخاص مطورًا عليها يضمن سرعة التنفيذ واحترافية التسويق والبيع وأن الشركه تسعى لشراكات أخرى مع شركات زهراء المعادى والنصر للإسكان والتعمير ونيركو والمعادى للتعمير. رئيس مجلس إدارة «فيوتشر هومز» للاستثمار العقارى

من جانبه أكد المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، أن إستراتيجية الدولة لخلق شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص تستهدف تحقيق المزيد من الإستدامة التنموية، خصوصًا فى قطاعات التعمير والبنية التحتية والخدمات، وقد راعت الدولة أن يتم عقد هذه الشراكات فى ظل بيئة تشريعية منتظمة تضمن حقوق الدولة والمستثمر على حد السواء وتحقيق أقصى منفعة ممكنة للطرفين، وفى الوقت نفسه تدعم مناخ الاستثمار بشكل عام.

النصر للإسكان تستهدف تنمية وتطوير أراضيها

فى السياق نفسه قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، إن الشركة تستهدف تطوير وتنمية أكبر مساحة ممكنة من محفظة أراضيها عبر تنويع القنوات والوسائل الاستثمارية بين الاستثمار الذاتى، بجانب عقد شراكات مع القطاع الخاص حيث يمكن من خلال هذه الآلية إحداث نوع من التكامل ينعكس بالإيجاب على المصالح المشتركة للطرفين.

أكد أن شركة النصر للإسكان والتعمير قامت بعملية إعادة هيكلة ضخمة خلال الشهور الماضية لهيكلها الإدارى والوظيفى، بجانب استهجاف تنفيذ مخططات استثمارية ضخمة نستهدف من خلالها رفع مبيعات الشركة بقيمة تتخطى 3 أضعاف مبيعات العام المالى الماضى، بواقع 2.5 مليار جنيه مقابل 700 مليون جنيه تم تحقيقها العام المالى الماضى.

ونوه بأن شركة النصر للإسكان والتعمير قامت بعملية إعادة هيكلة ضخمة خلال الشهور الماضية لهيكلها الإدارى والوظيفى. بجانب استهداف تنفيذ مخططات استثمارية ضخمة نستهدف من خلالها رفع مبيعات الشركة بقيمة تتخطى 3 أضعاف مبيعات العام المالى الماضى، بواقع 2.5 مليار جنيه مقابل 700 مليون جنيه تم تحقيقها العام المالى الماضى .

رادكس تطرح مرحلة جديدة بمشروع AGILE بالعاصمة الإدارية

تطرح شركة “RADIX Development” للتطوير العقارى إحدى شركات مجموعة موفق القابضة السعودية مرحلة بيعية جديدة بمشروع AGILE الإدارى فى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى عروض حصرية وتسهيلات وخصومات جديدة، خلال مشاركتها فى فعاليات معرض الأهرام العقاري، والذي ينطلق خلال الفترة من 29 يوليو الجاري حتى 1 أغسطس.

قال أكرم الشيخ، نائب المدير التنفيذى لشركة “RADIX Development” للتطوير العقاري، إن الشركة ستقدم عروضًا حصرية لعملائها خلال فترة المعرض بمشروعها AGILE الإدارى على الوحدات الإدارية والطبية والتجارية، خاصة أن الشركة إنتهت من تسويق 40% من إجمالى وحدات المشرروع، وتستهدف الانتهاء من بيعه وفقًا للخطة التسويقية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح أن استثمارات الشركة تأتى من المملكة العربية السعودية والشركة توسعت فى السوق المصرية للاستفادة من الحوافز التى وفّرها قانون الاستثمار الجديد.

ورأى أن العاصمة لا تزال فى حاجة لوقت كبير واستثمار أجنبى مباشر كأكبر مصدر تمويلى عالمي، ولدينا مثال حي فى مصر هو الهيئة العامة للبترول التى تدعم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، والقطاع العقارى يحتاج لمثل هذه الهيئة لدعم الاستثمار الأجنبى فى العقارات.

وأضاف أنه بالنظر إلى حجم الأعمال فى العاصمة الإدارية الذى قدّمته شركة العاصمة، نجد أن 65% منها قطاع خاص، والباقى قطاع عام، وتمثل الاستثمارات السعودية نحو 19% من أعمال العاصمة الإدارية.

وأوضح الشيخ أن السوق تحتاج لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، كعلامة صحية للاقتصاد المصري، خاصة بعد وضوح قانون الاستثمار الموحد الذى أصدرته الحكومة فى 2018، وهو ما أسهم أيضًا فى دخول الشركة السوق المصرية.

وقال إن شركة موفق القابضة السعودية تعمل فى مختلف أنواع التطوير العقارى فى السعودية باستثمارات تتخطى 10 مليارات ريال سعودي، وتعد أكبر مطور فى زراعة المناطق المفتوحة فى المملكة.

وأكد أن فكرة وضع آلية واضحة فى السوق للتأكد من سياسة التسعير تحت إشراف شركة العاصمة الإدارية، خطوة هامة لمراجعة سير الأعمال بداية من اليوم الأول، وذلك على كل أنواع التطوير بالعاصمة.

وتابع الشيخ: نتحدث هنا عن مشروع قومى أكبر من فكرة الربحية، فالمشروع باقٍ ونحن سنرحل، فيجب أن نضع معايير جادة وقوية.

وقال إن شركة موفق القابضة تعمل منذ 65 عامًا وتدير 24 مشروع بين السعودية والإمارات.