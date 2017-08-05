شركات تطلب أفرادًا ومدير أمن برواتب بين 1700 و4 آلاف جنيه

دعاء حسنى أعلنت شركة جيست للمعادن بالعاشر من رمضان، التابعة لمحافظة الشرقية، عبر موقع "فرصنا" للتوظيف الإلكترونى، عن حاجتها لمدير أمن. وأوضحت الشركة أن الاشتراطات المطلوبة هى: خبرة بين 7 و10 سنوات، وتختص المهنة للذكور فقط لمن يتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا، بإجادة تامة للغة الإنجليزية، ولديه مع

دعاء حسنى

أعلنت شركة جيست للمعادن بالعاشر من رمضان، التابعة لمحافظة الشرقية، عبر موقع “فرصنا” للتوظيف الإلكترونى، عن حاجتها لمدير أمن.





وأوضحت الشركة أن الاشتراطات المطلوبة هى: خبرة بين 7 و10 سنوات، وتختص المهنة للذكور فقط لمن يتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا، بإجادة تامة للغة الإنجليزية، ولديه معرفة بمهام الوظيفة للأمن الصناعى والإدارى، وبرامج المايكروسوفت أوفيس مع حصولهم على مؤهل عال براتب بين 3500 و4000 جنيه نظير تفرغ ودوام كامل.

كما أعلنت مجموعة حراس مصر ومقرها الجيزة، عن حاجتها لـ100 فرد أمن للعمل بالقرية الذكية، دون خبرة، واشترطت أن يقتصر المتقدمون على الذكور فقط بسن بين 21 و45 سنة، بمؤهل ثانوية فنية متوسط نظام 3 سنوات، ولا يشترط إجادة للحاسب الآلى، مقابل راتب بين 1700 و1850 جنيهًا نظير 12 ساعة عمل وإجازة أسبوعية متغيرة، وتقدم الشركة سكنًا ومواصلات والتأمين الصحى والاجتماعى، ويفضل قاطنو الجيزة.

وللتقدم لشغل تلك الوظيقة يتم عبر الرابط التالى: https://forasna.com/jobs/egypt?gclid=CjwKCAjw2ZXMBRB2EiwA2HVD-B3nBK2cDG4YYX2GXbbWIZe2kDD9MonkLLCKfgDwmmYO31D2yGfR5hoCYHIQAvD_BwE