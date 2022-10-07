شركات تصنيع الرقائق تقود هبوط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي

سجل مؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية، خلال جلسة تداولات اليوم الجمعة الصباحية، هبوطًا بقيادة شركات تصنيع أشباه الموصلات، بعد تقارير ضعيفة من سامسونج وأدفانسد مايكرو ديفايسز، في حين استمرت مخاوف الركود، وسط مؤشرات على أن البنوك المركزية ستظل حاسمة في تشديد السياسة النقدية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2% بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش، مقتفيًا أثر جلسة التداول الآسيوية.

وأغلق المؤشر على انخفاض، أمس الخميس، بعدما فاقم نشر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي المخاوف بشأن حالة التضخم في منطقة اليورو ورفع الفائدة بشكل كبير لكبحه.

وتتجه الأنظار نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرَّر إصداره في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، والذي سيشير على الأرجح إلى تباطؤ نمو الوظائف في سبتمبر.

وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الأوروبية، بعدما أعلنت سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية وأدفانسد مايكرو ديفايسز الأمريكية عن أرباح وتوقعات مخيِّبة للآمال، مما يعني أن تراجع القطاع قد يكون أسوأ بكثير من المتوقع.

وهبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.6%.

وارتفع سهم كريدي سويس 2.7% بعدما أعلن المصرف أنه سيعيد شراء سندات دَين تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات فرنك سويسري (ثلاثة مليارات دولار)، في استعراض للقوة إذ يسعى لطمأنة المستثمرين بعد أسبوع مضطرب.