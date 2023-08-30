شركات تصدير الموالح تتعاقد مع المزارعين خلال أيام

تستعد شركات تصدير الموالح لإبرام حزمة تعاقدات جديدة مع المزارعين خلال سبتمبر المقبل تمهيدا لبدء تصدير البرتقال الشتوى «أبو سرة» والبرتقال «فالنسيا» و«الماندرين» وغيرها فى ديسمبر المقبل، بأسعار تتراوح من 5000 إلى 6000 جنيه للطن مقارنة مع 4000 جنيه الموسم الماضى.

وتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا عام 2022 فى تصدير الموالح بنحو 1.8 مليون طن، للعام الرابع على التوالى، رغم استمرار أزمة الحرب الروسية الأوكرانية .

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن وصول الصادرات الزراعية إلى 5 ملايين و200 ألف منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي .

وأضافت أن صادرات الموالح بلغت مليونًا و800 ألف طن، منذ بداية العام الحالى حتى نهاية يوليو الماضى.

ووفقا لتصريحات اتحاد مصدرى ومنتجى الحاصلات البستانية بوزارة الزراعة فإن صادرات الموالح تشمل الليمون والبرتقال واليوسفي، ويبدأ موسم تصدير البرتقال مطلع ديسمبر ويستمر طيلة فترة الشتاء .

وأوضح أن أسعار الموالح جيدة على المستوى العالمى، بسبب زيادة الطلب فى الدول الأوروبية.

بينما، أكد محمد محمود أحد مصدرى الموالح أن موعد إنتاجية مصر من البرتقال والحصاد ستتأخر الموسم الجارى لكى يتم التصدير فى ديسمبر بدلا من نوفمبر بسبب التغيرات المناخية.

وأكد أنه رغم التأخر فمن المتوقع أن يتم حصاد إنتاجية معقولة ولكن ليست مرتفعة نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة مقارنة بالموسم الماضي، موضحًا أنه يقوم بتصدير البرتقال بمختلف أنواعه سنويا لدول هولندا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والإمارات والهند وغيرها.

من جانبه، قال حسن أحمد، أحد كبار منتجى ومصدرى البرتقال من محافظة البحيرة، إن صادرات مصر من الموالح ستشهد تذبذبا خلال الموسم المقبل مع تراجع الإنتاجية.

ونجحت وزارة الزراعة فى افتتاح أسواق رئيسية فى نيوزيلندا والهند واليابان والبرازيل لتصدير الحاصلات الزراعية.

وأكد تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن زيادة صادرات مصر الزراعية خلال الفترة الماضية يعود لأكثر من عامل، أبرزها جودة المنتج المصرى ذى المواصفات العالمية، إضافة إلى تشديد الرقابة على الصادرات الزراعية، وضمان مطابقتها للاشتراطات من الدول المستوردة، بما رفع من سمعة المنتجات المصرية.

وافتتح الحجر الزراعى المصرى أكثر من 80 سوقا جديدة للصادرات الزراعية خلال 5 سنوات من خلال 350 صنفًا.

وبلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها‏ 160 لـ 405 ‏سلع تقريبا، بواقع 6.5 مليون طن صدرتها مصر إلى الخارج خلال العام الماضى، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.