شركات تصدير البصل تبدأ إبرام تعاقدات الشراء من المزارعين

بدأت شركات تصدير البصل إبرام تعاقداتها مع المزارعين لشراء أصناف البصل الإيطالى والأصفر للتوسع فى التصدير، بالتزامن مع انتشار السيول والفيضانات فى الهند وباكستان اللتين تعدان من كبار المصدرين عالميا.

قال محمد علاء أحد مصدرى البصل بوادى النطرون إنه تم فتح المجال أمام التعاقد على 5 آلاف طن بصل، وجار تلقى الطلبات وإبرام العقود على أن يتم التوريد منتصف أبريل المقبل، مشيرا إلى أنه من أبرز اشتراطات البصل أن يتراوح وزنه ما بين 65 جراما إلى 90 جراما كما يتم التوريد على 5 دفعات.

وأضاف علاء أن من ضمن الاشتراطات أن يخضع المحصول لفحص فنى من هيئة تحكيم، ويتم استبعاد الكميات غير المناسبة مع إضافة 50 طنا على كل 100 طن مرفوضة لتصبح 150 طنا تخصم من الكميات عند التوريد.

وتراجعت أسعار طن البصل بسوق العبور ليتراوح حالياً بين 1500 و2000 جنيه للطن حاليا، وتصل للمستهلك بين 3 جنيهات ونصف إلى 4 جنيهات، وتتربع الهند والصين وتركيا ومصر على عرش زراعة البصل عالميا وتهيمن كذلك على السوق العالمية، ويبلغ متوسط إنتاجية الفدان من البصل فى مصر 25 طنا.

ومن جانبه، قال محمد زيدان أحد مصدرى المحصول إنه يتم زراعة البصل الجاف فى نوفمبر والحصاد فى أبريل من كل عام، لافتا إلى أنه يتم حاليا إبرام التعاقدات مع المزارعين والشراء بسعر السوق فى البورصة ذلك اليوم.

وأضاف زيدان أن مصر تمتلك ميزة نسبية فى صادرات البصل، خاصة محافظات سوهاج والغربية وقنا وغيرها، لافتا إلى أن أبرز الأنواع المرغوبة تصديريا هى البصل الإيطالى.

وأكد الدكتور أحمد العطار مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعى أن صادرات البصل تجاوزت منذ مطلع العام حتى الآن 285 ألف طن لجميع دول العالم، ولا توجد أزمات فى السوق المحلية بسبب تراجع التصدير، لافتا إلى أن أبرز الدول المستقبلة للبصل المصرى دول الخليج وروسيا والاتحاد الأوروبى.

وقال عادل الغندور عضو جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية “هيا” إن البصل المصرى يحتل مكانة مميزة على خارطة الزراعة المصرية، كما أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من المحصول وتقوم كذلك بتصديره.

وأضاف أن محصول البصل حصل على المرتبة الثالثة فى قائمة الصادرات الزراعية بإجمالى 285 ألف طن خلال العام الحالى.

وأكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين أن مصر تشتهر بجودة محصول البصل، مشيرا إلى أن صادرات البصل جيدة رغم الحرب الروسية الأوكرانية، متوقعا أن تتراوح صادراته بين 350 ألفا إلى 400 ألف العام الحالى مقابل 270 ألف طن العام الماضى.

وأضاف أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من المحصول بل ويتم تصدير الفائض من مصانع التجفيف المتواجدة فى مصر.

من جانبه، قال محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن الصادرات الزراعية تسير بشكل جيد رغم استمرار الحروب فى البحر الأسود، مؤكدا أن صادرات البصل لن تتأثر كثيرا بسبب التوترات فى بعض الدول المستقبلة لها، نظرا لوجود عدة أسواق بديلة.

وأضاف أن الوزارة تشرف على مناشر البصل التى يتم فيها تجفيفه خلال الفترة الحالية، إذ يحتوى البصل المجفف على قيمة مضافة ولذا يوجد فى مصر 3 شركات كبرى تعمل على تجفيف البصل وهى شركات قطاع خاص فى بنى سويف والفيوم والمنوفية.

وترتبط وتيرة صادرات البصل المصرى بقوة المنافسين مثل الهند وتركيا وتستورد روسيا 75 ألف طن بصل من مصر، والسعودية 60 ألف طن، كما تعتمد الإمارات العربية المتحدة على البصل المصرى، بجانب ماليزيا وإندونيسيا وباكستان.