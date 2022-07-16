شركات تسويق النفط في الهند تخفض أسعار وقود الطائرات بنحو 2%

خفّضت شركات تسويق النفط في الهند أسعار وقود الطائرات بنحو 2%؛ وهو التخفيض الثاني لها هذا العام، حيث تستمر أسعار برنت في التراجع في ظل التشاؤم المتزايد بشأن تباطؤ النمو.

خفض أسعار وقود الطائرات

خفّضت شركة “إنديان أويل كورب”، التي تديرها الدولة، أسعار وقود الطائرات إلى 138147.93 روبية للكيلو لتر (1730 دولارًا) في نيودلهي اعتبارًا من 16 يوليو، وفقًا للمعلومات المتاحة على موقعها على الإنترنت.

أدى تصاعد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي إلى تراجع أسعار النفط العالمية، فقد انخفض خام برنت الآن بنحو 18% عن ذروته في يونيو، لكنَّها لا تزال مرتفعة بنسبة 30% منذ بداية هذا العام، ولا تزال تُلقي بثقلها على أداء شركات الطيران، في الوقت الذي تكافح فيه للتعامل مع الزيادة في حركة المسافرين وسط ارتفاع التكاليف.

كتب تيم باخوس، المحلل في “بلومبرج إنتليجنس”، في مذكرة، يوم الجمعة: “قد تواجه شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ضغوطًا كبيرة من حيث التكلفة حتى عام 2023، حيث تؤثر العوامل التضخمية على فئات التكلفة الرئيسية حتى مع بدء عائداتها الاستفادة من عمليات إعادة فتح السوق المتسارعة”.