شركات تتفاوض على منح عملائها تسهيلات بنكية

❐ ريان: نترقب تخفيضات على موديلات 2017.. وسط تراجع بنسبة %50المال ـ خاصتتفاوض شركات سيارات مع البنوك، وشركات التأمين، لتقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية، والعروض للعملاء الراغبين فى اقتناء سيارات، عبر مد فترة سداد القروض، لمدة تصل إلى 10 أعوام، بدلا من 7، فضلا عن خفض نسب التأمين على السيارات

❐ ريان: نترقب تخفيضات على موديلات 2017.. وسط تراجع بنسبة %50

المال ـ خاص

تتفاوض شركات سيارات مع البنوك، وشركات التأمين، لتقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية، والعروض للعملاء الراغبين فى اقتناء سيارات، عبر مد فترة سداد القروض، لمدة تصل إلى 10 أعوام، بدلا من 7، فضلا عن خفض نسب التأمين على السيارات، من شركات التأمين لتصل إلى %2.5 من قيمة السيارة، فى محاولة لتحريك السوق، بعدما شهدت ركوداً بالتوازى مع ارتفاع الأسعار.

وأكد هشام الديب، مدير التسويق بـ«أباظة أوتو تريد»، أنه اتفق مع بنك «الاتحاد الوطنى» بمد فترة سداد تمويل قروض السيارات، لفترة تصل إلى 10 أعوام بدلا من 7، فضلا عن عقد اتفاق مع شركة التأمين التابعة للشركة، بخفض نسب التأمين على السيارات لتصل إلى %2.5 من إجمالى قيمة السيارة، فى إطار تخفيف العبء على المستهلكين.

وأشار إلى أن أداء سوق السيارات، تشهد ركودًا بالمبيعات فى ظل ارتفاع الأسعار؛ ما دفع الشركات إلى طرح العروض الترويجية على بعض من الموديلات بخفض أسعارها، فى محاولة للتخلص من حجم المخزون الراكد وتنشيط أداء المبيعات.

وأوضح أن حجم المبيعات، تحرك بنسبة تتراوح بين 70 و%75، بالتزامن مع طرح تلك العروض الترويجية، كاشفًا عن أنه من المرتقب إعادة طرح تلك العروض خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة حجم المبيعات.

وطالب شادى ريان، رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات، طرح المزيد من التسهيلات الائتمانية، عبر البنوك دون الاقتصار على عدد محدد من العملاء، من خلال مد فترة سداد القروض وخفض نسب التقسيط عن %35، من إجمالى دخول الأفراد، لزيادة حجم فرص العملاء باقتناء شراء سيارة.

وأوضح أن أداء سوق السيارات تشهد تراجعًا بنسب تتراوح مابين 40 و %50 خلال الفترة الحالية، مقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي، ومتوقعا أن تتراوح حجم المبيعات بين 100 و120 ألف سيارة نهاية العام الجارى.

وتوقع أن تشن شركات السيارات حملات ترويجية، بتخفض أسعار موديلات 2017، للتخلص من حجم المخزون الراكد منها، فضلا عن قيام الوكلاء بطرح طرازات 2018.

وأكد تامر عبد السلام، مدير فرع النزهة بـ”الليثى للسيارات”، أنه تفاوض مع عدد من البنوك كريدى أجريكول، والقاهرة، ومصرف أبو ظبى، لمد فترات سداد تمويل قروض السيارات حتى 10 أعوام، بدلا من 7، وخفض نسب المبالغ المقدمة من العملاء، من إجمالى قيمة السيارة بنسبة %10 لتصل إلى %20، بدلًا من %30، موضحا أن هناك بنوك رحبت بتلك المبادرة، فى إطار تنشيط أداء المبيعات.

وأشار إلى أن مبيعات “الليثي”، شهدت ارتفاعًا بنسبة %20 خلال شهرى يونيو ويوليو، مقارنة عن الفترة السابقة لها، لدخول موسم الإجازات والأعياد.

وتوقع علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتو موتيف، زيادة حجم مبيعات سوق السيارات بنسبة %5، بالتزامن مع تخفيف الأعباء على المواطنين الراغبين بشراء السيارات، مؤكدًا أن شركات السيارات، ناشدت البنوك بتخفيض نسب الائتمان على قروض السيارات، عبر مد فترة السداد، لتحريك أداء السوق الراكدة.