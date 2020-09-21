شركات تأمين تعبر أزمة كورونا بـ«9 مليارات جنيه» أقساطًا وتسدد 5 مليارات تعويضات

القطاع يحقق نموًا مضطردًا رغم عوائق كورونا

أفلتت شركات التأمين فى السوق المصرية من الاصابة بفيروس كورونا، بحصادها أقساط تأمينية خلال الربع الثانى من العام الجارى فى الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو الماضى، 9 مليارات جنيه، مقابل 8.4 مليارات جنيه للربع المالى الثانى من العام الماضى، بزيادة 600 مليون جنيه .

حصيلة شركات الحياة فى الربع الثانى تتجاوز 5 مليارات جنيه

وكشف تقرير الإدارة العامة للدعم الفنى لشركات التأمين والادارة المركزية للبحوث والسياسات بهيئة الرقابة المالية فى تقرير الربع الثانى اليوم أن النصيب الأكبر من أقساط التأمين كانت لصالح نشاط الحياة بقيمة 5.5 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه بزيادة 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 25%

فيما بلغ نصيب تأمينات الممتلكات والمسؤوليات 3.5 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بانخفاض قدره 400 مليون جنيه

التأمين التجارى يحصد 7.4 مليار جنيه الربع الثانى عامين متتالين

وبلغت حصيلة أقساط التأمين لشركات التأمين التجارى 7.4 مليار جنيه وهي نفس القيمة خلال نفس فترة المقارنة

فيما استحوذت شركات التأمين التكافلى على 1.7 مليار جنيه أقساط من إجمالى ما تم تحصيله

وصرفت شركات التأمين إجمالى تعويضات خلال الربع الثانى مع العام الجارى بقيمة 5 مليارات جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه بانخفاض قدره 1.4 مليار جنيه بنسبة تراجع 39%

وسددت شركات التأمين على الممتلكات الجزء الأكبر من فاتورة التعويضات والتى تجاوزت 3.4 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه للربع الثانى من العام السابق بنسبة نمو قدرها 78.9 %

فيما سدد نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 1.7 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه بانخفاض قدره 200 مليون فترة المقارنة بين الربعين من العامين

التكافلى يسدد 332.6 مليون جنيه خلال 3 أشهر من العام الحالى

وبلغت التعويضات المسددة عن شركات التأمين التجارى قيمتها 4.7 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة

بينما سددت شركات التأمين التكافلى تعويضات قدرها 332.6 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام الجارى مقارنة بـ218.4 مليون جنيه

وكشفت الرقابة المالية فى تقرير الربع الثانى من العام الجارى بلوغ عدد شركات الوساطة التأمين الى 91 مقابل 80 حتى نهاية يونيو 2020 والافراد الى 13.3 الف وسيط مقابل 12.6 ألف وسيط

وانخفض عدد خبراء تقدير الاضرار والمعاينة الشركات الى 21 مقابل 69 حتى نهاية يونيو 2020

وكذا وتراجع عدد خبراء المعاينة وتقدير الاضرار الى 399 خبير بنهاية يونيو 2020 مقابل 418 خبير بنهاية يونيو 2019

خبير جديد ينضم إلى قائمة الخبراء الاكتواريين

وانخفض عدد خبراء التأمين الاستشاريين للشركات ما يقرب من النصف، وبلغ عددهم 8 حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 15 نهاية يونيو 2019

فيما ارتفع عدد خبراء التأمين الاستشاريين الأفراد 367 مقابل 358 خلال نفس فترة المقارنة

واعتمدت الرقابة المالية خبير واحد جديد، وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين 50 خبيرًا نهاية يونيو الماضي مقابل 49 نهاية يونيو 2019