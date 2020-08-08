شركات تأمين الممتلكات تُسدد الفاتورة الأكبر من تعويضات أبريل (جراف)

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

سددت شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات – سواء العاملة وفق النظام التجاري أو التكافلي-، النسبة الأكبر من فاتورة التعويضات علي سوق التأمين، في شهر أبريل الماضي، مقارنة بالحصة التي سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، في الشهر ذاته.

ووفقًا للبيانات الرسمية، الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت فاتورة التعويضات التي سددتها سوق التأمين المصرية، في أبريل 2020 ، ما يتجاوز 1.1 مليار جنيه، وتوزعت الفاتورة بواقع 593.2 مليون جنيه لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 518.4 مليون جنيه، سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

حصة شركات تأمين الممتلكات من فاتورة تعويضات أبريل 2020 أكبر من 2019

الحصة التي تحملتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، في أبريل 2020 ، كانت أكبر من حصتها من فاتورة تعويضات السوق في أبريل 2019.

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، بلغت فاتورة التعويضات المسددة في أبريل 2019 ، ما يلامس 1.2 مليار جنيه، توزعت بواقع 556.3 مليون جنيه لشركات تأمين الممتلكات، مقابل 579.9 مليون جنيه لصالح شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

2.2 % نسبة التراجع في فاتورة تعويضات سوق التأمين خلال أبريل

وفي السياق ذاته، شهدت تعويضات سوق التأمين، المسددة في أبريل 2020 ، تراجعا بنسبة 2.2%، بقيمة إنخفاض تصل الي 24.6 مليون جنيه ، وبلغت نسبة التراجع في فاتورة التعويضات المسددة ، من شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، زيادة تصل الي 6.6% في أبريل 2020 ، مقارنة بالتعويضات التي سددتها في الشهر المقابل من 2019 ، بزيادة تصل الي 37 مليون جنيه.

10.6 % نسبة الإنخفاض في تعويضات تأمين الحياة

وفي المقابل، إنخفضت فاتورة التعويضات، التي سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بنسبة 10.6% في أبريل 2020 ، مقارنة بالتعويضات المسددة في الشهر المقابل من 2019 ، بإنخفاض قيمته 61.5 مليون جنيه.

الجراف التالي ، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وتأمين الحياة وتكوين الأموال، من فاتورة التعويضات المُسددة في ، أبريل من العام الجاري 2020.

الجراف التالي ، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وتأمين الحياة وتكوين الأموال، من فاتورة التعويضات المُسددة في ، أبريل من العام الماضي 2019.