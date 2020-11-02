شركات تأمين الممتلكات ترفع حصتها من الأقساط المُحصلة علي حساب وحدات الحياة (جراف)

إرتفع نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من الأقساط المُحصلة في شهر أغسطس من العام الحالي، 2020 ، مقارنة بنصيبها في الشهر المقابل من العام الماضي 2019.

وفي المقابل، تراجعت حصة شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من كعكة الأقساط المُحصلة في أغسطس من العام الحالي، مقارنة بحصتها في الشهر المقابل من العام الماضي.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، إرتفع نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من كعكة الأقساط المحصلة، بنسبة 0.2%، في أغسطس 2020 ، وهي نفس النسبة التي خُصمت من حصة شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

وبلغ إجمالي رصيد سوق التأمين، من الأقساط المحصلة، في أغسطس 2020، ما يلامس 3.4 مليار جنيه ، ، مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه، أقساطًا مُحصلة في الشهر المقابل من العام الماضي 2019، بزيادة تصل الي 600 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 19.9%.

وتوزعت حصيلة الأقساط المحصلة، في أغسطس 2020، البالغة 3.4 مليار جنيه تقريبًا، بواقع 1.4 مليار جنيه، لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل ملياري جنيه تقريبًا، تمثل نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من الأقساط.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، نجحت شركات تأمين الحياة، في زيادة معدلات نمو في حصيلة أقساطها المحصلة ، بنسبة 19.5% في أغسطس 2020 ، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي 2019 ، لتصل الي ملياري جنيه تقريبًا ، مقابل 1.7 مليار جنيه ، خلال فترتي المقارنة.

وفي المقابل، إرتفع مؤشر الأقساط المُحصلة بشركات تأمين الممتلكات، بنسبة تصل الي 20.4% ، في أغسطس 2020 ، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، لتصل الي 1.4 مليار جنيه ، مقابل 1.2 مليار جنيه تقريبًا، خلال فترتي المقارنة.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة، وشركات تأمين الممتلكات، من الأقساط المُحصلة في أغسطس من العام الحالي 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة، وشركات تأمين الممتلكات، من الأقساط المُحصلة في أغسطس من العام الماضي 2019.