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شركات تأمين الحياة تُسدد 721 مليون جنيه مطالبات شهريًا (جراف)

خلال الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي
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4:57 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20 4:57 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20

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بلغ متوسط المطالبات، أو التعويضات، التي سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، شهريًا، ما يتجاوز 721 مليون جنيه، خلال الثمانية شهور الأولي من العام الحالي 2020 ، مقارنة بـ 663 مليون جنيه، مطالبة مُسددة شهريًا، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

ووفقًا للبيانات الرسمية ، الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي المطالبات التي سددتها ، شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، في الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي، 5.8 مليار جنيه تقريبًا، مقارنة بـ 5.3 مليار جنيه، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.7%

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782.6 مليون جنيه مطالبات مُسددة في يناير

كشفت بيانات الرقابة المالية، أن شركات تأمين الحياة سددت، مطالبات قيمتها 782.6 مليون جنيه في مطلع يناير الماضي.

وفي شهر فبراير الماضي، إنخفض مؤشر المطالبات المسددة، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بقيمة 68.2 مليون جنيه، بنسبة إنخفاض تصل الي 8.7%، إلا أن المؤشر إرتفع في شهر مارس، بنسبة 19.8% ، بقيمة 141.1 مليون جنيه.

39.4 % نسبة الإنخفاض في المُطالبات المُسددة في أبريل

وإنخفضت فاتورة المطالبات، التي سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال في أبريل، بقيمة 337.1 مليون جنيه، مقارنة بالفاتورة المسددة في الشهر السابق، بنسبة إنخفاض تصل الي 39.4%.

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وشهد شهر مايو، إنخفضت فاتورة المطالبات المسددة، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال مجددًا، بقيمة 69.6 ةمليون جنيه، بنسبة إنخفاض تصل الي 13.4%.

وإرتفعت فاتورة المطالبات، التني سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بقيمة 235.3 مليون جنيه، بنسبة زيادة تصل الي 52.4% ، مقارنة بالمطالبات المسددة في مايو.

224.4 مليون زيادة في فاتورة مطالبات يوليو

وشهد مؤشر المطالبات المسددة، بتأمين الحياة وتكوين الأموال، زيادة جديدة ، بنسبة 32.8% في شهر يوليو الماضي، بقيمة 224.4 مليون جنيه، مقارنة بالمُسدد في الشهر السابق.

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وفي شهر أغسطس الماضي، إنخفضت قيمة المطالبات المُسددة ، بشركات تأمين الحياة ، بقيمة 47.5 مليون جنيه، مقارنة بالمطالبات المسددة في الشهر السابق، بإنخفاض نسبته 5.2%

الجراف التالي ، يوضح المطالبات المُسددة ، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية أغسطس ، من العام الحالي 2020.

الجراف التالي ، يوضح المطالبات المُسددة ، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية أغسطس ، من العام الماضي 2019.

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