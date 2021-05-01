شركات تأمين الحياة تضيف 1.9% لحصتها السوقية من الأقساط المباشرة (جراف)

أضافت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، العاملة في السوق المصرية – بتنوع هياكل ملكياتها سواء التابعة لقطاع الأعمال العام أو الخاص، وتعدد أنظمتها سواء التكافلية أو التجارية- 1.9% لحصتها السوقية من الأقساط المباشرة ، في العام المالي 2019/2020، مقارنة بحصتها السوقية من الأقساط المباشرة في العام المالي السابق 2018/2019.

16.2 % نسبة النمو في الأقساط المباشرة

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، نجحت سوق التأمين المصرية، في زيادة رصيدها من الأقساط المباشرة، لتصل الي 38.8 مليار جنيه، في العام المالي الماضي 2019/2020، مقابل 33.4 مليار جنيه، في العام المالي السابق 2018/2019، بزيادة تصل إلي 5.4 مليارات جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 16.2%.

وتوزع رصيد سوق التأمين المصرية، من الأقساط المباشرة، في العام المالي 2019/2020، البالغة 38.8 مليار جنيه، بواقع 20.3 مليار جنيه لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 18.5 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

15.3 مليار جنيه نصيب شركات تأمين الحياة من أقساط 2019

وفي المقابل ، توزع رصيد سوق التأمين المصرية، من الأقساط المباشرة، في العام المالي 2018/2019، البالغة 33.4 مليار جنيه، بواقع 18.1 مليار جنيه لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 15.3 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

ونجحت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، في زيادة رصيدها من الأقساط المباشرة، بقيمة 3.2 مليار جنيه، في العام المالي الماضي 2019/2020، مقارنة بالعام المالي السابق 2018/2019، لتصل الي 18.5 مليار جنيه، مقابل 15.3 مليار جنيه، خلال عامي المقارنة، بنسبة نمو تصل الي 20.9%.

شركات تأمين الممتلكات تُزيد رصيد أقساطها 2.2 مليار جنيه

وفي المقابل نجحت شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، في زيادة رصيدها من الأقساط المباشرة، بقيمة 2.2 مليار جنيه، في العام المالي الماضي 2019/2020، مقارنة بالعام المالي السابق 2018/2019، لتصل الي 20.3 مليار جنيه، مقابل 18.1 مليار جنيه، خلال عامي المقارنة، بنسبة نمو تصل الي 12.2%.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من الأقساط المباشرة في العام المالي 2019/2020.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من الأقساط المباشرة في العام المالي 2018/2019.