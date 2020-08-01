شركات تأمين الحياة تستحوذ علي نصيب الأسد من الأقساط المحصلة في أبريل (جراف)

إستحوذت شركات تأمين الحياة- بتنوع أنظمتها سواء العاملة وفق النظام التجاري أو التكافلي- علي نصيب الأسد من الأقساط المحصلة علي مستوي السوق، خلال شهر أبريل من العام الجاري 2020 ، مقارنة بحصة شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

3.1 مليار جنيه حصيلة سوق التأمين من الأقساط المحصلة في أبريل

كشفت البيانات الرسمية ، الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حصيلة سوق التأمين من الأقساط المحصلة، في شهر أبريل الماضي، بلغت 3.1 مليار جنيه تقريبًا، موزعة بواقع 2.1 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الحياة، مقابل مليار جنيه ، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات من الأقساط المحصلة.

وبلغت نسبة النمو في الأقساط المحصلة علي مستوي السوق، 14.1% في شهر أبريل الماضي، مقارنة بالأقساط المحصلة في شهر أبريل، من العام الماضي 2019 ، البالغة 2.7 مليار جنيه، بزيادة تصل قيمتها الي 400 مليون جنيه.

29.3 % نسبة النمو في أقساط تأمين الحياة في شهر

ووفقا لبيانات الرقابة المالية، بلغت نسبة النمو في الأقساط المحصلة بشركات تأمين الحياة ، 29.3% في شهر أبريل الماضي، مقارنة بالأقساط المحصلة في شهر أبريل، من العام الماضي 2019 ، البالغة 1.6 مليار جنيه، بزيادة تصل تلامس 400 مليون جنيه.

في السياق ذاته، شهدت الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات، تراجعًا بنسبة 7.9% في شهر أبريل الماضي، مقارنة بالأقساط المحصلة في شهر أبريل، من العام الماضي 2019 ، البالغة 1.1 مليار جنيه، بإنخفاض قيمته 100 مليون جنيه تقريبًا.

3.9 % نسبة النمو في أقساط شركات التأمين التجارية في شهر

وفقًا للبيانات الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت نسبة النمو في الأقساط التي حصلتها شركات التأمين التجارية، في أبريل الماضي 3.6%، مقارنة بالأقساط التي حصلتها نفس الشركات في الشهر المقابل من العام الماضي 2019.

وإرتفعت الأقساط التي حصلتها شركات التأمين التجارية بقيمة 100 مليون جنيه في أبريل من العام الجاري، لتصل الي 2.5 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه، حصلتها في الشهر المقابل من العام الماضي.

شركات التأمين التكافلي تحقق 100.6 % نموًا في أقساطها المحصلة

وفي المقابل، بلغت بلغ نسبة النمو في الأقساط التي حصلتها شركات التأمين العاملة وفق النظام التكافلي، في أبريل الماضي 100.6%، مقارنة بالأقساط التي حصلتها نفس الشركات في الشهر المقابل من العام الماضي 2019.

وإرتفعت الأقساط التي حصلتها شركات التأمين التكافلية بقيمة 300 مليون جنيه تقريبا في أبريل من العام الجاري، لتلامس 600 مليون جنيه، مقابل 300 مليون جنيه تقريبا، حصلتها في الشهر المقابل من العام الماضي.

الجراف التالي يوضح حصة شركات تأمين الحياة والممتلكات من الأقساط المحصلة في شهر أبريل من العام الجاري 2020.