شركات تأمين الحياة تستحوذ علي نصيب الأسد من أقساط السوق المحصلة في خمسة شهور (جراف)

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

إستحوذت شركات تأمين الحياة، وتكوين الأموال، علي نصيب الأسد، من أقساط السوق المُحصلة، في الشهور الخمسة الأولي، من العام الحالي 2020 ، مقارنة بحصة شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات من نفس الحصيلة.

9.6 % نموًا في الأقساط المحصلة

كشف التقرير الشهري، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم السبت، عن إرتفاع حصيلة سوق التأمين، من الأقساط المحصلة بنسبة 9.6%، في الشهور الخمسة الأولي من العام الجاري- بداية من يناير حتي نهاية مايو الماضي- ، لتتجاوز 15.2 مليار جنيه، مقابل 13.9 مليار جنيه ، تقريبًا هي إجمالي حصيلة السوق من الأقساط المحصلة، في الشهور الخمسة الأولي من العام الماضي 2019.

وتوزعت حصيلة أقساط سوق التأمين المحصلة، في الشهور الخمس الأولي، من العام الحالي، البالغة 15.2 مليار جنيه ، بواقع 9 مليار جنيه تقريبًا لصالح شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 6.2 مليار جنيه ، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات من حصيلة الأقساط.

وفي المقابل، توزعت حصيلة أقساط سوق التأمين المحصلة، في الشهور الخمس الأولي، من العام الماضي، البالغة 13.9 مليار جنيه ، بواقع 7.2 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 6.7 مليار جنيه تقريبًا ، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات من حصيلة الأقساط.

24.4 % نموًا في أقساط الحياة خلال أول خمسة شهور من العام الحالي

في السياق ذاته، كشفت بيانات الرقابة المالية، عن نمو حصيلة شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من الأقساط المحصلة في الشهور الخمسة الأولي، من العام الحالي، بنسبة 24.4% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل الي 9 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 7.2 مليار جنيه ، خلال فترتي المقارنة.

تراجع الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات

من ناحية أخري، شهدت حصيلة شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات من الأقساط المحصلة ، في الشهور الخمسة الأولي من العام الحالي 2020، تراجعًا بنسبة 6.4% ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، لتنخفض إلي 6.2 مليار جنيه، مقابل 6.9 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات تأمين الحياة والممتلكات، من الأقساط المحصلة، في الشهور الخمسة الأولي، من العام الحالي 2020.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات تأمين الحياة والممتلكات، من الأقساط المحصلة، في الشهور الخمسة الأولي، من العام الماضي 2019.