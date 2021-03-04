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شركات تأمين الحياة تستحوذ علي النصيب الأكبر من الأقساط المُحصلة في 2020 (جراف)

بنسبة 57.3% ونصيبها من المطالبات المُسددة 48.3%
ماهر أبو الفضل 1:04 ص, الجمعة, 5 مارس 21 1:04 ص, الجمعة, 5 مارس 21

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إستحوذت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، علي النصيب الأكبر من الأقساط المُحصلة، خلال عام 2020 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر- مقارنة بنصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

11.4 % نسبة النمو في الأقساط المُحصلة خلال 2020

ووفقًا للبيانات الرسمية، الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، نجحت سوق التأمين المصرية- بتنوع أنشطة شركاتها سواء في الحياة أو الممتلكات، وبتنوع أنظمتها سواء التجارية أو التكافلية- في زيادة رصيد أقساطها المُحصلة ، لتتجاوز 39 مليار جنيه، بنهاية 2020، مقابل ما يزيد علي 35 مليار جنيه، في 2019، بزيادة تصل الي 5 مليارات جنيه، وبنسبة نمو تصل إلي 11.4%.

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22.3 مليار جنيه نصيب شركات تأمين الحياة من الأقساط المُحصلة في 2020

وتوزعت الأقساط المُحصلة في 2020، البالغة 39 مليار جنيه، بواقع 22.3 مليار جنيه، لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل ما يقرب من 16.7 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

19.4 مليار جنيه فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة في 2020

في سياق متصل، إرتفعت فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة بسوق التامين، لتصل الي 19.4 مليار جنيه تقريبًا، في 2020، مقابل 17.7 مليار جنيه تقريبًا في العام السابق 2019، بإرتفاع بلغ 1.7 مليار جنيه، وبنسبة 9.6%.

وبلغ نصيب شركات تأمين شركات تأمين الحياة، من المطالبات المُسددة في 2020، البالغة 19.4 مليار جنيه، ما قيمته 9.4 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 10 مليارات جنيه، سددتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

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ومن المعروف أن الأموال التى تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء فى حال تحقق الأخطار تسمى بالتعويضات، أما الأموال التى تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء فى حال انتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمى بالمطالبات أو المزايا التأمينية أو المعاوضة.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات تأمين الحياة والممتلكات، من الأقساط المُحصلة في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر 2020.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات تأمين الحياة والممتلكات، من الأقساط المُحصلة في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر 2019.

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الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة والممتلكات، من التعويضات والمطالبات المُسددة في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة والممتلكات، من التعويضات والمطالبات المُسددة في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر 2019.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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