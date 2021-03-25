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شركات تأمين الحياة تتفوق علي الممتلكات في تحصيل الأقساط (جراف)

خلال عام 2020
الشاذلي جمعة 1:57 ص, الجمعة, 26 مارس 21 1:57 ص, الجمعة, 26 مارس 21

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تفوقت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، علي شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، في نسبة تحصيل الأقساط علي مستوي السوق ، خلال عام 2020 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر-.

كشفت البيانات الرسمية، الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سوق التأمين ، نجحت في زيادة رصيد أقساطها المُحصلة ، لتتجاوز 39 مليار جنيه، بنهاية 2020، مقابل ما يزيد علي 35 مليار جنيه، في 2019، بزيادة تصل الي 5 مليارات جنيه، وبنسبة نمو تصل إلي 11.4%.

وتوزعت الأقساط المُحصلة في 2020، البالغة 39 مليار جنيه، بواقع 22.3 مليار جنيه، لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل ما يقرب من 16.7 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

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في سياق متصل، إرتفعت فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة بسوق التامين، لتصل الي 19.4 مليار جنيه تقريبًا، في 2020، مقابل 17.7 مليار جنيه تقريبًا في العام السابق 2019، بإرتفاع بلغ 1.7 مليار جنيه، وبنسبة 9.6%.

وبلغ نصيب شركات تأمين شركات تأمين الحياة، من المطالبات المُسددة في 2020، البالغة 19.4 مليار جنيه، ما قيمته 9.4 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 10 مليارات جنيه، سددتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

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ومن المعروف أن الأموال التى تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء فى حال تحقق الأخطار تسمى بالتعويضات، أما الأموال التى تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء فى حال انتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمى بالمطالبات أو المزايا التأمينية أو المعاوضة.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات تأمين الحياة والممتلكات، من الأقساط المُحصلة في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر 2020.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات تأمين الحياة والممتلكات، من الأقساط المُحصلة في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر 2019.

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الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة والممتلكات، من التعويضات والمطالبات المُسددة في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة والممتلكات، من التعويضات والمطالبات المُسددة في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر 2019.

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بقلم الشاذلي جمعة

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