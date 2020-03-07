شركات تأمين الحياة التجارية تستحوذ علي نصيب الأسد من الأقساط المباشرة في 2019 (جراف)

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

إستحوذت شركات تأمين الحياة العاملة في السوق المصرية، وفق النظام التجاري، والبالغ عددها 11 شركة، علي نصيب الأسد من الأقساط المباشرة المحققة في قطاع التأمين ، نهاية العام المالي 2018 /2019 – في الفترة من أول يوليو 2018 حتي نهاية يونيو 2019- بإجمالي 14.3 مليار جنيه تقريبًا، من إجمالي محفظة الحياة علي مستوي السوق ، البالغة 15.3 مليار جنيه.

تعرف علي قائمة شركات تأمين الحياة العاملة وفق النظام التجاري

وتضم قائمة شركات تأمين الحياة الأحد عشرة ، العاملة وفق النظام التجاري في السوق المصرية ، كلًا من “مصر” و”أليانز” و”متلايف” بالإضافة الي “أكسا” ، و”كيو إن بي” و”قناة السويس” و”تشب” ، علاوة علي “الدلتا” ، و”المهندس” ،و أخيرًا “أروب” ، و”ثروة”.

في المقابل، أكتفت شركات تأمين الحياة العاملة في السوق المصرية، وفق النظام التكافلي، والبالغ عددها 4 شركات فقط، بجلب 1.01 مليار جنيه أقساط مباشرة في العام المالي الماضي ، 2018 /2019.

4 شركات في نشاط الحياة تعمل وفق النظام التكافلي

وتضم قائمة شركات تأمين الحياة الأربعة ، العاملة وفق النظام التكافلي في السوق المصرية ، كلًا من “المصرية تكافل” و”اللبنانية السويسرية” و”المصرية الإماراتية” بالإضافة الي “طوكيو فاميلي”.

ووفقًا لنتائج أعمال سوق التأمين، التي إنفردت المال بها ، نجحت 39 شركة تأمين – منها 24 تعمل في نشاط الممتلكات والمسئوليات، و 15 في تأمينات الحياة وتكوين الأموال- في زيادة حصيلة أقساطها المباشرة لتصل الي 33.4 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2018/2019، مقابل 27.8 مليار في العام المالي السابق 2017/2018 ، بزيادة قيمتها 5.6 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 20.1%.

تأمين الممتلكات يستحوذ علي الحصة الأكبر من إجمالي الأقساط المباشرة علي مستوي السوق

وإستحوذت شركات تأمين الممتلكات علي نصيب الاسد من حصيلة الاقساط المباشرة في 2019 بإجمالي 18.1 مليار جنيه بنسبة 54.2% ، 15.3 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال بنسبة 45.8%.

الجراف التالي يوضح حصة شركات تأمين الحياة التي تزاول النشاط وفق النظام التكافلي والتجاري من إجمالي الأقساط المباشرة المحققة في العام المالي 2018 /2019 ، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية .

الجراف التالي ، يوضح رصيد شركات التأمين التجارية من الأقساط المباشرة المحققة في العام المالي 2018 /2019 .

الجراف التالي ، يوضح رصيد شركات التأمين التكافلية من الأقساط المباشرة المحققة في العام المالي 2018 /2019 .