شركات بيع الإلكترونيات تتنافس على وثائق تأمين الأجهزة

تتنافس شركات بيع الإلكترونيات بالتجزئة فى السوق المحلية على إتاحة وثائق مغرية بالتعاون مع شركات التأمين لتغطية أكبر عدد من المخاطر المحتملة الناتجة عن سوء استخدام أجهزة الإلكترونيات مثل المحمول وشاشات التليفزيونات وغيرها.

مجموعة العربى تغطى شاشات التليفزيون بالتعاون مع «جى آى جى»

وقال محمد العربى، الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى، إنها أطلقت وثيقة تأمين على منتجاتها من شاشات التليفزيون تبدأ من تاريخ الشراء ولمدة عام للقضاء على المشكلات الناتجة من حدوث كسر يمنع تشغيل الشاشة يتطلب إصلاحها ما يقرب من %90 من سعر التليفزيون ويمثل عبئا ماديا كبيرا على العميل، موضحا أن شركته قامت بتوفير غطاء تأمينى لشاشات التليفزيون من خلال تعاقد مع شركة “جى آى جي” للتأمين مصر لحماية العميل من المخاطر والخسائر الناجمة من عملية كسر الشاشة.

محمد العربى، الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى

وأكد أن الوثيقة هى ميزة جديدة تمت إتاحتها لأول مرة فى سوق الأجهزة المنزلية داخل مصر لخدمة جميع عملاء شاشات التليفزيون.

وتابع قائلا : “يستطيع المستهلك تفعيل التأمين فور شراء الشاشة بملء النموذج التعريفى الموجود مع شهادة الضمان داخل المنتج وإرساله من خلال الواتساب على الرقم الموضح بالنموذج بالإضافة إلى فاتورة الشراء لتقوم لتقوم الشركة بالتعاقد للعميل من خلال شركة التأمين لتفعيل الوثيقة.

«أكسا» تتحمل %20 من قيمة الوحدة المشتراة عبر «بى تك» حتى 6 أشهر

من ناحية أخرى، تتعاون شركة “بى تك” مع “أكسا” فى التأمين على الأجهزة المنزلية التى يقوم العميل بشرائها باستخدام البطاقة الائتمانية أو أى وسيلة أخرى عبر مواقع “بى تك” الإلكترونية أو نقدا من خلال الشراء المباشر عبر معارض التجزئة وذلك ضد الحريق والتلف المادى الظاهرى لمدة 12 شهرا من تاريخ الشراء بشرط أن تكون سليمة وقت الشراء.

على أن تتولى “أكسا” دفع تكاليف إصلاح الجهاز المنزلى التالف أو استبداله بقسيمة شراء من “بى تك” بنسبة %20 من قيمة الجهاز حتى 6 أشهر من تاريخ الشراء ترتفع النسبة إلى %40 بداية من الشهر السابع حتى سنة من تاريخ الشراء وذلك فى حالات التلف الكلى أو الجزئى.

وبحسب “بى تك” يجب على العميل إبلاغ شركة “أكسا” بحادث التلف المادى أو الحريق للجهاز المنزلى خلال 48 ساعة من تاريخ الحادث عن طريق الاتصال بالخط الساخن للشركة واختيار قائمة الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى تقديم نسخة من فاتورة شراء الجهاز والاحتفاظ به ليقوم مندوب “أكسا” باستلامه فى الوقت والزمن المحدد مسبقا على أن تتم الزيارة للعميل خلال 48 ساعة داخل القاهرة الكبرى و72 ساعة بالمحافظات الأخري.

ويعتبر الجهاز المنزلى فى حالة هلاك كلى إذا تعدت نسبة الإصلاح %50 من ثمن الشراء، على أن يقوم مندوب شركة “أكسا”، بعد إجراء الزيارة واستلام الجهاز إن لزم الأمر، بإعطاء العميل قسيمة شراء من “بى تك” تعادل قيمة شراء الجهاز فى حالة التلف الكلي، أو القيام بإصلاح الجهاز؛ وذلك بعد خصم قيمة التحمل المذكورة أعلاه، كما يحق لشركة “أكسا” أن تطلب مستندات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك.

وتستثنى «بى تك» و«أكسا» من التأمين حالات التلف الناشئ عن البلى والاستعمال أو العيوب غير الظاهرة فى المنتجات، بما فى ذلك الأعطال الكهربائية والميكانيكية، فضلا عن عدم استلام المنتجات وفقدانها وتلفها أثناء نقلها عن طريق الشحن والبريد أو الخدمات البريدية، والسرقة، وعيوب الصناعة، وجميع التغطيات الممنوحة فى ضمان الوكيل أو المصنع.

«تو بى»: تنوع عروض التقسيط يساعد فى تحريك المياه الراكدة بالسوق

على صعيد آخر، قال الدكتور محمد أسامة رئيس مجلس إدارة شركة “تو بي” لبيع الإلكترونيات، إن شركته تعمل على تذليل جميع التحديات التى تواجه فكرة التأمين على المنتجات التى تقدمها الشركة، لافتا إلى أن التحدى الأكبر يكمن فى كيفية تغيير مفهوم التأمين لدى المستهلك المصري.

وأضاف أن الحل الأمثل للعمل على كسر حدة الركود فى سوق الأجهزة الإلكترونية وتحريك المياه الراكدة، يتمثل فى العمل على تنويع مصادر وأشكال التقسيط التى تقدمها الشركات للعملاء، وهو الأمر الذى سيسهم بشكل كبير فى تحريك حركة البيع والشراء فى السوق المصرية فى الوقت الراهن.

وكانت شركة “تو بي” وقعت فى وقت سابق اتفاقية تعاون مع شركة “ويليس تاورز واتسون مصر” لإدارة المخاطر والوساطة لتقديم برنامج بالتعاون مع شركة تأمين على أجهزة الهواتف الذكية والساعات الذكية واللاب توب وشاشات التليفزيون ضد الكسر.

خالد القليوبى، مدير عام تأمينات الأخطار فى شركة “ثروة” للتأمين

وقال خالد القليوبى، مدير عام تأمينات الأخطار فى شركة “ثروة” للتأمين إن شركته تقدم وثيقة مختصة بالتأمين على المعدات والأجهزة الإلكترونية، تحت مسمي” وثيقة التأمين على المعدات الإلكترونية”.

ولفت إلى أن الوثيقة تتيح للعميل التأمين على الأجهزة الطبية وأجهزه الأشعة والمسح وكافة أجهزة معالجة البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى أجهزه الصوتيات والمرئيات واستوديوهات التصوير وأجهزة وشاشات العرض السينمائى بالإضافه إلى أجهزة الكمبيوتر بكل أنواعها وأجهزة السيرفر الخاصه بها.

وتابع :” تأتى الوثيقة التى وضعتها ثروة للتأمين فى نطاق الدراسات التى خلصت إليها أبحاث الشركة، بوجود شريحة عريضة من المستهلكين تسعى إلى الحصول على تأمين هذه الأجهزة الإلكترونية والتى ترتفع تكاليفها بشكل كبير، لافتا إلى أن معدل أسعار التأمين يبدأ من 2 فى الألف ويصل إلى %1.5 وخاصة للأجهزة والمعدات الطبية، وذلك كنسبة من قيمة الجهاز، يتم دفعها بشكل سنوى.