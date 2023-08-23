شركات بناء السفن الكورية تقتنص تعاقدات بقيمة 9 مليارات دولار خلال النصف الأول

قالت وزارة الصناعة الكورية إن الطلبات الجديدة التي فازت بها شركات بناء السفن قفزت بنسبة 11.9% في النصف الأول من عام 2023، على خلفية زيادة الطلب على السفن باهظة الثمن، وفقا لوكالة يونهاب.

وحصلت شركات بناء السفن الكورية على طلبات بقيمة 9.29 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو، مقارنة بـ 8.24 مليار دولار في العام السابق، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وذكرت الوزارة نقلا عن البيانات الصادرة عن خدمة “كلاركسون” للأبحاث أن كوريا الجنوبية تشكل 29% من الطلبات المقدمة في جميع أنحاء العالم في النصف الأول، لتحتل المركز الثاني في العالم بعد الصين.

ويرجع النمو السنوي إلى ارتفاع الطلب على السفن الخضراء وعالية القيمة.

وحصلت كوريا الجنوبية على 61% من إجمالي الطلبات العالمية للسفن باهظة الثمن، و50% من الطلبات الجديدة للسفن الصديقة للبيئة في النصف الأول.

وتشير السفن الصديقة للبيئة إلى تلك التي تستخدم الوقود الأخضر مثل الغاز الطبيعي المسال أو غاز البترول المسال أو الميثانول أو الإيثانول، أو تلك التي تستخدم البطاريات.

وقالت الوزارة إن شركات بناء السفن الكورية الجنوبية سيطرت على سوق ناقلات الغاز الطبيعي المسال بفوزها بنسبة 87% من إجمالي الطلبات العالمية في النصف الأول.

وركزت الشركات على السفن التجارية الكبيرة التي تعمل بالوقود النظيف، بينما تقوم شركات بناء السفن الصينية بتصينع العبارات الصغيرة التي تعمل بالبطاريات بشكل أساسي.

وأضافت الوزارة أنه في يوليو، استعادت كوريا الجنوبية المركز الأول في طلبات بناء السفن العالمية الجديدة للمرة أولى منذ 5 أشهر.