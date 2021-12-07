بورصة وشركات

شركات بناء السفن الكورية تسحب البساط من تحت أقدام منافساتها الصينية

طلبات بناء السفن الجديدة في جميع أنحاء العالم تسجل 45.07 مليون CGTs فى 11 شهرا
أحمد فراج 2:16 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 2:16 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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حافظت شركات بناء السفن الكورية على المركز الأول من حيث الطلبات الجديدة العالمية للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، متجاوزة منافساتها الصينية بكثير، بحسب وكالة يونهاب.

شركات بناء السفن الكورية بقيادة هيونداي للصناعات الثقيلة تحصل على 770 ألف طن إجمالي

وحصلت شركات بناء السفن الكورية بقيادة هيونداي للصناعات الثقيلة على 770 ألف طن إجمالي تعويضي (CGTs) في طلبات جديدة الشهر الماضي، ما يمثل 58% من 1.32 مليون CGTs من الطلبات العالمية، وفقًا للبيانات التي قدمها باحث السوق العالمي خدمات كلاركسون للأبحاث.

واستحوذت الشركات الصينية على 460 ألف CGTs وهو ما يمثل 35% من الإجمالي.

طلبات بناء السفن الجديدة في جميع أنحاء العالم تسجل 45.07 مليون CGTs فى 11 شهرا

وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر، وصلت طلبات بناء السفن الجديدة في جميع أنحاء العالم إلى 45.07 مليون CGTs، بزيادة أكثر من ضعفين من 18.97 مليون CGTs قبل عام.

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وحسب الدولة، حصلت كوريا الجنوبية على طلبات شراء 397 سفينة أو 16.96 مليون CGTs، وهو ما يمثل 38% من الإجمالي في الأشهر الأحد عشر الأولى من هذا العام.

وحصدت الصين طلبات شراء 918 سفينة أو 21.92 مليون CGTs، لتشكل 49% من الإجمالي، وتليها اليابان بـ 203 سفن أو3.93 مليون CGTs لتمثل 9%.

تراكم الطلبات العالمية يسجل 90.07 مليون CGTs في نهاية نوفمبر

وبلغ تراكم الطلبات العالمية 90.07 مليون CGTs في نهاية نوفمبر بانخفاض قدره 500 ألف CGTs في الشهر السابق له.

ووصل تراكم الطلبات لكوريا الجنوبية 28.99 مليون CGTs في نوفمبر بزيادة قدرها 310 ألف CGTs قبل شهر، مع تسجيل الصين واليابان 37.20 مليون CGTs و9.29 مليون CGTs على التوالي.

وارتفع مؤشر أسعار كلاركسون للبناء الجديد Clarkson’s New Building Price Index، الذي يشير إلى تغيرات الأسعار في السفن المبنية حديثًا، إلى 153.6 نقطة في نوفمبر بزيادة 1.3 نقطة عن الشهر السابق.

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وتجاوز المؤشر لأول مرة 150 نقطة في أكتوبر منذ سبتمبر عام 2009.

شركات بناء السفن الكورية تستعيد المرتبة الأولى من منافساتها الصينية في الطلبات العالمية فى أكتوبر

واستعادت شركات بناء السفن الكورية المرتبة الأولى من منافساتها الصينية في الطلبات العالمية الجديدة في أكتوبر، مع الفوز بأكثر من نصف الطلبات العالمية.

وحصلت شركات بناء السفن المحلية تحت قيادة هيونداي للصناعات الثقيلة على إجمالي 1.12 مليون طن إجمالي تعويضي (CGTs) في طلبات جديدة فى شهر أكتوبر، ما يمثل 52% من 2.13 مليون CGTs من الطلبات العالمية، وفقًا للبيانات التي قدمها باحث السوق العالمي خدمات كلاركسون للأبحاث.

الشركات الصينية تستأثر بنصيب الأسد فى سبتمبر

واستحوذت الشركات الصينية التي جاءت في المركز الأول في سبتمبر، على 810 آلاف CGTs وهو ما يمثل 38% من الإجمالي.

وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر، وصلت طلبات بناء السفن الجديدة في جميع أنحاء العالم إلى 40.99 مليون CGTs، بزيادة أكثر من 2.5 مرة من 15.63 مليون CGTs قبل عام، وهو أعلى مستوى منذ نفس الفترة من عام 2013 عندما بلغت 46.98 مليون CGTs

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وبلغ تراكم الطلبات العالمية 89.03 مليون CGTs في نهاية أكتوبر.

ووصل تراكم الطلبات الكورية الجنوبية إلى 28.82 مليون CGTs في أكتوبر بزيادة قدرها 360 ألف CGTs عن الشهر الذي سبقه، والصينية إلى 36.66 مليون CGTs بزيادة قدرها 190 ألف CGTs، واليابانية إلى 9.44 ملايين CGTs بتراجع قدره 330 ألف CGTs.

ووارتفع مؤشر أسعار كلاركسون للبناء الجديد الذي يشير إلى تغيرات الأسعار في السفن حديثة البناء، إلى 152.28 نقطة في سبتمبر، بزيادة 3 نقاط عن الشهر السابق.

وتجاوز المؤشر 150 نقطة لأول مرة في 12 عاما منذ سبتمبر عام 2009.

وارتفع مؤشر أكتوبر بمقدار 20% بالمقارنة مع 127.11 نقطة في يناير الماضي.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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