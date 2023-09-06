شركات بناء السفن الكورية تحتل المرتبة الثانية عالميا في الطلبيات الجديدة خلال أغسطس

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن شركات بناء السفن فى كويا الجنوبية تخلفت كثيرا عن منافساتها الصينية في الطلبيات العالمية الجديدة لتحتل المرتبة الثانية عالميا في أغسطس مغ تراجع الطلب، وفقا لوكالة يونهاب.

فازت شركات بناء السفن الكورية بإجمالي 270 ألف طن إجمالي معوض (CGT) في الطلبيات الجديدة الشهر الماضي، وهو ما يمثل 13% من إجمالي الطلبيات العالمية البالغ 2.05 مليون CGT، وفقا للبيانات الصادرة من باحث السوق العالمي “كلاركسون ريسيرش سيرفيس”.

وكان الإجمالي العالمي، أو 71 سفينة، أقل بنسبة 30% عن العام السابق.

وتفوقت شركات بناء السفن الصينية على الشركات الكورية الجنوبية بكثير، حيث حصلت على 1.68 مليون CGT من الطلبيات الجديدة، أو 82% من الإجمالي.

وفي الشهر الماضي، حصلت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية على طلبات لبناء 6 سفن، مقارنة مع 60 سفينة حصلت عليها الشركات الصينية.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بلغ إجمالي الطلبيات العالمية 26.81 مليون CGT، أو 1,038 سفينة، بانخفاض 22% عن العام السابق.

وحصلت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية على 7.25 ملايين CGT، أو 27% من الإجمالي، بينما فاز المنافسون الصينيون بـ 15.65 مليون CGT، أو 58%.

وأظهرت البيانات أيضا أن الطلبيات العالمية التراكمية وصلت إلى 121.3 مليون CGT في نهاية أغسطس، بزيادة 900 ألف CGT عن الشهر الذي سبقه.

ووصلت الطلبيات المتراكمة في كوريا الجنوبية إلى 39.86 مليون CGT، أو 33% من الإجمالي، مع وصول الصين إلى 57.02 مليون CGT، بنسبة 47%.