شركات بناء السفن الصينية تحتل المرتبة الأولى عالميا خلال مايو

أظهرت بيانات أن شركات بناء السفن الصينية تقدمت عن نظيراتها الكورية في الطلبات العالمية لتحتل المرتبة الأولى عالميا في مايو مع انكماش الطلب، بحسب وكالة يونهاب.

تفوقت أحواض بناء السفن الصينية على نظيراتها الكورية، حيث أمنت طلبات بقيمة 1.41 مليون طن إجمالي تعويضي أو 68% من المجمل.

وحصلت الشركات الصينية الشهر الماضي على طلبات بناء 52 سفينة مقابل 17 سفينة للشركات الكورية.

حصلت أحواض بناء السفن الكورية على طلبات جديدة بإجمالي 510 آلاف طن إجمالي تعويضي الشهر الماضي، ما يمثل 25% من الطلب العالمي الذي بلغ 2.06 مليون طن إجمالي تعويضي، وفقا لبيانات “كلاركسون ريسيرش سيرفسز” لأبحاث السوق.

وكان الإجمالي العالمي البالغ 79 سفينة في الشهر الماضي أقل بنسبة 36% عن نفس الشهر من العام الماضي.

أظهرت البيانات أيضا أن الطلبات العالمية المتراكمة وصلت إلى 111.3 مليون طن إجمالي تعويضي بحلول نهاية مايو، بتراجع 190 ألف طن إجمالي تعويضي مقارنة بالشهر الذي سبقه.

بلغت الطلبات المتراكمة لدى كوريا 39.1 مليون طن إجمالي تعويضي، أو 35% من المجمل، بينما وصلت الطلبات لدى الصين إلى 51.3 مليون طن إجمالي تعويضي بنسبة 45%.

وصل مؤشر كلاركسون لأسعار السفن المنتجة حديثا، وهو مقياس لتغيرات الأسعار في السفن المنتجة حديثا، إلى 170.1 نقطة في مايو، ارتفاعا بمقدار 10.03 نقط مقارنة بالعام السابق.