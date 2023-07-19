شركات بـ«الثغر» تخفض توقعاتها لأعداد السياحة الداخلية خلال الموسم الصيفى

قلل عدد من أصحاب شركات السياحة بالإسكندرية ، من التوقعات بشأن موسم السياحة الداخلية هذا العام ، معتبرين أنه لن يكون فى أفضل حالاته نتيجة حالة الركود التى يعانى منها بعض القطاعات ، علاوة على ارتفاع أسعار الرحلات نتيجة زيادة أسعار الفنادق.

وأوضح البعض أن أسعار الفنادق هذا العام أصبحت مرتفعة للغاية نتيجة التغيرات فى أسعار الصرف ، خاصة أن بعض الفنادق زادت أسعارها أكثر من 100% مقارنة بالموسم الصيفى الماضى ، وهو ما يوضح الزيادة الكبيرة فى الأسعار هذا العام .

وأشار البعض إلى أن الاستفادة التى يمكن أن يحققها القطاع السياحى والشركات بالمدينة هذا العام تتضاءل ، بسبب العديد من العوامل التى يشهدها الموسم الحالى ، لافتين إلى أن كل ذلك يتزامن مع ثبات دخول المواطنين وزيادة أوليات أنفاقهم الأخرى ، وكلها عوامل تنعكس عى السياحة الداخلية.

ولفت البعض إلى أن بعض الشركات من الممكن أن تقوم بعمل بعض الأجراءات للحد من هذه التأثيرات مثل البحث عن مناطق أخرى أكثر اقتصادية مثل مرسى مطروح وذلك بالأستعانة بالشقق السكنية وليس وحدات فندقية بهدف بهدف توفير وتخفيض تكلفة الرحلات والأنتقالات لتشجيع عدد أكبر من الزائرين أو المصطافين المصريين لقضاء هذا الموسم الصيفي.

وفى البداية قال محمد عزت، رئيس لجنة السياحة الداخلية فى شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن أسعار الفنادق هذا العام أصبحت مرتفعة للغاية نتيجة التغيرات فى أسعار الصرف.

وأضاف أن بعض الفنادق زادت أسعارها أكثر من 100% مقارنة بالموسم الصيفى الماضى ، وهو ما يوضح الزيادة الكبيرة فى الأسعار.

وأوضح عزت أن موسم السياحة الداخلية هذا العام لن يكون فى أفضل حالاته نتيجة حالة الركود التى يعانى منها بعض القطاعات ، علاوة على ارتفاع أسعار الرحلات نتيجة زيادة أسعار الفنادق.

وأشار رئيس لجنة السياحة الداخلية فى شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، عضو مجلس إدارة الشعبة، إلى أن كل ذلك يتزامن مع ثبات دخول المواطنين وزيادة أوليات أنفاقهم الأخرى ، وكلها عوامل تنعكس على التوجه للسياحة الداخلية.

وأضح أن العديد من الشركات السياحة لم تصبح متحكم فى نشاط الرحلات للسياحة الدخلية فى خلال السنوات الماضية ، لافتاً إلى أن بعض الجهات غير الرسمية والشركات غير المرخص أصبحت تستحوذ على نحو 60% من الحصة السوقية لنشاط رحلات السياحة الداخلية.

وأشار إلى أن هذا الوضع يوضح تراجع حصة الشركات من هذه السياحة وبالتالى تراجع تأثيراتها عليها ، خاصة أن هناك فروعا أخرى تعتمد عليها الشركات السياحية فى أنشطتها بجانب هذه النوع فى التشغيل مثل السياحة الدينية وحجز تذاكر الطيران.

وأوضح أن الفنادق تشهد إشغالاً كاملاً من السياحة الأجنبية الوافدة لمصر ، لافتاً إلى أن هذا التحدى يمكن أن يخلق فرص للشركات المصرية للتوسع فى أنشطتها لجذب السياحة الخارجة ما يعظم من العوائد الأقتصادية لها وللدولة من العملات الأجنبية.

وبدوره أكد أسامة نصر، سكرتير شعبة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية فى الإسكندرية ، أن الأسعار هذا الموسم في بعض المقاصد السياحية ، خاصة في شرم الشيخ والغردقة أصبحت مرتفعه للغاية.

وأضاف أن هذه الأسعار هذا العام تضاعفت مقارنة بالصيف الماضي ، لافتاً إلى أن هذا من الممكن أن ينعكس بشكل كبير على حركة السياحة الداخلية هذا الموسم .

واعتبر سكرتير شعبة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية فى الإسكندرية ، أن مستويات تلك الأسعار هي تذكرنا بما كانت عليه الأسعار قبل 2011 عام.

وتوقع نصر أن تتأثر حركة السياحة الداخلية في بعض المقاصد في الموسم الصيفي هذا العام وأن تشهد بعض التراجع نتيجة ارتفاع أسعارها ، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العديد من المواطنين في هذه الفترة .

وأوضح سكرتير شعبة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية فى الإسكندرية ، أن الشركات السياحية من المتوقع أن تتأثر بمثل هذه الأوضاع التشغيلية .

ولفت إلى أن بعض الشركات من الممكن أن تقوم بعمل بعض الإجراءات للحد من هذه التأثيرات مثل البحث عن مناطق أخرى أكثر اقتصادية مثل مرسى مطروح شقق وليس وحدات فندقية .

وأوضح نصر أن لجوء بعض الشركات لتلك الإجراءات يكون بهدف بهدف توفير وتخفيض تكلفة الرحلات والانتقالات لتشجيع عدد أكبر من الزائرين أو المصطافين المصريين لقضاء هذا الموسم الصيفي .

ومن جانبه قال المهندس زين عبيدي رئيس مجلس إدارة شركة فاست تورز وعضو لجنة السياحة في جمعية رجال أعمال الإسكندرية ، أن التوقعات بشان الموسم السياحة الداخلية هذا العام لا يمكن أن تكون أعلى من السنوات الماضية ، إلا أن توقعاته بشكل شخصي هي أن تكون في حدود مستويات السنوات الماضية.

وقال عبيدي إنه بلا شك إن هناك ارتفاعات حدثت في مستوى الأسعار لحجوزات الفنادق والخدمات السياحية بالنسبة للسياحة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية.

وتابع : لكن لا يمكن التوقع بشأن ما هو تأثير تلك الأسعار على حركه الأشغال بالنسبة لرحلات السياحة الداخلية ، خاصة أن البعض يقلل من أهمية هذه الارتفاعات في الأسعار على الحركة المتوقعة للنشاط للسياحة الداخلية خلال الموسم الصيف في هذا العام.

وأشار عضو لجنة السياحة في جمعية رجال أعمال الإسكندرية ، إلى أنه بالنسبة للمواطنين المقيمون في مصر فإنه قد يكون هناك تراجع بسيط في أعداد السياحة الداخلية لكنها ستكون في مستويات السنة الماضية وفقا لتوقعاته هذا العام.