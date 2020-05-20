شركات بترول عالمية تحاول الاستحواذ على حصة «إكسون» في حقل نفط أذربيجاني

سعت إكسون سابقا لبيع حصتها البالغة 6.8 % في حقل أذري-جيراق-جوناشلي في بحر قزوين في 2018

أعلنت شركة إكسون موبيل أنها أطلقت مجددا عملية لبيع حصتها في أكبر حقل نفطي في أذربيجان في خطوة قالت مصادر مصرفية ونفطية إنها تستقطب اهتمام شركات نفط وغاز آسيوية كبيرة تسعى للاستفادة من انهيار أسعار الخام في الآونة الأخيرة، بحسب وكالة رويترز.

وسعت أكبر شركة نفط وغاز أمريكية سابقا لبيع حصتها البالغة 6.8 % في حقل أذري-جيراق-جوناشلي في بحر قزوين في 2018، بعدما طرحت منافستها شيفرون حصتها البالغة 9.57 % للبيع.

ورغم أن صفقة إكسون لم تعلق رسميا قط، فإنها أرجئت عندما بدأت شيفرون مفاوضاتها مع شركة الطاقة المجرية مول لبيع أصولها في العام الماضي، وهو ما انتهى بإبرام صفقة قيمتها 1.57 مليار دولار في نوفمبر.

وأعادت إكسون إطلاق عملية البيع، التي يديرها بنك أوف أمريكا ميريل لينش، حديثا رغم هبوط أسعار النفط بمقدار النصف إلى نحو 30 دولارا للبرميل بعد انهيار تاريخي في الاستهلاك على خلفية إجراءات الإغلاق والعزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

وقالت جولي كينج المتحدثة باسم إكسون لرويترز ”تختبر إكسون موبيل اهتمام السوق بأصولها المنتجة التي لا تديرها في أذربيجان“.

وأضافت أن إكسون تعكف دوريا على تقييم محفظة إنتاجها ”وإذا وجدت شركات أخرى قيمة أكبر في أحد الأصول، فسوف نبيع“.

وقالت أربعة مصادر نفطية ومصرفية إن عددا من شركات النفط الوطنية الآسيوية أبدت اهتماما بحصة إكسون في الآونة الأخيرة ومنها شركة النفط البحري الوطنية الصينية ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية وبرتامينا الإندونيسية، على أمل إبرام اتفاق يستفيد من تراجع أسعار النفط.

وقالت المصادر إنه لم يتضح بعد المبلغ الذي تسعى إكسون للحصول عليه من الصفقة لكن من المرجح أن تكون قيمته أقل بكثير من حصة شيفرون.

وامتنعت شركة الطاقة الوطنية الأذربيجانية سوكار وبنك أوف أمريكا ميريل لينش عن التعقيب، في حين لم ترد برتامينا على طلب للتعليق.

ولم ترد مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية على طلب للتعقيب، لكن مصدرا في قطاع النفط الهندي قال إن الشركة التي تملك حصة في حقل النفط الأذربيجاني لم تتخذ قرارا بعد بشأن تقديم عرض لشراء حصة إكسون وإنها تجري محادثات مع شركاء آخرين في الحقل.

ولم ترد شركة النفط البحري الوطنية الصينية ولا شركتها الأم على طلبات من رويترز للتعقيب.