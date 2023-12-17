شركات النقل السياحى تتجاهل أحداث غزة وتسعى لتحديث أسطولها

تعمل شركات النقل السياحى، على استغلال الفترة الحالية التى شهدت تراجعا بنسب متفاوتة للوفود السياحية، نتيجة حرب غزة، بتحديث أسطولها، والاستعداد لانتعاشة مرتقبة فى موسم السياحة فى الفترة المقبلة، لكن فى نفس الوقت أشار مسؤولو عدد من الكيانات أن هناك تضررا من حرب غزة نتيجة إلغاء بعض السياح حجوزاتهم.

وكان وزير السياحة أحمد عيسى، كشف فى مقابلة مع “بلومبرج” خلال الأيام الماضية، أنه رغم الصراع القائم فى غزة، لاتزال مصر واثقة من قدرتها على تحقيق الهدف السابق المتمثل فى وصول 15 مليون سائح خلال العام الجارى، مع احتمال ارتفاع عدد السائحين أكثر فى عام 2024، ما يحفز السلطات على التخطيط لحوافز بما فى ذلك الإعفاءات الضريبية لتسريع بناء قدرة إضافية لاستيعاب هذا العدد.

قال أيمن عبد اللطيف رئيس شركة داون تاون وعضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن مجموعة الإلغاءات الشديدة فى رحلات وفود مصر التى حدثت فى بداية الإبادة الغاشمة من إسرائيل على قطاع غزة، نتج عنها خلل فى ترتيبات منظومة شركات النقل السياحى وخسائر فى حجوزات الفنادق والطيران.

وأوضح أنه لكون مصر منطقة مجاورة لأحداث الحرب، أدى ذلك إلى تأثرها بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك إلا أن الدولة وفرت كل سبل الأمان والاستقرار لكى تقلل من حجم الخسائر المتوقعة والتى بلغت حوالى %25 خسائر من إجمالى العوائد المتوقعة للموسم، موضحًا أن مصر تعرضت كثيرًا إلى أزمات أثرت على قطاع السياحة بشكل عام لكنها استطاعت مواجهة تلك التحديات والخروج منها.

ورجح عبداللطيف تأثر شركات النقل السياحى لعدة أسباب منها، أن الحروب والصراعات تؤدى عادةً إلى اضطرابات أمنية وعدم استقرار فى المنطقة، مما يؤثر على قرارات السفر للسياح والمسافرين، ويؤدى إلى تراجع الطلب، وبالتالى تقليل الإيرادات، كما أن الحروب تشوه صورة المنطقة فى عيون السياح وتجعلها وجهة غير جذابة وغير آمنة للسفر، إذ يؤثر على استعداد الوفود لحجز رحلاتهم، علاوة عن تراجع الطلب السياحى على وجهات السفر المتأثرة مباشرةً بالأحداث.

وأضاف أن من تأثيرات الحرب القيود والإجراءات الأمنية، إذ أنه فى بعض الحالات تفرض الأحداث السياسية قيودًا على السفر أو تغييرات فى الإجراءات الأمنية التى يجب اتباعها، مما يؤدى إلى تأثير عمليات النقل السياحى ويزيد من التكاليف والصعوبات فى تشغيل الرحلات، منوهًا إلى أن كل تلك الأسباب أدت إلى تعطل قاطرة القطاع السياحى فى مصر فى شكل تأخر نسبى.

وأوضح رئيس شركة داون تاون، أن أعضاء الغرف ناقشو مع وزارة السياحة قبل الأحداث الجارية، تحديث أسطول النقل المصرى لمواكبة طفرة السياحة المتوقعة للفترة القادمة، مؤكدًا أنه كان من المقرر إجراء العديد من التسهيلات لإحلال الهالك من أتوبيسات القطاع.

وفى سياق متصل، قال وائل زعير الخبير السياحى وعضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أنه رغم أن هذا القطاع هو الأول تأثرًا بالأحداث وآخر القطاعات تعافيًا، إلا أن نسب إلغاء الحجوزات صغيرة قياسًا بالمناطق المحيطة مثل دول أوروبا والإمارات وتركيا.

وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية فى مصر مطمئنة وتمثل السبب الرئيسى فى تقليل حدة التأثير السلبى الناتج عن الحرب مع ارتفاع نسب الإشغال تدريجيًا، مضيفًا أن من مظاهر استقرار الدولة استمرار قدوم الوكلاء السياحيين إلى مصر لمقابلة عملائهم.

أشار إلى أنه يتوقع تحسنا تدريجيا خلال الفترة القادمة نظرًا لاستقبال العديد من المناسبات الموسمية مثل إجازات رأس السنة والتى تتضمن إقبالا كبيرا، خاصة فى شرم الشيخ، الغردقة ومرسى علم والعين السخنة فضلًا عن الأقصر وأسوان.

وأوضح أن جميع الغرف والمنظمات المعنية تعمل على أكثر من محور لتحقيق استراتيجية الدولة للسياحة بحلول 2030، موضحًا أن من أهم مطالبهم تحديث أسطول النقل وشراء عددًا من الأتوبيسات وعمل إجراءات الصيانة اللازمة لتنفيذ تلك الاستراتيجية، مشيرا إلى أن أسطول النقل لم يستقبل أى تحديث منذ 2011.

وأوضح أن مصر مقبلة على افتتاح المتحف المصرى الكبير كحدث مهم لتنشيط القطاع، مشيرًا إلى أنه يجب رفع عدد أسطول النقل السياحى بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى %40، إلى جانب صيانة حوالى %50 من الحالى لاستيعاب الرواج المتوقع حدوثه.

وتابع أن هناك مقترحا مقدما من قبل غرفة السياحة إلى مجلس الوزراء يستهدف مبادرة تطوير قطاع النقل السياحى السابقة، لتفعيلها بشكل أمثل والاستفادة منها.

وذكر أن المبادرة قيد الدراسة حاليًا لدى وزارة السياحة، ومن أهم التعديلات أن تكون ملائمة للشركات المتوسطة والصغيرة وغير مقتصرة على الكبيرة فحسب، مع خفض قيمة الفائدة الخاصة بقرض النقل السياحى وأن تتضمن موديلات عامين أو ثلاثة سابقين.

يشار إلى أن إيرادات السياحة سجلت 13.6 مليار دولار فى السنة المالية المنتهية فى يوليو، وتساهم بنحو %15 من مصادر الدخل الأجنبى للاقتصاد المصرى.

من جهته، قال ممدوح السباعى رئيس مجلس إدارة شركة “Tourist” للنقل السياحى، إن الأحداث الأخيرة بالمنطقة أثرت بالسلب على القطاع السياحى بشكل عام، والنقل التابع له كأحد أذرعته بشكل خاص، إذ تم إلغاء أكثر من %30 من الزيارات المتوقع قدومها على مصر، والتى كانت بداية انتعاش القطاع وخطوة أولى لاستقبال 30 مليون سائح فى 2030.

وأوضح السباعى أن أحداث الحرب تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار النقل، مشيرًا إلى أن وافدين الجنسية الأمريكية هم الأكثر إلغاء بنحو حوالى %80 من إجمالى المحجوز الفترة الماضية.