شركات النقل الدولى تعترض على تحصيل ضريبة قيمة مضافة على نولون الصادرات

المال – خاصتقدمت شعبة خدمات النقل الدولى، بغرفة تجارة الإسكندرية، بمذكرة عاجلة لوزير المالية عمرو الجارحى، اعترضت فيها على تحصيل ضريبة القيمة المضافة على نولون نقل الصادرات المصرية.وأشارت المذكرة التى حصلت «المال» على نسخة منها، إلى أنه ورد كتاب للشعبة من رئيس الإدارة المركزية

المال – خاص

تقدمت شعبة خدمات النقل الدولى، بغرفة تجارة الإسكندرية، بمذكرة عاجلة لوزير المالية عمرو الجارحى، اعترضت فيها على تحصيل ضريبة القيمة المضافة على نولون نقل الصادرات المصرية.

وأشارت المذكرة التى حصلت «المال» على نسخة منها، إلى أنه ورد كتاب للشعبة من رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الجمارك، بشأن وجوب تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة نولون نقل الصادر.

وأكد كتاب الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، أحقية المصدر فى رد الضريبة، طبقا للشروط والضوابط الواردة بقانون القيمة المضافة، ولائحته التنفيذية.

كما نص على أنه «يتعين على مؤدى تلك الخدمات الالتزام بتحصيل وتوريد الضريبة بالفئات المقررة، فى المواعيد المحددة قانونا.

ولفتت الشعبة إلى أن كتاب الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، يخالف نص قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2017، المادة (3)، الفقرة الثانية، والتى تنص على: «ويكون سعر الضريبة ( صفر) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها، طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

كما أنه يخالف أحكام المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية، والتى نصت على أن يتبع المصدر عند قيامه بتصدير سلعة، الإجراءات الجمركية المقررة، وأن يحتفظ لمدة خمس سنوات بالمستندات المتعلقة بالعملية، والمستندات الدالة على تمام التصدير، بما فى ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص، أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها.

وأن يتم إثبات التعامل بين مقدم الخدمة فى مصر، ومتلقيها فى الخارج بموجب عقد أداء الخدمة، أو بأية وسيلة أخرى تتفق مع طبيعة الخدمة، مع تقديم صورة كربونية أو إلكترونية للفاتورة الضريبية أو المستخلص، متضمنة بيانات تفصيلية عن الخدمة، وعلى الأخص نوعها وقيمتها، وكذلك إسم ومحل إقامة كل من مؤدى الخدمة ومتلقيها.

كما يتم تقديم صورة من المستند الذى يفيد سداد قيمة الخدمة بواسطة تحويل بنكى من الخارج إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، وفقاً للضوابط التى يحددها، وفى حالة إثبات تعذر التحويل البنكى يعتد بأى من طرق السداد، أوالتسويات الواردة بالمادة (35) من هذه اللائحة.

وقال أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن نولون النقل الدولى ( بحرى/ جوى / برى )، بالإضافة إلى النقل البرى الداخلى، وخدمات الشحن على وسائل النقل للسلع المصدرة تعتبر خدمة مؤداة، ويتم تحصيل مقابلها عن البضائع المصدرة، وتدخل ضمن تكلفة تلك البضائع وتحصيل ضريبة عنه حتى لو كانت مستردة، وبالتالى فإن الضريبة على النولون ستؤدى إلى زيادة التكلفة الآنية للسلعة، مما يؤثر سلبا على قدرة المصدر المصرى فى المنافسة.

وأوضح أن نولون النقل الدولى ( بحرى / جوى/ برى )، خدمة مؤداة لسلع مصدرة يتم تحصيل قيمتها لحساب الناقلين، وتحويلها الى الخارج أى أنها خدمات مصدرة أيضا.

وأكد أن مؤدوو الخدمات هم تابعين للمصدر بحكم التعاقد الوقتى على أداء الخدمة لحسابه، وعليه فقد طالبت الشعبة بضرورة إلغاء إخضاع خدمات الصادر المؤداة بمعرفة المستخلصين الجمركيين والنقل البرى والدولى، بحرى وجوى، وخدمات الشحن للضريبة، لتكون صفرا شريطة أن يلتزم مؤدوو تلك الخدمات بتقديم المستندات الدالة على أنها لسلعة مصدرة (الشهادة الجمركية أو بوصلة الشحن وصورة بوليصة الشحن)، وهى مستندات يسهل التحقق منها مع ارتباط الوزارة إليكترونيا بمصلحة الجمارك المصرية.