شركات الملاحة توافق على تحصيل مستحقاتها عبر خدمات الكارت الائتماني (مستند)

وافقت شركات الملاحة ووكلاء الخطوط الملاحية العالمية على قبول دفع مستحقاتها من أصحاب الشأن ” أصحاب البضائع من المستوردين والمصدرين “ونوابهم من المستخلصين الجمركيين بالدفع عبر الكارت الائتماني” الكروت البنكية .

جاء ذلك بعد عدة اجتماعات عقدت بين غرفة ملاحة الإسكندرية برئاسة محمد مصيلحي والغرفة التجارية برئاسة أحمد الوكيل للحد من التكدس الذي شهدته البنوك مؤخرا بعد وقف المدفوعات النقدية والالتزام بالبدفع المصرفي والبنكي فقط.

قرابة 22 شركة ملاحة توافق على تحصيل مستحقاتها بالفيزا

ووافقت قرابة 22 شركة كانت أهمها الخطوط الملاحية والتي مت ميرسك، وسي إم إيه، وإم إس سي ، وإيفرجين ، ويانج مينج، وأركاس، والتاروس.

كما أنه من ضمن التوكيلات الملاحية للخطوط الملاحية العالمية كانت خط زيم، وخط إي بي إل، وهامبورج سود، وكوسكو .

شركتا الحاويات توافق على قبول الدفع بالطريقة الجديدة

كما وافقت على هذا الإجراء وطريقة الدفع الجديدة كلا من شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية ” AICT ” ، والشركة المصرية لخدمات النقل للايداعات العامة .

وتعقد كلا من غرفة ملاحة الإسكندرية والغرفة التجارية بالمحافظة إجتماعات شبه يوميه لمتابعة تداعيات أزمة كورونا والعمل على الحلول الممكنة بما يهدف الى تسيير النقل والتجارة البحرية، في ظل الظروف الراهنة.